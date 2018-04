Za auta na leasing se bude platit víc

Na leasing se dnes v Česku kupuje okolo 70 procent osobních aut, to se však kvůli daním změní. Lidé si na auto budou spíš sami půjčovat od bank a leasingové firmy už se připravují, aby nepřišly o zákazníky.

Kdyby se v nových podmínkách zopakovala akce "Já na to mám", díky níž se loni prodalo téměř 10 tisíc fabií, splátka by podle propočtů společnosti ŠkoFIN vzrostla z 3500 zhruba na 4000 korun měsíčně.

Do leasingu bude od května započtena daň z přidané hodnoty ve výši 22 procent místo dnešních pěti. To se dotkne jak podnikatelů a firem, tak běžných motoristů, byť pouze na nové smlouvy. Větší podniky navíc přijdou o právo splácet auta bez DPH.

"V příštích letech lze očekávat, že se zájem zákazníků přesune k jiným způsobům financování," připouští Petr Lehký ze ŠkoFIN. Podle něho by u škodovek mohla do května přijít ještě jedna kampaň, aby zákazníci více využili dnešních podmínek, stejně jako změn zákonů využily na přelomu roku stavební spořitelny.

Pak chce ŠkoFIN posílit klasické půjčky, stejnou cestou se vydává i konkurence. "V ČR bude velký prostor pro nákup automobilů prostřednictvím úvěrů, podobně jako je tomu v zahraničí," uvádí šéf GE Capital Leasing Petr Šaštinský, jehož firma loni prodala na splátky přes pět tisíc aut.

Pro automobilky bude zdražení leasingu nepříjemnou změnou zvláště proto, že Češi životu na dluh rychle přivykají a nové auto si mohou snáze dovolit. "Mluví-li se o zlepšování životního prostředí a bezpečnosti na silnicích, pak je další zatížení nových aut dost kuriózní politika," uvádí šéf Škody Auto Vratislav Kulhánek.

ABS povinně?

Koupit si auto po vstupu do EU bude mít i jiná úskalí. Od června se ve starých zemích EU nebudou smět kvůli bezpečnosti prodávat auta bez ABS, systému proti ablokování kol při brzdění. To by zvýšilo cenu aut o dvacet tisíc.

"Na přistupující země se to bude vztahovat později, lidé by kupovali méně nových aut, bezpečnost by se naopak snížila," uvedl šéf evropské automobilové asociace ACEA Ivan Hodač. odle Kulhánka se mluví o roku 2006.

Auta by naopak mohla zlevnit díky chystanému uvolnění prodeje mimo autorizované dealery. "To bude mít na ceny dramatičtější dopad, cílem je, aby v prodeji aut avládla větší konkurence," míní Matthew Pottle, který zkoumá automobilový průmysl ve střední Evropě pro firmu PricewaterhouseCoopers.