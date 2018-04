Za které hračky budete brzy utrácet?

Na celém světě se ročně prodá hraček za 21 miliard dolarů (zhruba 520 mld. Kč), zájem však klesá. Mezi roky 2003 a 2004 se prodeje hraček snížily o 5 % ve prospěch elektronických přístrojů, hudebních přehrávačů a počítačových her. Odbyt mechanických hraček a příslušenství ve sledovaném období klesl o pět procent na 1,2 mld. dolarů a prodeje výchovných a vzdělávacích hraček spadly dokonce o čtvrtinu na 401 milion dolarů.

Po čem děti a teenageři naopak toužili nejvíce? Hitem se staly digitální kamery, videohry Xbox, nebo přehrávače iPod. Firma Jakks Pacific přidáním spotřební elektroniky nejen že rozmluvila a rozhýbala své panenky Cabbage Patch Kids, ale rozhýbala také tržby, které jen za Cabbage Patch vzrostly o 183 %. Na více než dvojnásobek stouply díky elektronice také prodeje panenek Strawberry Shortcake a na trh už vstoupil medvídek Care, který díky počítačovému čipu dokáže předčítat dětem knížky.

Hrej si, tu máš mobil!

Kromě toho, že elektronika vstoupila do hraček, se také samotné elektronické přístroje stávají hračkami. Např. Hasbro, výrobce populární figurky G. I. Joe, nabízí multimediální přehrávač, jehož pomocí si mohou děti stahovat oblíbené filmy z televizních kanálů Cartoon Network a Nickelodeon. Za 79 USD je možné si od stejné firmy koupit digitální videokameru pro děti od osmi let. MBA Entertainment uvedla na trh přehrávač MP3 a videokameru designované ve stylu své populární panenky Bratz.

Asijské trendy

Podobné vývojové trendy jako v USA jsou patrné i v EU a v České republice. Pouze s tím rozdílem, že EU není tvůrcem těchto trendů. Většina hraček je totiž do Evropské Unie dovážena. Podle výzkumu Eurostatu v roce 2004 tento dovoz dosahoval 4,8 mld. EUR, z toho se 81 % hraček do zemí Evropské unie dováželo z Číny. O druhé místo se mezi importéry hraček do EU dělí Švýcarsko a Hong Kong. Pouze dvě procenta z dovážených hraček pocházejí z USA. Nejznámějším evropským výrobcem hraček je Lego. Dovoz hraček do ČR v roce 2004 činil 43,1 mil. euro a byl o polovinu vyšší než v roce 1999.

Stavíte dům s hypotékou. Víte, jaká úskalí vás čekají? Více ZDE.

Elektronika se nevyhnula ani Krtečkovi

Podle průzkumu prodeje v obchodních domech Tesco se v minulém roce nejvíce prodávaly interaktivní hračky se zabudovanou elektronikou a elektronika. Ovšem ani stavebnice nejsou žádnými popelkami. K nejpopulárnějším hračkám pro kluky je auto obojživelník. Rodiče také často sáhnou po stavebnici Lego, zejména Bionicle a Creator.

Pro holčičky se kupují hračky napodobující skutečné věci z běžného života: elektronická kuchyňka Snoby, žehličky a pračky a samozřejmě plakající, sající, zívající, spinkající a mluvící panenky (Chou Chou a Baby Anabell). Velká poptávka je tradičně i po panenkách Barbie. Elektronicky byl dovzdělán i tradiční hračkový kamarád několika dětských generací, černý Krteček výtvarníka Zdeňka Milera. Ač stále plyšový, už umí reagovat na stisk ruky a po takovém impulsu se dá populární krtek do chůze.

České děti nezůstávají stranou

Z elektronických přístrojů, které mohou substituovat hračky u starších dětí, prodejci v ČR potvrzují rostoucí oblibu přehrávačů MP3, počítačů a počítačových her a jednodušších mobilních telefonů. O přesměrování zájmu starších dětí od hraček k aktivní zábavě svědčí i nárůst prodejů digitálních fotoaparátů a videokamer. Stranou však nezůstávají ani kreativní hračky, stále populární zůstává stavebnice Lego a comeback prožívá tuzemská legenda – stavebnice Merkur.

Kolik utrácíte za hračky pro své ratolesti? Myslíte, že nové trendy pěkně "provětrají" vaši paněženku? Napište nám své názory.