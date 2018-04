Za co se platí?

Propočet celkem zaplacených peněz vychází z měsíční splátky, která je fixována na 15 let a z patnáctiletého splácení. Připočtěme základní poplatky za zpracování úvěru a vedení účtu a celková suma je na světě. Při uvedené době fixace úrokové sazby vychází nejlépe Komerční banka s přeplacením o necelých 500 tisíc.

Nejdražší je Volksbank, kde klient přeplatí více než o 660 tisíc. Čtyři banky patnáctiletou fixaci neposkytují. Ty spočítaly svůj předpoklad pro pětileté období pevné úrokové sazby. V porovnání s ostatními tak vycházejí samozřejmě o něco lépe, ale splátka v uváděné výši není garantována po celou dobu.



S čím navíc počítat

K ceně je třeba připočítat další vydání: klient zaplatí za odhad soudnímu znalci, ten však například HVB, Volksbank a Wustenrot poskytují zdarma, v ceně hypotéky. Peníze vydáte za každé čerpání hypotečního úvěru, za vyhotovení dodatku ke smlouvě, za upomínku... „Na tyto výdaje je na místě připočítat alespoň sedm tisíc korun,“ říká Petra Kubálková, mluvčí Komerční banky.



Záludnou otázkou je předčasné splacení úvěrové smlouvy. V době, kdy se mění fixace úrokové sazby, umožňují banky splatit celý úvěr či jeho část bez zvláštního poplatku. Svůj záměr však nesmí klient bance zapomenout předem oznámit. V době, kdy se fixace nemění, přijde mimořádná splátka pěkně draho. Výpočet penále je různý. GE uvádí, že u ní je mimořádná splátka zdarma, pouze za manipulační poplatek dva tisíce korun. Když si však člověk předem tuto možnost sjedná ve smlouvě. Nutno dodat, že za ni bude platit stokorunu každý měsíc, po dobu trvání hypotéky. U ostatních ústavů se penále pohybuje od pěti do 25 procent mimořádně splacené částky. Teoreticky by to mohlo být i víc, protože například ČSOB účtuje pět procent z mimořádné splátky za každý rok, který zbývá do konce doby fixace. V případě patnáctileté fixace a snahy splatit dluh už po roce by se mohla pokuta vyšplhat na 70 procent. V takových případech však banky postupují individuálně. Informace o tom, jak banky mimořádné splátky řeší, jsou důležité pro klienty, kteří očekávají v dalších letech mimořádný přísun peněz. Třeba proto, že skončí stavební spoření, uvolní se dlouhodobá investice nebo výrazně zvýší příjem.



Ke splátce připočítejte pojistné

Pojistit je třeba zastavovanou nemovitost i nemovitost, která je předmětem úvěru. V některých případech musí být pojištěn i ten, kdo úvěr splácí. Životní pojistka není povinná, banky ji vyžadují jen tam, kde příjem rodiny závisí na jednom člověku a také když o úvěr žádá samostatně žijící osoba. Finanční poradce Tomáš Kučera doporučuje: „Je lépe sjednat životní pojistku takovou, jejíž pojistná částka se snižuje s tím, jak klient splácí hypotéku. Ta klienta nejméně zatíží průběžnými platbami.“ Uvádí příklad životního pojištění pro třicetiletého klienta, muže, který si bere milionovou půjčku na patnáct let.

rizikové pojištění se snižující se pojistnou částkou vyjde ročně na 3340 korun, s tím, že klient bude platit jen po dobu devíti let. Celkem tedy zaplatí 30 060 korun

rizikové pojištění s konstantní pojistnou částkou stojí ročně 4550 korun, celkem klient zaplatí 68 250 korun

za kapitálové pojištění na smrt a dožití zaplatí klient ročně 59 530 korun, což je celkem 892 950 korun, na konci pojistné doby by při uvažovaném pětiprocentním zhodnocení měl získat 1 milion korun. Celkově tedy bude v plusu o 107 050 korun, měsíční zatížení platbami však bude nejvyšší

Malá domů

Nový majitel nemovitosti správně předpokládá, že vydá mnoho peněz. Bude-li mu dům či byt sloužit k bydlení, může se těšit na úlevy v podobě daňových odpočtů a státních podpor. Daňově odpočítat lze peníze, které klient zaplatil na úrocích a celkový odpočet může za rok činit nejvýše 300 tisíc korun. Nejvíce ušetří ti, kdo mají velký příjem a patří do nejvyšší daňové skupiny.

Kolik ušetří klient, který odepíše z daňového základu úroky ve výši 50 000 korun za rok:

Daňová skupina Úspora 15% 7 500 Kč 20% 10 000 Kč 25% 12 500 Kč 32% 16 000 Kč

Mladí lidé do třiceti šesti let, kteří kupují starší bydlení, se mohou těšit i na státní příspěvek. Starším bydlením se pro tento případ myslí alespoň dva roky po kolaudaci. Příspěvek je pro letošní rok stanoven ve výši jednoho procenta z výše úvěru. Ta je však limitována horní hranicí jeden a půl milionu korun pro domy s jedním bytem a dva miliony pro domy s byty dvěma. Úvěr na samostatný byt může být nejvýše 800 tisíc korun. Za vedení úvěrového účtu, u kterého je státní podpora uplatňována, zaplatí u některých bank klient o něco více než za vedení účtu bez příspěvku.