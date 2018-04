Za hypotéku půjde koupit i auto

Pokud změna projde, budou moci lidé dát bankám do zástavy dům či byt, půjčit si výhodně peníze a použít je na cokoliv.

Hypotéky mají oproti běžným spotřebitelským úvěrům výhodu, že jejich splatnost může být i 20 až 30 let a s ohledem na kvalitní zajištění nemovitostí lidé platí i výrazně nižší úroky.

Podle finančníků by hypotéky používané na nákupy spotřebních věcí měly zřejmě vyšší úrok než při pořizování bydlení, ale mohly by být levnější než jiné úvěry.

"Rozhodně ale není důvod, proč by takového hypotéky nemohly mít dlouhodobou splatnost, když budou zajištěné nemovitostí," uvedl člen představenstva Českomoravské hypoteční banky Jan Sadil.

Nakupování aut na hypotéky a využívání vlastních nemovitostí k získávání výhodnějších úvěrů je hojně rozšířené zejména v USA, ale i v řadě zemí Evropské unie. Vždy ovšem s podmínkou, že klient ručí nemovitostí.

Změna zákona by měla vstoupit v platnost po vstupu Česka do Evropské unie, tedy od května příštího roku. Pokud se tak stane, mohly by banky zažít ještě výraznější růst zájmu o hypotéky, než dosud.

Jen za tři čtvrtletí letošního roku využilo výhodných úrokových sazeb k čerpání hypotéky na koupi nemovitosti 23 tisíce lidí, kteří si půjčili celkem 34 miliard korun.

To proti situaci v loňském roce znamená růst o 60 procent. Přestože by "nové hypotéky" byly použitelné na cokoliv, určitě by jich řada lidí využila právě k pořízení vlastního bytu.

Pokud by například rodiče či příbuzní vypomohli a dali bance do zástavy nemovitost, mohli by zájemci použít získanou hypotéku i ke koupi družstevního bytu.

V současně době kupovat družstevní byty z hypoték nelze, protože nejde o osobní vlastnictví.