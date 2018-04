Za elektřinu můžete ušetřit až tisíce, stačí změnit dodavatele

Už dva roky si můžete vybrat, od koho budete odebírat elektřinu. Hlavním důvodem, proč o změně dodavatele uvažovat, je cena elektřiny. Jak ukazuje šest modelových domácností, ceny jednotlivých dodavatelů se při stejné spotřebě mohou lišit až o tisíce korun ročně a určitě najdete příjemnější způsob, jak ušetřenou sumu utratit.

Změnit dodavatele je přitom docela snadné, je to jen trocha papírování. Nemusíte se bát toho, že technik bude v bytě dělat nové rozvody nebo přidávat zásuvky, levnější elektřina bude proudit po těch samých drátech jako dřív. Na vás zbývá jen najít dodavatele, který pro vás bude nejlevnější, a uzavřít s ním novou smlouvu. Když mu dáte i plnou moc, celou změnu vyřídí za vás.

Ceny pěti dodavatelů umí porovnat kalkulačka

Čím víc elektřiny spotřebujete, tím pro vás může být změna dodavatele zajímavější. Zkuste se najít v některém z šesti modelů a budete mít jasno. Pokud na vás žádný příklad nesedí, můžete si ceny jednotlivých dodavatelů porovnat na kalkulačce, kterou na svých internetových stránkách (www.eru.cz) provozuje Energetický regulační úřad (ERU). Ceny elektřiny si na kalkulačce můžete spočítat pro čtyři dodavatele – ČEZ, PRE, E.ON a Bicorn. V blízké době by měly přibýt také údaje za Centropol Energy a Bohemia Energy.

Potřebné údaje najdete na faktuře za elektřinu

Pro výpočet potřebujete vědět, kolik elektřiny ročně spotřebujete i další technické parametry. Potřebné údaje vyčtete z faktury s vyúčtováním elektřiny. Připravte si také tužku a papír. Program totiž neumí všechny dodavatele porovnat najednou, musíte je postupně měnit a sumu si buď zapsat, nebo stránku vytisknout.

Území distributora je dané podle místa bydliště, pozor – zůstává stejné, i když změníte dodavatele. Zapište používanou sazbu, hodnotu jističe, spotřebu elektřiny podle faktury. Kalkulačka počítá v kilowatthodinách, pokud máte na faktuře spotřebu v megawatthodinách, jak ji uvádí třeba ČEZ, vynásobte sumu tisícem. Pak klikněte na „vypočítat“ a v rámečku se objeví roční platba za elektřinu u zvolené společnosti.

Jestli na internet nemáte přístup, oslovte dodavatele telefonicky, případně zajděte na nejbližší pobočku.

6 typů domácností: u koho pořídí nejlevnější energii

Žena v bytě po rodičích

Bydlí v bytě 2 + 1 na jižní Moravě. Elektřinou svítí, používá běžné domácí spotřebiče včetně kuchyňských přístrojů, ráda a často vaří – roční spotřeba 1 726 kWh (sazba D02d, jistič 1x20 A).

Mladý muž v malém bytě

Bydlí v Praze, elektřinou svítí a používá běžné domácí spotřebiče, hlavně počítač a hi-fi věž, moc nebývá doma, takže spotřeba není vysoká – roční spotřeba 976 kW (sazba D02d, jistič 1x20 A).

Starší manželé v bytě

Žijí ve středních Čechách, elektřinou svítí, ohřívají vodu v bojleru, používají běžné domácí spotřebiče – roční spotřeba ve vysokém tarifu je 1 718 kWh a v nízkém 1 825 kWh (sazba D25d, jistič 1x20 A).

Starší manželé v domě

Jsou z východních Čech, elektřinou svítí, vaří na ní, používají akumulační kamna, bojler a běžné spotřebiče – roční spotřeba ve vysokém tarifu 2 826 kWh a v nízkém 15 500 kWh (sazba D26d, jistič 3x25 A).

Čtyřčlenná rodina v bytě

Rodina se dvěma dětmi z Plzeňska, elektřinou svítí, každý den vaří, několikrát týdně perou, mají počítač a používají běžné domácí spotřebiče – roční spotřeba 2 750 kWh (sazba D02d, jistič 1x25 A).

Čtyřčlenná rodina v domě

Jsou z jižních Čech, elektřinou svítí, vaří na ní, mají elektrický kotel, tepelné čerpadlo a bojler, používají běžné domácí spotřebiče – roční spotřeba ve VT 1 000 kWh a v NT 18 014 kwH (sazba D45d, jistič 3x32 A).

6 kroků jak změnit dodavatele

1. Zjistěte si, jaké ceny nabízejí obchodníci

Rozhodnutí, jestli změnit dodavatele elektrické energie, stojí a padá s tím, že víte, za kolik je konkurenční společnost schopná vám proud dodávat. Pro základní orientaci vám pomohou modely ze strany E1, spočítat si spotřebu na míru můžete na kalkulačce Energetického regulačního úřadu (www.eru), případně vytipované dodavatele sami kontaktovat (viz kontakty).

