Za málo: Nemusíte zůstat doma

DO 5 TISÍC KORUN

„Za normálních okolností trávíme dovolenou na kolech nebo na chatě,“ vzpomíná účetní Jana z Pardubic. „Loni jsme jeli autobusem k moři, bydleli jsme v hotelu s polopenzí. Ale bylo mi nepříjemné, že jsem musela stále hlídat peníze – když jsem na dovolené, chci si dát zmrzlinu a zajít třeba večer na víno. Jenže zmrzlina pro čtyři stála ve Španělsku 240 korun, a to si prostě třikrát denně nedáme.“

Na podmínky v kempu se předem informujte Když se rozhodnete zůstat v Česku, můžete si vybrat z víc než 600 kempů ve čtyřech kategoriích a samozřejmě s různými cenami podle poskytovaných služeb. V kempu s jednou hvězdičkou tak sice najdete WC a tekoucí vodu za přibližně 30 korun denně, nemůžete však počítat s koupalištěm v areálu, teplou sprchou, zapůjčením videa a zábavnými večerními programy. Za lepší služby se více platí, u čtyřhvězdičkového kempu vyjde pobyt až na 200 korun pro jednoho za den.

Při hledání kempu poslouží kromě doporučení známých i internet. Ve vyhledávači stačí zadat oblast, do které chcete jet, a další požadavky – třeba hřiště pro malé děti nebo bezbariérové sociální zařízení. Apak jen porovnávat nabídky a samozřejmě ceny. Počítejte přitom s tím, že se neplatí jen za osobu, ale i za stan, auto, karavan, psa, často i za teplou sprchu, vzdušné obecnímu úřadu či úklid v pronajaté chatce. Někdy naopak můžete narazit na slevu. Kempy ji někdy poskytují členům Klubu českých turistů, majitelům Junior pasu či rodinám s dětmi.

Jedete-li kempovat s dětmi, oceníte třeba odpolední přírodovědný program nebo večery keltských tanců, které pořádají například v Sedmihorkách. Za programy se zde nepřiplácí, ale není to pravidlo – když se zeptáte předem, nebudete na místě nemile překvapeni.

Kde hledat informace o kempech

www.camp.cz

www.kempycr.cz

www.dokempu.cz

www.abcubytovani.cz

Pokud dáváte přednost většímu soukromí, můžete si pronajmout chatu. Ubytování se platí ne za noc a člověka, ale za budovu jako celek. Když si pronajmete chalupu ve dvou, vyjde to tedy relativně dráž, než když přijede pětičlenná rodina. Za pět tisíc na týden se chata sežene, platit navíc budete dopravu a jídlo. Ptejte se také předem, jak je to s energiemi. Ačkoliv v létě asi moc neprotopíte, mohli byste být nemile překvapeni, kdyby majitel chtěl na konci pobytu peníze navíc. Zajímavou nabídkou může být pronájem chalupy v Rumunsku, v české vesnici Banát. Nevyjde o nic dráž než pronájem obdobné chalupy v tuzemsku.

Pronájem chat na internetu

www.chatatour.cz

www.cestovani.cz

www.nafarmu.cz

K moři na poslední chvíli

Levné pobyty u moře naleznete nejspíšv nabídkách na poslední chvíli, což s sebou přináší určitou nejistotu. A ne každý je ochoten do poslední chvíle nevědět, kam letos pojede. Ani u last momentů však nepočítejte při ceně do 5000 korun s velkým komfortem. Nejspíš pojedete autokarem a ubytováni budete v penzionu. V lepším případě s polopenzí. Další peníze tedy padnou na stravu a případné výlety do okolí.

Tipy na dovolenou

pobytové

Bosna a Hercegovina, Neum – 8 dní počátkem června, hotel**, polopenze, vlastní doprava cena: 4540 korun, děti do 12 let sleva, v ceně závěrečný úklid, ložní prádlo a ručníky

Střední Itálie, Marcelli di Numana – 8 dní v srpnu, apartmán, strava a doprava vlastní cena: 2699 korun, připlácí se za povlečení, úklid i plážový servis

cykloturistika