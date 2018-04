Za chyby se platí někdy i miliony

Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na škody, které jsou způsobeny třetím osobám. To znamená, že chrání pojištěného před možnou finanční ztrátou, která by jej mohla ohrozit v případě, kdy způsobí škodu někomu jinému a má povinnost tuto škodu uhradit. V určitých případech by to mohlo znamenat velký zásah do jeho financí.