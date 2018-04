Za platbu kartou budete odměněni

Bonus program je program odměňování klientů za bezhotovostní platby kartou. Od 2.6.2003 bude v jeho rámci klientům České spořitelny za každých 20 Kč hodnoty transakce kartou připsán 1 bod. Zahrnuty budou platby debetními, kreditními i charge kartami (kromě karet Diners Club). Body se budou kumulovat na bodovém účtu klienta, přičemž body za platby kreditní nebo charge kartou budou shromažďovány na jiném bodovém účtu než platby debetní kartou. Když klient dosáhne určitého počtu bodů, dočká se odměny, a to v trojí možné podobě:

– vrácení ročního poplatku za kartu (tímto způsobem lze vrátit vždy jen jeden, a to posledně zúčtovaný poplatek ke každé kartě),

– slevové/dárkové poukázky u obchodních partnerů České spořitelny,

– katalogového dárku (pouze za body, nebo plus doplatek v Kč).

Například cena rádia v katalogu se podle představitelů banky bude pohybovat v rozmezí 2500 až 3000 bodů, což znamená, že jej klienti banky budou moci získat za nákupy kartou v hodnotě 50 až 60 tisíc korun.

Za co budou připisovány body?

Jak již bylo uvedeno, je cílem programu podpořit bezhotovostní placení kartou. Připisování bodů se tedy v žádném případě nebude týkat výběrů z bankomatu. Zohledněny naopak budou platby kartou u tuzemských a zahraničních obchodníků i použití karty při dobíjení mobilního telefonu z tuzemského bankomatu. Bodový účet bude společný pro všechny karty vydané k jednomu účtu. O odměnu bude moci žádat kterýkoliv z držitelů karet vydaných k účtu, a to na Bonus lince nebo na internetu; vybraný dárek bude ovšem zaslán majiteli účtu. U některých odměn bude platit princip, že poštovné a balné hradí držitel karty, na což musí být při jejich objednávání upozorněn. Objednávku odměny nebude možné zpětně zrušit.

Účast v programu bude automatická. Pokud se nebudete chtít programu účastnit, můžete jako majitel účtu od Bonus programu odstoupit, a to nahlášením svého přání na pobočce nebo zavoláním na Bonus linku. Účast bude možné obnovit v určité lhůtě po jejím ukončení.

Jak jsou na tom ostatní banky?

Nevíte, jakou si máte vybrat platební kartu? Navštivte naši speciální sekci . Určité věrnostní programy za počet, respektive hodnotu uskutečněných transakcí jsou spojeny s některými kobrandovanými kartami. Citibank nabízí kobrandovanou kreditní kartu Eurotelu, který její užívání zapojil do svého programu Benefit. Za každých 100 Kč, které touto kreditní kartou zaplatíte, vám Eurotel připíše 1 bod. Za body můžete získat volné minuty telefonování, slevy na mobilní telefony, zájezdy nebo vstupenky či různé poukazy.

HVB Bank má v nabídce zařazeny následující tři kobrandované kreditní karty zohledňující hodnotu transakcí uskutečněných těmito kartami:

§ Visa ČSA - za každých 125 Kč, které kartou utratíte, obdržíte 1 míli do programu OK plus ČSA. Dostanete vstupní bonus, zahrnuty jsou i další výhody za obnovu karty. Pokud kartou utratíte 200.000 Kč, obdržíte volné míle navíc jako odměnu.

§ Visa ŠkodaAuto - za každou částku utracenou kartou se vrací 0,3 % z hodnoty transakce. Například za každých 10.000,- Kč se tak na kartový účet vrací 30,- Kč. Částky se sčítají a vracejí se na účet měsíčně.

§ Visa iDnes - sbírání bodů, které se převádí do programu iDnes a klient získává zajímavé dárky.

Česká spořitelna rovněž nabízí kobrandovanou kartu spojenou s věrnostním programem – charge kartu Diners Club/ČSA. Při vydání karty získáte automaticky bonus v podobě 5000 mil do programu OK Plus. Každá platba kartou s výjimkou výběru hotovosti a platby na čerpací stanici v hodnotě 250 Kč znamená plus 1 bod; po získání 500 bodů můžete tyto body vyměnit za míle v poměru 1 bod=5 mil. Ostatní kobrandované karty, které banky nabízejí, na sebe váží výhody, které nejsou závislé na frekvenci, respektive hodnotě transakcí uskutečněných kartou. Nejčastěji jde o různé slevy.

O určitou formu zvýhodnění placení kartou se starají samotné karetní asociace - často pořádají ve spolupráci s bankami soutěže, ve kterých se výhercem stává klient s největším počtem transakcí. Výhrou může být například zboží za několik desítek až stovek tisíc korun nebo zájezd. Jedna takováto soutěž právě probíhá.

Ovšem program podobný Bonus Programu nemá žádná z deseti dotázaných největších bank – jde tedy skutečně o první projekt svého druhu u nás. Ostatní banky zřejmě považují nulové poplatky spojené s bezhotovostním placením kartou za dostatečný stimul (přes existenci ročních poplatků účtovaných za vedení karty), případně ve spolupráci s nebankovními subjekty připravují výše popsané speciální karty zohledňující počet bezhotovostních transakcí uskutečněných kartou. Pouze Živnostenská banka nám sdělila, že na léto, respektive druhé pololetí letošního roku určitý program pro odměňování klientů platících kartami připravuje. Podrobnosti ovšem nechce předem zveřejňovat.

Je tedy otázkou, zda ostatní banky budou příklad České spořitelny (a popřípadě v budoucnu Živnostenské banky) následovat a vydají se cestou globální podpory placení platebními kartami, nebo budou alespoň rozšiřovat nabídku kobrandovaných karet s určitým věrnostním programem. Zatím to spíše vypadá, že je většina tuzemských bank přesvědčena, že placení platebními kartami žádnou propagaci nepotřebuje. Pokud však budou banky chtít dosáhnout větší úspory transakčních nákladů a skutečně klienty masově motivovat k bezhotovostním platbám, je pravděpodobné, že dříve či později Českou spořitelnu (popřípadě i Živnostenskou banku) alespoň některé z nich napodobí.

Co si myslíte o Bonus programu? Přivítali byste podobný projekt i u vaší banky? Myslíte si, že se ostatní bankovní domy nechají inspirovat? Napište nám, těšíme se na vaše názory.