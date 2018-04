Za originál dostanete čtyři tisíce korun nebo pětkrát tolik

Prodej na inzerát

Kontakt na prvního zájemce jsme získali ze známého inzertního serveru. Přestože naše konzultace probíhala pouze telefonicky, sběratel na druhém konci linky po detailním popisu obrazu souhlasil s námi navrženou cenou 10 tisíc korun. Skutečná cena by se po zhlédnutí obrazu mohla podle zájemce lišit, mohla by prý být vyšší.

Retro bazar, Praha 1

V Retro bazaru jsme rovnou obraz nabídli za 10 tisíc korun. „Obraz můžeme dát do komisního prodeje. Také je v našich možnostech kontaktovat znalce, který se tímto druhem uměním zabývá, a bližší podrobnosti o ceně lze sjednat s ním,“ nabídli nám pracovníci bazaru. Po detailnějším ohledání obrazu však nabídku konkretizovali: „I když je obraz trochu poškozen, je moc pěkný a vážný zájemce by za něj určitě dal zhruba 15 až 18 tisíc korun.“

Vyplatí se "hypotéka na družstevní byt"? Je to šance, jak snadno dosáhnout na bydlení? Odpovědi naleznete v TOMTO ČLÁNKU. Aukční síň Pictura, Praha 1

Aukční galerie Pictura sídlí v centru Prahy. „Jsou zde dvě možnosti, jak obraz prodat. Můžete ho nabídnout do aukce, nebo ho vyvěsíme v galerii a počkáme, zda se najde zájemce,“ řekl majitel galerie Michal Šeba. Podle jeho slov je dost pravděpodobné, že v aukci by konečná částka mohla přesáhnout 20 tisíc korun. Vyvolávací cenu navrhoval v rozpětí mezi 12 až 14 tisíci. „Ještě než bych obraz vyvěsil, museli bychom ho znovu a lépe zapaspartovat a zarámovat. Obraz musí vypadat dobře,“ mínil Šeba s tím, že v komisním prodeji v galerii by mohl zůstat zhruba čtvrt roku za oboustranně přijatelnou cenu - jakýsi kompromis mezi prodávajícím požadovanou, samozřejmě vyšší částkou a tím, jak vzhledem ke své praxi hodnotí obraz majitel galerie. Provizní poplatky činí 12 procent z prodejní ceny při prodeji v aukci, neprodá-li se, žádný poplatek se neplatí. 20 až 25 procent z prodejní ceny je provize galerie při komisním prodeji.

Aukční síň Dorotheum

V Galerii Dorotheum nedaleko Václavského náměstí jsme dostali nabídku na aukční prodej. „Vyvolávací cena 12 tisíc korun. Lze předpokládat, že konečná cena by se mohla vyšplhat na sumu okolo 20 tisíc korun, ale také se nemusí prodat vůbec,“ řekl Jan Nízký z Dorothea. „V současné době jinou možnost než aukci nemůžeme nabídnout. Ta nejbližší se koná v říjnu tohoto roku a obraz do ní musíte dát nejpozději dva měsíce před jejím konáním,“ uzavřel Nízký s tím, že provizní poplatek činí 14 procent z dosažené částky. Kdybychom měli zájem, Dorotheum by za 800 korun uveřejnilo fotografii obrazu na jedné osmině stránky v aukčním katalogu. Pokud se obraz neprodá, provize se neplatí.

Antikvariát galerie Můstek

Jen několik minut chůze od obou zmíněných galerií, přímo v centru Prahy, je Antikvariát galerie. Nabídka je jasná: komisní prodej v obchodě za šest tisíc korun, peníze dostaneme až po prodeji obrazu. Pokud bychom chtěli peníze na ruku, byli bychom bohatší o čtyři tisíce korun. „Jde o to, že kdybychom obraz koupili, bereme tím na sebe riziko, že se neprodá. Pokud se rozhodnete pro komisi, naše náklady jsou podstatně nižší, a proto můžete počítat s vyšší částkou,“ vysvětluje rozdíl mezi oběma nabídkami muž, s nímž jsme o prodeji jednali. Dodal, že obraz by zde mohl být vyvěšen po dobu dvou měsíců.

Starožitnosti Hledáte podrobné informace o spotřebitelských úvěrech? Pak určitě navštivte tuto speciální sekci.

Obraz by v prodejně starožitností v Praze 8 vzali jen do komisního prodeje, nebo by kontaktovali přímo sběratele. „Obraz u nás může viset třeba půl roku, na tom tolik nezáleží,“ dozvěděli jsme se. Poté, co by se zájemce našel a obraz koupil, provize pro obchodníka by byla 20 procent z částky, za niž by se prodal. „Stává se i to, že se objeví kupec, ale chce slevit z ceny. V tom případě zavoláme prodávajícímu, zda má zájem se dohodnout,“ říká zaměstnankyně obchodu. O něco později nám z obchodu zavolali, že by bylo možné dát obraz do aukce a předpokládaná konečná částka by mohla dosáhnout zhruba 10 tisíc korun, ovšem s třicetiprocentní provizí.

Karlínské zastavárny

Zatímco v navštívených bazarech a galeriích měli všichni oslovení o obraz zájem a vždy by se podle jejich vyjádření našla nějaká možnost, jak obraz dříve či později prodat, v zastavárnách tomu bylo jinak. V těch karlínských, v části Prahy, kam často lidé ve stavu finanční nouze nosí cenné věci, jsme neuspěli. I když zde kromě výkupu a prodeje mobilních telefonů a další spotřební elektroniky obchodníci inzerovali také výkup starožitností, o originál neměli zájem. Někteří oslovení obchodníci obraz ani nechtěli vidět, a když ano, většinou jsme odcházeli s tím, že nemají zájem nebo že jde o „tisk“, nikoliv malbu. Odpovědi několika provozovatelů bazarů by bylo možné shrnout zhruba takto: „O obrazy nemáme zájem, tady nám visí některé originály, které jsme vykupovali za několik stovek a jsou zde stále. Navíc Burian není nijak zajímavý artikl.“ A výsledný dojem? Po dlouhém přemlouvání bychom vyšli z páté zastavárny nanejvýš s pěti sty korunami a klamným pocitem, že jsme vlastně udělali docela dobrý obchod.