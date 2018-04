Za co je váš poradce odpovědný?

Zjednodušeně řečeno všechno, co poradce slíbil, ale nesplnil. Pokud se například zaváže, že vás bude měsíčně písemně informovat o stavu úspor, a pak o něm rok neuslyšíte. A když navíc zjistíte, že se vašim penězům nevede příliš dobře, máte k reklamaci dobré důvody.

Podobně jako kdyby vám poradce nabídl službu (a vy jste ji koupili), která se pro vás vzhledem k životní situaci nehodí. Příkladem je drahá životní pojistka pro člověka, který nemá koho zabezpečit a ani nemusí krýt pojištěním například úvěr. Nebo případ, kdy klient požaduje třeba úrazovou pojistku s určitou výší pojistné částky – poradce připraví složitý produkt životního pojištění, ve kterém požadavek klienta opomene.

Za pokles ceny akcií poradce neručí

Ale třeba pokles ceny akcií, na jejichž nákupu jste se dohodli, důvodem k reklamaci není. Poradce by však měl předem upozornit, jaká je míra rizika a jaká je ideální doba trvání investice. Naopak: pokud cena určitých akcií poklesne a poradce se snaží napravit chybu tak, že přelije peníze do ještě rizikovějších cenných papírů (s nadějí na kompenzaci předešlé ztráty), aniž s takovým postupem souhlasíte, je to opět důvod k reklamaci.

Kam se vlastně s reklamací obrátit?

Ve velkých poradenských společnostech, například AWD, OVB Allfinanz, fungují reklamační oddělení. „Vaše podání bude bez zbytečných průtahů vyřízeno pracovníky centrály, kteří si za tím účelem vyžádají vyjádření příslušného spolupracovníka, popřípadě jeho nadřízeného; v odůvodněných případech bude vaše podání posouzeno též právními poradci a s výsledkem šetření budete nejpozději do 30 dnů písemně seznámeni,“ informuje společnost OVB Allfinanz své klienty na internetových stránkách.

Pokud máte dohodu s jednotlivým poradcem nebo v případě, že neuspějete v reklamačním oddělení, můžete se obrátit na soud. Generální sekretářka Asociace finančních zprostředkovatelů a poradců Marta Gellová radí do smlouvy s poradcem zakomponovat takzvanou rozhodčí doložku, která umožňuje řešit spory před rozhodcem. Je to jednodušší a rychlejší postup. Jak upozorňuje Marta Gellová, běžné soudní řízení bývá zdlouhavé a finančně náročné.

Pokud se jdete soudit o peněžní sumu (případně věc, která je ocenitelná), musíte u běžného soudu jako žalující strana předem zaplatit čtyři procenta z této částky. Naopak rozhodčí řízení vás nemusí stát nic nebo případně jen částku, na které se s rozhodcem dohodnete. Doložka zakotvená ve smlouvě může znít například takto: Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností rozhodcem panem Janem Novákem. Rozhodcem přitom může být zletilá osoba způsobilá k právním úkonům, která tuto funkci písemným prohlášením přijme.

Zjednodušeně řečeno, ten, kdo splňuje podmínky a s nímž se dohodnete. Pokuta pro poradce Svůj postup můžete konzultovat také s některým ze spotřebitelských sdružení. Další možností je stěžovat si na poradce například u Asociace finančních zprostředkovatelů a poradců. Pokud je poradce členem Asociace, hrozí mu napomenutí, pokuta až 100 tisíc korun, případně vyloučení. Jak upozorňuje Marta Gellová, dostal nedávno jeden poradce pokutu 10 tisíc korun za to, že svého klienta nedostatečně informoval o průběhu kapitálové hodnoty investičního životního pojištění.

Stížnost lze podat i u orgánu státního dohledu. Tímto způsobem však nezískáte případnou finanční náhradu. Orgány státního dohledu mohou pouze posoudit soulad či nesoulad činnosti finanční instituce či zprostředkovatele s platnou právní úpravou pro jejich činnost. A pokud zjistí nesoulad, mohou ve správním řízení udělit sankci. Tato sankce však neřeší vlastní problém stěžovatele.

5 rad jak řešit problém s poradcem

1. Uzavřete smlouvu

Uzavřete s finančním poradcem smlouvu, bude se vám hodit při případné reklamaci jeho služeb.

2. Myslete na potíže předem

Ve smlouvě se dohodněte o rozhodčí doložce. Případný spor pak nebudete řešit u soudu, ale před vybraným rozhodcem. Je to jednodušší a levnější.

3. Stěžujte si ve firmě

Pokud nejste s prací poradce spokojeni, reklamujte jeho služby nejprve u něho samotného, pak v reklamačním oddělení jeho mateřské společnosti.

4. Nechte si poradit

Máte-li s reklamací potíže nebo nevíte- li, jak na ni, poraďte se: SOS – www.sos.cz, telefon 900 080 808; SČS – www.regio.cz/spotrebitel/ main/, telefon 261 263 574, 261 262 280; AFIZ – www.new.afiz.cz, telefon 222 515 567–8

5. Jděte k soudu

Pokud se s poradcem nedohodnete, obraťte se na soud, případně na rozhodce (pokud jste se na něm předem ve smlouvě dohodli).

Co musí znát finanční poradce?

Slušivý oblek, nažehlená košile, elegantní kufřík a samozřejmě naleštěné auto. Ten člověk toho musí vědět, aby na to všechno měl příjmy... Skutečnost je zcela jiná, jak ukazuje následující přehled: většině finančních poradců stačí živnostenský list na volnou živnost – není tedy podmíněn žádným speciálním vzděláním ani praxí. Jen ten, kdo zprostředkuje pojištění nebo investiční produkty, musí mít středoškolské vzdělání a absolvovat seminář nebo složit zkoušku.

■ finanční poradenství – není potřeba žádná speciální kvalifikace, k provozování stačí živnostenský list – volná živnost

■ investiční poradenství – žádná speciální kvalifikace, k provozování stačí živnostenský list – volná živnost

■ zprostředkování investic – potřeba je střední vzdělání + absolvování odborného semináře (bez zkoušky), k provozování je potřebná registrace KCP – ČNB, podnikání upravuje zákon o podnikání na kapitálovém trhu

■ zprostředkování bankovního prodeje včetně stavebního spoření – žádná speciální kvalifikace, k provozování stačí živnostenský list – volná živnost

■ zprostředkování nebankovních půjček a úvěrů – žádná speciální kvalifikace, k provozování stačí živnostenský list – volná živnost

■ zprostředkování penzijního připojištění – žádná speciální kvalifikace, stačí živnostenský list – volná živnost

■ zprostředkování pojištění – potřeba je střední vzdělání + odborná zkouška, k provozování je potřeba zápis do registru MF – ČNB, podnikání upravuje zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích Poznámka: KCP = Komise pro cenné papíry, ČNB = Česká národní banka, MF = ministerstvo financí

Zdroj: AFIZ