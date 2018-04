Za ochranu před teplem ručí zaměstnavatel

Třicetistupňová vedra snižují pracovní výkonnost a znesnadňují soustředěnost. K pracovnímu úrazu pak na některých pracovištích zbývá jen krůček. "Přímý vztah mezi teplem či chladem a rizikem pracovního úrazu lze statisticky podchytit jen velice těžko. Něco jiného je přímo úraz typu popálení nebo silného podchlazení," říká Vladimír Janoušek z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce. Podle něho se však i přílišné teplo či zima na pracovišti nepříznivě podepisují na pracovní pohodě, a nepřímo tak zvyšují pravděpodobnost úrazu.

Co musí zaměstnavatel dodržovat?

Podle zákoníku práce je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci. A to vše s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, týkající se výkonu jejich práce. Platí to i pro rizika tepelné zátěže. Je na zaměstnavateli, aby podle charakteru práce a místa jejího výkonu posoudil míru rizik a postaral se o snížení jejich vlivu. "Například zaměstnavatel, který nutí zaměstnance k práci na přímém slunci, aniž by zastínil pracoviště, poskytl jim lehký oděv, vhodný pitný režim a klidové přestávky, porušuje zákon," říká Zbigněv Stalmach, specialista z poradenské společnosti v oblasti bezpečnosti práce BHP Consult. Zaměstnavatel musí podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb. poskytnout pracovníkům nejen takzvané ochranné nápoje a oděv, ale také zajistit jejich výdej, způsob uložení na pracovišti nebo například i přesun pracovní doby do období s příznivějšími teplotními podmínkami.

Samozřejmě po dohodě se zaměstnanci.Hodný chlebodárce dá napít zadarmo

Rozsah a podmínky pro poskytování nápoje pracovníkům jsou podrobně uvedeny v nařízení vlády č. 178/2001 Sb. Je to v případě, že tepelná zátěž z pracovního prostředí spolu s fyzickou zátěží vede ke ztrátě tekutin potem a dýcháním vyšší než jeden litr za směnu. "Například na venkovních pracovištích a při obsluze venkovních strojů, jejichž kabiny nemají účinnou klimatizaci, se poskytují nápoje, jestliže je teplota v pracovním místě po dobu přesahující polovinu směny osmadvacet stupňů a více," říká Stalmach. Zaměstnavatel má poskytovat v některých případech tyto nápoje zdarma. "Měl by tak činit například v horkých provozech, hutích, sklárnách nebo i v kancelářích se zvýšenou tepelnou zátěží," říká právník Libor Hůla. Podle něho má každý zaměstnavatel možnost poskytování nápojů zaměstnancům financovat ze sociálních fondů nebo z fondu kulturně-sociálních potřeb. "Jde navíc o položku odpočitatelnou z daní," říká Hůla.

Klimatizace, větrání a sluneční paprsky