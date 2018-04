Za mušle i ježky z Chorvatska zaplatíte tisíce kun pokuty

U věcí pro vaši osobní potřebu nemusíte čekat žádný problém, clu nepodléhají ani kamery, foťáky, sportovní vybavení.

Je však dobré si dovoz zvlášť drahých věcí do země potvrdit, a to přímo od celníků na chorvatské hranici. Pomůže to nejenom v případě odcizení a následného řešení případu s pojišťovnami, ale také ve chvíli, kdy narazíte při zpáteční cestě na zvlášť pečlivého celníka, který se může zajímat o to, jak jste k foťáku či k počítači přišli.

Potraviny ano, ale jen omezeně

Chcete-li si přibalit nějaké jídlo nebo potraviny, je to možné. Jen počítejte s omezeným množstvím. Povolené je pečivo, maso, mléko, masné výrobky, mléčné výrobky, a to vše do 10 kilogramů na osobu. Ryby a další mořské plody můžete vézt také po kilech. Můžete převážet i sušené mléko pro kojence, kojeneckou stravu a potraviny pro speciální výživu, například pokud máte bezlepkovou dietu. Množství je opět omezené na 10 kilogramů na osobu.

Na léky jsou Chorvaté choulostiví, takže si berte jen ty nutné. Jestliže jde o větší množství, mějte s sebou raději lékařskou zprávu, že je potřebujete. Homeopatik může být jen jedno balení.

Pokud všechny tyto věci, kromě osobních potřeb, celník zhodnotí na více než 300 kun, budete platit za vše „navíc“ 23 procent daň.

Při návratu domů pozor na suvenýry

Na přírodní kulturní bohatství je většina zemí pyšná a jen tak si je nenechá brát. Platí to i o Chorvatsku.

Zakázán je vývoz mušlí, díly starých vraků, amfory a všechno, co se počítá k mořskému bohatství. "Mušle, které se kupují na tržištích jako upomínkové předměty, jsou bez problémů. Horší je to s mušlemi vylovenými z moře, například datlovkou vrtkavou, kyjovkou šupinatou nebo černým mořským ježkem. K těm se turisté běžně dostanou pouhým šnorchlováním, vyvážet se ale nesmějí," říká tiskový mluvčí Čedoku Tomáš Brejcha.

Pokuty za "pašování" přírodnin se podle něho pohybují v řádech tisíců kun. "Radila bych nepodléhat chvilkovému nadšení při pohledu na krásné suchozemské želvičky, které se dají na chorvatských trzích běžně koupit. Je možné je převážet jen s povolením, stejně jako korály, které jsou větší než tři centimetry," doplňuje Pavla Říhová z České inspekce životního prostředí.

Inspekce řeší každý rok několik stovek případů neznalých turistů, kteří si z dovolené přivezou chráněný druh, náhodou je celníci zkontrolují a oni musí za nedodržení předpisů zaplatit pokutu až 1,5 milionu korun. "To je strop, běžně za suvenýry z dovolené udělujeme pokutu jeden až dva tisíce korun, aby si to lidé pamatovali," dodává Pavla Říhová, podle níž je důležité si před odjezdem na dovolenou zjistit na ministerstvu životního prostředí, co lze dovézt, a co ne.

Informace o podmínkách dovozu živočichů a rostlin chráněných mezinárodní úmluvou CITES a předpisy EU najdete na webu ministerstva a také zde. Na stránkách ministerstva najdete i Průvodce suvenýry z volné přírody. I když výčet není úplný, CITES totiž chrání více než pět tisíc druhů zvířat a kolem 28 tisíc rostlin, pro základní orientaci turisty určitě postačí.

Stejně jako si lidé zjišťují povinné očkování, měli by si prostudovat i celní předpisy.