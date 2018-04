Za operace s hotovostí se platí. A dost

To, že banky tlačí své klienty k tomu, aby chodili k přepážkám co nejméně, je všeobecně známo. Používejte platební kartu a přímé bankovnictví, je to levnější - radí svým klientům. Přesto i za návštěvu bankomatu většina klientů zaplatí, i když méně, než kdyby šli přímo do pobočky.