Ceny jsou platné na jeden rok a mění se vždy od 1. ledna. Dodavatelé svoje sazby zveřejňují s předstihem, většinou je to nejpozději během listopadu. Bicorn a Bohemia Energy dokonce ještě dříve – dva až tři měsíce předem.

Ostatní vyčkávají, až ceník zveřejní Energetický regulační úřad (ERU), který rozhoduje o regulované části ceny elektřiny – ta zahrnuje například platby za distribuci. Vzhledem k tomu, že distributora si vybrat nemůžete, cenu určuje právě ERU. V jižních Čechách a na jižní Moravě zajišťuje elektrifikaci E.ON, v Praze Pražská energetika a v ostatních regionech se o vedení stará ČEZ.

2. Ohlídejte si výpovědní lhůtu, trvá měsíc i rok

Spočítali jste si, že od jiného obchodníka můžete elektřinu odebírat levněji, a rozhodli jste se k němu přejít? Dříve, než ho budete kontaktovat, si zjistěte, jak dlouhou máte výpovědní lhůtu u stávajícího dodavatele.

U největšího ČEZ jsou to tři měsíce a výpověď běží od prvního dne měsíce následujícího po jejím doručení. To znamená, že když ji podáte teď, poběží od 1. dubna do 30. června a od července můžete začít proud odebírat jinde.

E.ON má lhůtu měsíční, Centropol Energy tří- měsíční, Bohemia Energy půlroční u smluv na dobu neurčitou, u smluv na rok či dva je lhůta zkrácená na 3 měsíce. U Pražské energetiky rozhoduje datum uzavření smlouvy, v závislosti na něm může lhůta trvat 1 až 12 měsíců. Výpověď tedy podejte včas.

Pozor, pokud byste chtěli smlouvu ukončit před uplynutím výpovědní lhůty, můžete narazit na pokutu, například Bohemia Energy si naúčtuje 2 500 korun.

3. Přechod k jinému dodavateli bývá zadarmo

Podobně jako třeba zdravotní pojišťovnu můžete měnit jen jednou za rok, ani dodavatele nelze střídat obden, ale jen jednou za šest měsíců. Změna je ze zákona bezplatná.

Dodavatelé si neúčtují ani žádné poplatky za uzavření či ukončení smlouvy. Pouze u Bohemia Energy a Centropol Energy si dejte pozor na to, s kým smlouvu uzavíráte. Když ji podepíšete u obchodního partnera společnosti, nikoli přímo s ní, BEE vám naúčtuje aktivační poplatek od 250 korun výše a Centropol 300 korun. Bez dvacetníku 130 korun si napočítá i ČEZ, ale pouze když máte smlouvu v nejlevnějším tarifu Basic

4. Najděte fakturu nebo požádejte o kopii

Abyste mohli vyplnit formulář smlouvy s novým dodavatelem, budete potřebovat fakturu od toho starého. Výhodnější je uzavřít s ním takzvanou smlouvu o sdružených dodávkách elektřiny, jinak byste museli projednat ještě s distributorem smlouvu o připojení a platit nadvakrát.

Starou fakturu bude chtít vidět i pracovník pobočky, když se vypravíte přestup vyřizovat osobně. Vedle osobních údajů a způsobu platby totiž budete uvádět i technická data, jako je způsob připojení (jednofázové či třífázové), hodnota hlavního jističe, distribuční sazby, případně odhad spotřeby.

Jestli doklad nemůžete najít, kontaktujte svého původního dodavatele elektrické energie. Všechny společnosti vám na základě žádosti zdarma vystaví opis. Na vlastní kůži jsme vyzkoušeli, zda a jak to funguje v praxi. ČEZ na základě telefonátu opis faktury zaslal do jedné hodiny. Pokud jste zákazníky ČEZ nebo PRE, můžete si fakturu stáhnout z webu, ostatní dodavatelé takovou službu teprve připravují.

5. Dejte novému dodavateli plnou moc

Pokud vedle žádosti o uzavření smlouvy novému dodavateli elektřiny podepíšete i plnou moc, nemusíte se o nic víc starat. Vše včetně výpovědi původní společnosti vyřídí za vás. Tuto službu umí a nabízí všech šest dodavatelů elektřiny pro domácnosti. O tom, jak rychle vám přes dráty od nového dodavatele začne proudit, rozhoduje právě délka výpovědní lhůty. Podle energetické vyhlášky je změna možná nejdříve za 17 dní.

Potřebné dokumenty, tedy smlouvu i plnou moc (například Centropol Energy má obojí na jednom formuláři), si můžete sami stáhnout z internetu, požádat o jejich zaslání nebo navštívit kontaktní místo vybraného dodavatele. Pak už jen čekáte, až dostanete hotovou smlouvu k podpisu. Než ji podepíšete, dobře si prostudujte obchodní podmínky.

6. Nezapomeňte na peníze

Na závěr změňte trvalý příkaz v bance, pokud používáte SIPO, budete se muset vypravit na poštu a zařídit změnu tam. Jen dobře ohlídejte termín, dokdy budete platit postaru a odkdy je třeba posílat peníze novému dodavateli.

