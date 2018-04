Kdo se bojí zeptat, často si za léky zbytečně připlácí

Na každého obyvatele lékaři vystaví ročně v průměru sedm receptů, to je zhruba o dva méně než v roce 2006. Tento údaj potvrzuje, že pro léky chodíme k lékaři už méně často a zpravidla jen pro ty, které nezbytně potřebujeme. I při rutinní prohlídce ale mohou nastat nečekané situace.

Jak můžete ušetřit neberte si léky do nemocnice

ptejte se na doplatek

ptejte se na levnější generika

zjistěte si ceny ve více lékárnách

Příkladem je paní Irena z Prahy. "Lékař mi předepsal na zkoušku lék. Žádné vedlejší účinky neměl, proto jsem ho požádala o další recept. Sdělil mi, že má lék v ordinaci a v lékárně bych za něj doplácela. Za tři krabičky požadoval 540 korun. Když jsem zaplatila, všimla jsem si, že jde o neprodejné vzorky," popisuje Irena.

"To je zcela nepřípustné," říká Jiří Rod, mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Lékař totiž dostává vzorky léků proto, aby se s nimi seznámil a získal zkušenosti. "Lékař za vzorky nic neplatí, tudíž za ně nesmí požadovat od pacientů úhradu," dodává Veronika Petláková, mluvčí Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Pokud se dostanete do situace, že vám bude chtít lékař takový lék prodat, porušuje tím zákon a hrozí mu pokuta (o korupci v předepisování léků čtěte zde). "Na nesprávné zacházení s léky a porušování zákona o léčivech může pacient podat podnět Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv," upozorňuje Petláková.

V ordinaci lze lék získat jen výjimečně

Dobré je vědět, že v malých obcích, kde není žádná lékárna, vám lékař může poskytnout léky na recept přímo v ordinaci, například antibiotika. Ale jen tehdy, když je potřebujete nasadit okamžitě a nemáte tak možnost do vzdálené lékárny zajet. "Pacient v tomto případě za poskytnutý lék neplatí. Lékaři jsou náklady na lék i poskytnutou zdravotní péči hrazeny zdravotní pojišťovnou při proplacení výkonu," upozorňuje mluvčí SÚKL.

Výjimkou je očkování, které není hrazené ze zdravotního pojištění. Lékař, který má vakcínu v ordinaci, musí však pacienta předem informovat, kolik stojí včetně samotné aplikace jedné dávky.

Fakta Každý obyvatel Česka vydá v průměru 817 korun ročně na doplatcích za léky na předpis.

Za volně prodejné léky a zdravotnické prostředky utratí každý občan v průměru 740 korun ročně. Zdroj: SÚKL, Lékárenská péče v roce 2009

Ptejte se lékaře na cenu léku a případné doplatky

Pokud vám lékař předepisuje nový lék, nebojte se ho zeptat, zda ho pojišťovna hradí zcela nebo si budete muset připlatit ze svého. Podle mluvčího VZP lékař sice nemá ze zákona povinnost informovat každého pacienta o ceně léku a výši doplatku předem, když o to ale požádáte, měl by vás informace sdělit.

Zjistíte-li až v lékárně, že je doplatek příliš vysoký, poptejte se, zda mají levnější léčivo se stejně účinnou látkou, tedy generický lék. Takové léčivo vám pak mohou v lékárně vydat ihned a díky tomu ušetříte. Když ale lékař na receptu vyznačí, že záměna možná není, konzultujte s ním, proč vám nemůže předepsat jiný levnější lék.

Maximální ceny léků včetně doplatků, které smí lékárníci účtovat, si můžete zjistit i sami. Jde o veřejně dostupné informace, které lze vyhledat na webových stránkách SÚKL (podrobnosti o každém léku můžete najít zde). Ušetřit na lécích se dá ve velkých městech se sítí lékáren i tím, že se na aktuální cenu poptáte ve více lékárnách.

Některé léky smí předepsat jen specialista

U některých léků platí, že je smí předepsat jen příslušný specialista, například onkolog, revmatolog či gynekolog. Pokud by takový lék předepsal praktický lékař nebo jiný specialista, zdravotní pojišťovna jim tuto neoprávněnou preskripci vyúčtuje jako náklad. "Takové případy aktivně vyhledáváme," říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny.

Může se ale stát, že jste mimo bydliště, lék akutně potřebujete nebo vám dojde a jeho předepsání není možné zajistit příslušným odborníkem. Ve výjimečných případech, kdy je ohroženo vaše zdraví, máte právo požádat o předepsání léčiva i jiného specialistu nebo praktika. "Ten to musí zaznamenat do zdravotnické dokumentace, informovat revizního lékaře a požádat o udělení výjimky a úhradu za předpis takového léku."

Pokud nastoupíte do nemocnice, není nutné, abyste si brali léky, které běžně užíváte. "V průběhu hospitalizace musí zdravotnické zařízení poskytnout pacientovi veškeré léčivé přípravky, jak dlouhodobě užívané, tak nově indikované. A to bez doplatku. Pouze v případech, kdy pacient užívá velmi neobvyklé léčivo, je dobré vzít ho do nemocnice s sebou, než ho zdravotní zařízení zajistí," upozorňuje Rod.

Při propuštění z nemocnice musíte dostat léky na tři dny, v odůvodněných případech i na další nezbytně nutnou dobu.

Předepsat lék může lékař někdy i odmítnout

Může se rovněž stát, že lékař odmítne požadovaný lék předepsat. A to i přesto, že si ho chcete zaplatit ze svého. "Lékař může odmítnout předepsat léčivý přípravek zejména z odborných důvodů, například kvůli nežádoucím vedlejším účinkům, které by mohly zhoršit zdravotní stav nebo kvůli interakci s dalšími užívanými léky. Toto rozhodnutí by měl vždy zdůvodnit, aby pacient neměl pochybnost o kvalitě poskytnuté zdravotní péče," říká Rod.

Lékař může odmítnout předepsat i lék, který nezná. "K žádosti pacienta může samozřejmě přihlédnout. Je však přirozené, že raději předepíše lék, se kterým již má dobré zkušenosti. Pokud pacient není spokojený s péčí ošetřujícího lékaře, má možnost a právo na výběr jiného lékaře," uzavírá Jiří Rod.