Za placení padělkem vám hrozí až 2 roky

Mezi padělky vítězí euro, dolar a české pětitisícovky

Stejně jako v roce 2005, tak i v roce 2006 se v našem peněžním oběhu objevilo velké množství zdařilých padělků, a to 7834 kusů. Ovšem padělatelé své úsilí neupínají pouze k české měně, mimo jejich zájem nezůstávají ani valuty. Již tradičně se na nejvyšších příčkách žebříčku počtu padělků valut objevuje evropská jednotná měna a také americký dolar. Zatímco nejčastěji padělanou českou bankovkou se stala nominální hodnota 5 tisíc korun, mezi valutami kraluje nominál 20 a 50 EUR, mezi dolary pak 100 USD.

Většina padělků české měny byla zhotovena na tzv. kancelářských reprodukčních zařízeních (tj. na inkoustových a laserových tiskárnách, ale také na kopírkách). Snížil se počet padělků pocházejících z dílen vybavených „klasickými“ tiskovými technikami, neboť ty vyžadují kromě přístupu k polygrafickým zařízením a materiálům také příslušné odborné znalosti (včetně potřeby nemalých finančních zdrojů).

Velká část padělků české koruny byla odborníky ohodnocena jako méně zdařilá, což znamená v pětistupňové škále nebezpečnosti čtvrtý stupeň. Bohužel však druhým nejčastějším byl stupeň nebezpečnosti dvě, tedy nebezpečné padělky.

Na rozdíl od padělků české měny, jsou padělky EUR a USD převážně padělány „klasickými“ tiskovými technikami. Padělání pak probíhá ve větším rozsahu na téměř profesionální úrovni.

Tuzemské mince jsou v převážné většině padělky technickými, jen s jedinou výjimkou – mincemi nominální hodnoty 50 korun. Technické padělky jsou obvykle určeny ke spuštění mechanismu mincovních automatů. Naopak euromince se objevují výlučně jako nebezpečné až velmi nebezpečné, laikem jsou mnohdy velmi těžko rozpoznatelné.

Podle čeho poznáte pravou bankovku od falešné?

Každá země se snaží své oběživo co nejlépe chránit. Padělání mají bránit ochranné prvky, které najdete i na českých bankovkách.

První, na co by se každý příjemce hotovosti měl zaměřit, je kontrola hmatem. Papír, z něhož jsou bankovky vyráběny, obsahuje velký podíl bavlny, je na omak tuhý a pevný (na rozdíl od papíru běžně dostupného a vyrobeného z celulózy). Pak by měla následovat alespoň zběžná kontrola ochranných prvků, jimiž jsou vodoznak, ochranný okénkový proužek, ochranná vlákna, soutisková značka, skrytý obrazec, opticky proměnlivá barva, iridiscentní pruh a mikrotext.

OCHRANNÉ PRVKY BANKOVEK

Když už máte v ruce padělek

Situaci, kdy máte podezření nebo dokonce jste si jisti, že bankovka nebo mince, kterou vám někdo chce předat není pravá, nejste povinni ji přijmout. V případě, že už jste však takové peníze přijali, rozhodně je nechtějte někde znovu „udat“. Doneste je (ať bankovky, či mince) do některé z poboček ČNB, na Policii ČR, případně do některé z bank. V opačném případě se dopouštíte trestného činu, a to dle § 141 trestního zákona. Za to vám hrozí odnětí svobody až na dvě léta, peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty.

Právnickým osobám (firmám apod.) právní předpis ukládá povinnost předložené pozměněné, nebo padělané peníze bez náhrady odebrat (pod pokutou až 1 mil. Kč). Stejný právní předpis právnické osoby navíc opravňuje požadovat po předložiteli případných padělků prokázání totožnosti a ukládá povinnost vystavit potvrzení o odebrání hotovosti se stanovenými údaji (jméno, příjmení, rodné číslo, adresa, číslo průkazu totožnosti, druh, nominální hodnotu a sérii, příp. letopočet ražby a rovněž počet odebraných kusů bankovek či mincí a na žádost předložitele také jeho bankovní spojení). Náležitosti potvrzení a přesný postup před odesláním nepravých peněz k přezkoumání stanoví vyhláška ČNB č. 37/1994 Sb.



Zdroj: ČNB