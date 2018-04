Za lež v životopise hrozí vyhazov. Propustit vás firma může do tří let

Bude-li lež v životopise patrná již při pracovním pohovoru, místo pravděpodobně nedostanete. Pokud se o ní dozví zaměstnavatel ve zkušební době, může s vámi okamžitě ukončit pracovní poměr.

K výpovědi však může firma sáhnout i po skončení zkušební doby. Většina případů se posuzuje individuálně a podle toho, jak jsou nepravdivé údaje závažné.

"V úvahu by přicházela neplatnost uzavřené pracovní smlouvy pro omyl o skutečnosti, která byla pro uzavření smlouvy rozhodující, a náhrada škody způsobené zaměstnavateli například v souvislosti s hledáním nového zaměstnance," vysvětluje Pavel Jakab z advokátní kanceláře Peterka & Partners.

Tři roky v obavách

Promlčecí lhůta je podle Pavla Jakaba tři roky a běží ode dne, kdy byla se zaměstnancem uzavřena pracovní smlouva. Za lži v životopise vás tedy může zaměstnavatel vyhodit i za tři roky od nástupu do zaměstnání.

Soud ale podvodníkům většinou nehrozí. Mnoho takových sporů se řeší mimosoudně uvnitř firmy. Jestliže bude zaměstnanci lhaní v životopise prokázáno, pravděpodobně raději ustoupí, než aby riskoval soudní spor. Se soudním procesem se v takovém případě právníci většinou ani nesetkali, rozhodně ale není vyloučen.

"O soudním sporu by se dalo uvažovat v případě, že by zaměstnavateli vznikla uvedením nepravdivých údajů v životopise škoda, kterou by následně mohl po zaměstnanci vymáhat," doplňuje Petra Sochorová z advokátní kanceláře Havel & Holásek.

Nejčastěji se lže o znalosti cizího jazyka

"Nepravdivé údaje v životopisech se nejčastěji týkají jazykových znalostí, znalostí práce s výpočetní technikou a velmi často se také zkreslují informace o bývalém zaměstnání," dodává Sochorová.

Záleží na tom, jak jsou lži v životopise obsáhlé a čeho se týkají. Pokud by zaměstnanec neoprávněně používal například titul absolventa vysoké školy, postupovalo by se podle přestupkového zákona a nakonec by se přestupek mohl uznat jako trestný čin. Zvlášť, kdyby případ provázelo padělání veřejné listiny.

"V praxi jsem se setkala s případem, kdy zaměstnanec tvrdil, že vystudoval medicínu, následně se však ukázalo, že tomu tak nebylo. Zaměstnavatel, přestože byl s daným zaměstnancem velmi spokojen po pracovní stránce, se nakonec rozhodl pracovní poměr zaměstnance ukončit, a to právě proto, že mu lhal u přijímacího pohovoru," říká Sochorová.

Lhali jste někdy v životopise?