Za milionovou hypotéku zaplatíte až milion a půl

Při modelování je však potřeba počítat s jednou věcí: výpočty uvažují stále stejnou úrokovou sazbu. Ovšem ta se ve skutečnosti změní v době, kdy uplyne její fixace. A s tím i výše splátky. Výpočet je tedy jen orientační, ale lepší při podpisu úvěrové smlouvy může jen málokdo nabídnout.

Kdo by chtěl mít naprostou jistotu, musel by banku požádat o úvěr s dlouhou dobou fixace, třeba 15 nebo 20 let, a hypotéku by musel ve stejné době i splatit. Jistota by však byla poměrně draze vykoupena – úroková sazba úvěrů s dlouhou fixací je oproti krátkým o dost vyšší.

Hypotéka 1 000 000 Kč, hodnota zastavované nemovitosti je 2 000 000 Kč. Splatnost 20 let, fixace 5 let. O úvěr žádají manželé 35 a 30 let s dětmi 5 a 8 let, čisté měsíční příjmy 30 000 Kč, potřebný milion zajistí z vlastních úspor banka poplatky splátka zaplaceno celkem Bawag Bank 45 000 6 729 1 659 960 Citibank 43 000 6 315 1 558 600 Česká spořitelna 45 500 6 193 1 531 796 ČSOB 43 000 6 315 1 558 600 eBanka 44 650 5 955 1 473 836 GE Money Bank 44 000 6 053 1 496 720 HVB Bank 45 000 6 321 1 562 040 Hypoteční banka 43 000 6 315 1 558 600 Komerční banka 33 000 6 150 1 509 000 Poštovní spořitelna 43 000 6 246 1 542 040 Raiffeisenbank 33 000 6 076 1 491 240 Volksbank 31 500 6 388 1 564 620 Wüstenrot 40 000 5 981 1 475 440 Živnobanka 46 000 6 214 1 537 360 Pozn.: 1) pro stávající klienty Citibank je splátka 6208 Kč, 2) pro klienty, kteří si nechají posílat výplatu na účet ČSOB a uzavřou 2 ze 3 pojištění, klesne sazba o 0,25 %; tučně jsou označeny 3 banky, které vyšly dle celk. nákladů nejlevněji

Například u ČSOB můžete dostat hypotéku s fixací 30 let. Úroková sazba bude v tomto případě začínat na 5,54 procenta ročně a splátka na 5703 korun. Kdybyste šli do hypotéky s pětiletou fixací, zaplatíte měsíčně 4907 korun, ale nevíte, zda po pěti letech nebude vaše splátka dvojnásobná. Podle Vladimíra Pikory ze společnosti Nextfinance jsou pro klienty stále výhodnější fixace kratší: „Kdybych byl bankéř, doporučím fixaci co nejdelší, získal bych klienta na dlouhou dobu a za sazbu, která je pro mne výhodná,“ usmívá se.

Nevýhodou třicetileté fixace je i to, že jako klient musíte platit skutečně celých 30 let, na mimořádnou splátku zapomeňte, tu totiž banky umožňují právě v okamžiku, kdy se fixace mění. Kdo pošle mimořádně peníze mimo tento termín, zaplatí pokutu. Obvykle tolik, kolik by ho stály úroky právě do konce fixace.