Za hlídání dětí v nákupních střediscích se platí

Čím déle, tím dráž Pokud se rozhodnete nakupovat v některém z větších nákupních středisek, většinou si s dětmi nemusíte dělat starosti. Většina z nich totiž zřídila dětské koutky. Zatímco nakupujete, o vaše dítě se stará vyškolený personál. Dítěti však musí být nejméně tři roky a nejvýše deset let, menší ani větší děti v koutcích nechtějí. První hodina, kterou dítě pod dohledem stráví, přijde nejčastěji na 29 korun. Částka se však s nabíhajícím časem zvyšuje - za hodinu a půl hlídání zaplatí rodiče 39 korun, za dvě hodiny 49 korun. Částka stejně narůstá až do třetí hodiny.

Pokud dítě zůstane v koutku déle než tři hodiny, rodiče zaplatí za každou další půlhodinu 69 korun. Když si tedy dítě hraje v koutku déle než tři a půl hodiny, budete si muset připravit částku kolem 130 korun. V Shopping Parku v Brně si za hlídání dítěte účtují stejně jako v Praze 29 korun, ale prvních deset minut je zdarma. Stejnou částku zaplatíte i v Hypernově v NISA Center v Liberci.

Děti od tří do šesti let pohlídají zadarmo v IKEA , a to v Praze, Brně a Ostravě. Zatímco v pražských nákupních centrech se o děti většinou postarají, jinde to tak nemusí být. Třeba v Obchodní galerii Orlí v Brně, v Prioru v Českých Budějovicích, nebo v Obchodním centru Lima v Rychnově nad Kněžnou dětské koutky nehledejte, pokud míříte za nákupy právě tam, musíte využít služeb speciálních hlídacích agentur.

Agentury pohlídají i miminka

Většina agentur umožňuje hlídání dětí prakticky od narození - zaměstnávají totiž často pracovnice s pedagogickým vzděláním nebo zdravotní sestry.

Některé agentury posílají ke kojencům přímo porodní asistentky, pohlídají i novorozeně spolu se starším sourozencem. Většina společností si za hlídání dvou nebo více dětí účtuje dvojnásobnou sazbu, některé poskytují slevy - třeba pokud hlídají dvojčata nebo když rodina patří ke stálým zákazníkům.

Horní hranice pro hlídání dětí není určena, podle zkušeností jednotlivých chův je to většinou deset až dvanáct let. Hlídání školních dětí může být spojeno i s doučováním nebo dohledem nad vypracováním domácích úkolů. Tato služba je většinou automaticky zahrnuta do základní sazby, ale některé agentury si účtují další částky - vesměs deset až dvacet korun za hodinu navíc.

Počet dětí, které najednou hlídá jedna chůva, není stanoven - agentury však upřednostňují nejvýše dvě až tři děti najednou. „Hlídáme maximálně tři děti. Záleží na jejich věku, chování, jak se dají zvládnout. Právě od toho jsou informační schůzky, aby rodina poznala chůvu, stejně tak aby se ona seznámila s dětmi,“ říká spolumajitelka agentury Chůvička Petra Volfová. Když tedy potřebujete pohlídat více dětí, musíte počítat s chůvou navíc - poplatek za hodinovou sazbu se tak může zdvojnásobit.

Pokud se rozhodnete rychle a potřebujete, aby chůva přišla třeba v ten samý den, zřejmě se trochu při jejím shánění zapotíte, většina agentur chce znát váš požadavek alespoň den dopředu. Větší agentury jsou však na operativní hlídání připraveny, zpravidla stačí zavolat do agentury tři nebo čtyři hodiny dopředu.

Za hodinu hlídání zaplatíte obvykle od 50 do 100 korun

Co společnost na hlídání, to jiná cena. V Praze vesměs zaplatíte více než 100 korun. Mimo hlavní město činí průměrná hodinová sazba za den 80 korun, někde to je pouze 50 korun, nebo dokonce ještě méně.

Cena se zvyšuje za hlídání během noci, víkendů, státních svátků, ale třeba i tehdy, pokud se chůva stará o nemocné dítě. Příplatek může být vyšší až o sto procent, někde však požadují pouze o deset nebo dvacet korun více, než je základní hodinová sazba. Existují sice společnosti, které si za tyto nadstandardní služby neúčtují žádný poplatek navíc, ale jejich hodinové sazby jsou vyšší než u jiných, takže je příplatek promítnut do základní sazby. Za hlídání dítěte v noci zaplatíte nejčastěji kolem devadesáti korun. Opět záleží na konkrétní agentuře a především na lokalitě, kde působí. Pražská Chůvička si za noční hlídání účtuje 115 korun, naproti tomu v rakovnické Tetě zaplatíte pouze 50 korun, u Tetinky v Bruntále dokonce ještě méně - po uplynutí druhé hodiny se cena sníží na 40 korun.

Kolik stojí hlídání dětí Agentura Lokalita Cena za denní hlídání Cena za noční hlídání Chůvička Praha 100 Kč 115 Kč Domestica Praha 80-100 Kč 80-100 Kč Pohoda Praha 110 Kč 80 Kč Teta Rakovník 40 Kč 50 Kč Tetinka Bruntál 50 Kč* 50 Kč * Borůvka Brno 80 Kč 90 Kč Jiří Staněk Ostrava 65 Kč 65 Kč

Poznámka: *za 1. a 2. hodinu, poté se cena snižuje Pramen: agentury na hlídání

Chůva působí po desáté hodině večer často pouze u stálých zákazníků - tedy u těch, kde proběhlo hlídání přibližně dvakrát či třikrát během dne. Všude to není pravidlem, některé agentury nabízejí hlídání dětí v noci již po první informační schůzce s klientem. Právě na ní se mimo jiné dohodnou podmínky hlídání.

Úklid za příplatek

Zaplatit několik korun navíc musíte v případě, kdy po chůvě žádáte doučování dítěte v cizím jazyce, uvaření jídla, anebo třeba drobný úklid. Agentury na hlídání mají většinou ve své nabídce i úklid domácností - shodují se však v tom, že není dobré tyto dvě aktivity spojit najednou. „Když má chůva uklízet byt, nemůže se plně věnovat dítěti a dávat na ně přitom pozor. Snadno by tak mohlo dojít třeba k úrazu. Záleží na tom, jak velký úklid má být, rozhodující je i stáří dítěte,“ upozorňuje pracovnice agentury Domov. Hodinová sazba za úklid se pohybuje kolem 80 korun, ale zaplatit můžete i 100 až 150 korun. Musíte však počítat s tím, že agentury si současně účtují i za hlídání dítěte - pokud se tedy rozhodnete pro obě služby najednou, připravte si nejméně 160 korun na hodinu.

Pokud nechcete svěřit dítě agentuře, protože se vám poplatek za hlídání zdá příliš vysoký, můžete se obrátit třeba na studentky pedagogických či rodinných škol nebo na zdravotní sestry. Řada z nich pohlídá dítě již za 50 korun, vše záleží na dohodě. Kontakty se dají sehnat třeba na internetu.