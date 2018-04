Za fotku na kreditce si pěkně připlatíte

Právě Citibank nabízí, nejen svým klientům (tedy majitelům účtu u Citibank), ale především nejširší veřejnosti, kreditní kartu, která se v některých vlastnostech výrazně odlišuje od karet konkurenčních. Jako v případě mnohých karet podobného typu, jedná se také zde o mezinárodní embossovanou kreditní kartu, zastřešenou společností Eurocard/Mastercard. Princip této karty je opět založen na možnosti využití revolvingového úvěru, tentokrát až ve výši trojnásobku vašeho čistého příjmu. Na rozdíl od ostatních, je ale tato karta originální tím, že nezakládá svou bezpečnost jen na klasických bezpečnostních prvcích, které jsou vlastní většině platebních karet, ale umocňuje ji prvkem novým. Jde o to, že máte možnost mít na čelní straně kreditní karty svou fotografii se svým podpisem. Tím totiž zajistíte svou jednoznačnou identifikaci a výrazně tak snížíte riziko zneužití karty.

Vyšší stupeň bezpečnosti ovšem není jedinou výhodou této kreditní karty. Mezi její dominanty patří také nejdelší bezúročné období ve výši 51 dní, které se již tradičně nevztahuje na výběry z bankomatu.

Pokud by se vám podařilo kartu ztratit nebo v případě, že by vám byla ukradena, kryje Citibank veškeré důsledky ze zneužití karty již od okamžiku, kdy ztrátu či krádež ohlásíte. Tato skutečnost také není úplně obvyklá. Většinou si banky nechávají několikahodinovou prodlevu pro zabezpečení přístupu na příslušný účet. Máte-li obavy z toho, že byste se mohli dostat do situace, kdy byste nebyli schopni splácet (v případě trvalé invalidity či smrti), máte také možnost kartu pojistit.

Ovšem není produktu, který by vedle pozitiv postrádal také určitá negativa. V případě této kreditní karty možná značně ovlivní vaši volbu, zda si ji pořídit či ne, její nemalá cena. Neplatíte sice žádné měsíční poplatky za její vedení, ale pro změnu vysoký poplatek za její poskytnutí. Poplatek musí být zaplacen nejprve na 1 rok, posléze na 2 roky dopředu a činí 1 000 korun ročně. Zkuste si jej rozpočítat na 12 dílů, pro srovnání s měsíčními poplatky za vedení jiných karet. Zjistíte, že za Citibank kreditní kartu zaplatíte více než dvojnásobek toho, co za jinou kartu podobného typu. Tato skutečnost není bohužel kompenzována ani výší úrokové sazby za úvěr, který vám karta umožňuje čerpat. Úroková sazba zde dosahuje měsíční hodnoty 2,2% (26,4% ročně), čímž se Citibank kreditní karta řadí mezi nejdražší karty svého druhu. Vyšší úrokovou sazbou disponuje pouze karta YES, kterou poskytuje společnost Homecredit.

Váháte mezi několika kartami? Nabízíme vám možnost rychle a přehledně si je srovnat na našich stránkách ZDE. Ačkoli stejně jako u nevlastních sester této karty (viz tabulka) nezaplatíte žádný poplatek za platby v obchodní síti, zarazí vás jistě výše poplatku za výběr z bankomatu. Tento poplatek se zde totiž vyšplhal až na 3% z vybírané částky. Současně nejmenší možný poplatek činí 70 korun. Za vybraných 5 000 korun tak zaplatíte 150 Kč, kdežto v případě ostatních karet stejného typu nezaplatíte za stejně vysokou vybranou částku ani polovinu.

Také výhoda, kterou se zdá být možnost získání až tří dodatkových karet, pokud chcete, aby ji mohli využívat také například ostatní členové vaší rodiny nezávisle na vás, je zkalena faktem, že vás jedna dodatková karta přijde ročně na 500 korun (podobně jako dodatková karta MAXIM od HVB Bank, jejíž využívání stojí 480 Kč).

Pro srovnání vám nyní nabízíme tabulku, díky níž máte možnost diferencovat kvalitu Citibank kreditní karty oproti ostatním kartám podobného charakteru, podle několika různých kritérií.

Vybrané poplatky Citibank kreditní karta (stříbrná) CCS Kredo Yes karta ČSOB Úvěrová karta stand. VISA Maxim Classic Vydání karty + aktivace 1 000 Kč na 1 rok zdarma zdarma 500 Kč zdarma Měs. vedení karty vč. výpisu 0 Kč 42 Kč 17 Kč 7 Kč 69 Kč Měs. úr. sazba 2,2% 1,89% 2,22%* 1%*** 1,95% Použití karty mezinár. pouze ČR mezinár. mezinár. mezinár. Nákup v obchodě zdarma zdarma zdarma zdarma zdarma Výběr z bankomatu v ČR 3%, min. 70 Kč 45 Kč + 0,5% z vybr. částky 1% z vybr. částky, min. 85 Kč 0,5% z vybr. částky, min. 20 Kč 60 Kč Blokace karty zdarma 500 Kč 50 Kč 200 Kč 1 000 Kč Úvěrový rámec min. 18 000 Kč 5 - 70 000 Kč 15, 20, 25 a 30 000 Kč, po půl roce až 100 tis.** 15 - 250 000 Kč 10 - 180 000 Kč Bezúročné období 51 dní 40 dní ne 30 dní 45 dní Vydání doplňkové karty 500 Kč na 1 rok 150 Kč není možné není možné zdarma Vedení doplňkové karty 0 Kč 20 Kč měs. není možné není možné 40 Kč měs. Výše splátek min. 5%, min. 200 Kč 10% zůst. nebo 3% z úv. rámce + úr. a popl. min. 4% jednoráz. splátka po 1 nebo 3 měs. min. 10% + úr. a popl. Poj. proti neschop. splácet ano ano ne ne ano

* úroková sazba přímo od Homecreditu, karta získáná v obchodní síti má úrokovou sazbu 2,42%

** úvěrové rámce z pobočky Homecreditu, v prodejnách jsou 10, 15 a 20 000 korun okamžitě, po půl roce až na 100 000 korun.

*** tato sazba je odvozená od roční úrokové sazby, která je proměnlivá a činí přibližně 12%

Jaké jsou podmínky pro získání Citibank kreditní karty? Věk 21 – 65 let

Trvalý pobyt v ČR

Pevná telefonní linka, na které je možné vás zastihnout

Minimální čistý příjem ve výši 9 000 Kč

V případě podnikatele délka podnikání minimálně po dobu 3 let

Citibank kreditní karta, zprvu určitě nadchne každého, kdo od ní očekává co největší možnou míru bezpečnosti. Zvláště v současné době, kdy se tolik mluví o všemožných podvodech, které se s platebními nástroji dějí. Určitě také mnohé majitele karet nadchne dlouhé bezúročné období. Ovšem porovnáme-li zmíněné kvality karty s její cenou, docházíme k názoru, že mezi oběma faktory je příliš vysoký nepoměr. Jinak řečeno, i přes výhody karty je útok na konto majitele karty příliš vysoký a karta je jednoduše drahá. Možná, že vzhledem ke svým osobním potřebám dojdete k jinému názoru…

Jak zabodovala tato kreditní karta ve vašich očích? Pořídili byste si ji nebo vás některé její dispozice úplně odradily? Těšíme se na váš názor.

