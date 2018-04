Vzorný klient může získat úvěr se slevou

Když už se pro půjčku rozhodnete, dobře si porovnejte, od koho si úvěr vezmete, abyste nevraceli zbytečně moc.

Přeplatíte o tři i o třináct tisíc

Požádali jsme zástupce finančních ústavů, aby spočítali, kolik by za třicetitisícový úvěr splácený tři roky zaplatil modelový klient. Půjčovatelé sice neopomenuli podotknout, že výpočet je orientační, protože by o zákazníkovi potřebovali vědět ještě další údaje, ale i tak je z něj jasné, že rozdíly existují.

Modelový příklad. Porovnejte: Za jakých podmínek banky půjčí 30letému muži 30 tisíc Kč na tři roky

Za půjčených 30 tisíc korun můžete vrátit 33, ale i 43 tisíc. V případě Profi Creditu dokonce přes 71 000 korun, ale jeho pracovníci sami doporučují úvěr pouze na rok – tam by měl klient výhodnější podmínky a přeplatil by jen o necelých pět tisíc, i to je však u roční půjčky docela dost.

Bez poplatků, bez nutnosti účtu

Finanční ústavy letos přistoupily k nové taktice: až na výjimky neúčtují poplatky za sjednání smlouvy ani za vedení úvěrového účtu. "To je velmi sympatické rozhodnutí. Úvěry jsou tak pro klienty mnohem transparentnější, půjčky je tak možné pohodlně porovnávat, což může přispět i k rozhýbání trhu – lidé si budou ochotněji půjčovat, když bude produkt jednoduchý a přehledný," komentuje Patrik Nacher ze serveru bankovnipoplatky.com.

Stejně jako poplatky, postupně mizí i nutnost mít u banky běžný účet. I ty banky, které ho vyžadují, obvykle nabízejí variantu s vedením konta zdarma.

Kdo platí, dostane odměnu

Donedávna obhajovaly finanční ústavy názor, že úroková sazba musí být tak vysoká, aby se nahradily případné ztráty způsobené neplatiči. Lidé s dobrou platební morálkou tak dopláceli na lajdáky.

Tuto politiku nyní nahradila jiná: nejprve vám vypočteme vyšší sazbu, ale když budete bez problémů splácet, tak dostanete část zaplacených peněz zpět. Jen pozor, pokud splatíte úvěr předčasně, této výhody obvykle nebudete moci využít.

Porovnávat je třeba i proto, že některé banky žádné speciální akce nenabízejí, a přesto je úvěr u nich s těmi zvýhodněnými srovnatelný. V našem modelu to může být případ Equa bank.

Forma, kterou se peníze vrátí, když řádně splácíte, se liší