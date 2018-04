Za platbu kartou vám může obchodník nově naúčtovat přirážku

Například v pražské restauraci Potrefená husa na přirážku za bezhotovostní placení upozorňuje jídelní a nápojový lístek. Pokud nechcete zaplatit za útratu hotově, ale běžnou platební kartou, tisícikorunová útrata vás přijde na dalších dvacet korun.

Novinku povolil zákon o platebním styku



"Pokud u nás zákazník použije při placení Visa kartu nebo MasterCard, musíme bance odvést dvě procenta z ceny. U karet American Express až 3,9 procenta. My účtujeme zákazníkům přesně tyto hodnoty. Snažíme se snižovat náklady, naše zisky nejsou kvůli recesi vysoké," říká Petr Klaus, jednatel společnosti, která restauraci provozuje.

Podle Klause nejsou přitom ve své branži jediní. "Poplatky zákazníkům od ledna účtují podle mých informací minimálně tři další restaurace. Není nejmenší důvod, abychom dostali o pár procent z útraty zákazníka méně jen proto, že zákazník platí jinak než hotově. Pokud by se přenesení poplatku za transakci našich zákazníků dotýkalo, mají samozřejmě možnost platit v hotovosti," poznamenává Petr Klaus.

Banky: Obchodníci jsou sami proti sobě

Banky se shodují v tom, že obchodníci mají na účtování přirážky podle nového zákona o platebním styku jasné právo. "Nyní to mohou udělat všichni, nicméně je otázkou, jestli u nich budou držitelé karet platit nebo k nim chodit a jestli jim nechají i nějaké spropitné," říká Tomáš Pavlík, mluvčí UniCreditBank.

Nedomníváme se, že by se tento krok měl stát rozšířenou praxí, obchodníci by byli sami proti sobě. Rozhodně nepředpokládáme žádný masový nárůst takových obchodníků, může se to stát jen ve výjimečných případech," dodává mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň.

Přirážky obchodníků netěší kartové společnosti



Kartové společnosti Visa a MasterCard nejsou ale z přirážek obchodníků příliš nadšeny. Miroslav Kozlar, regionální manažer Visa Europe pro Česko a Slovensko, kritizuje znevýhodňování zákazníků, kteří chtějí platit kartou. "Je to proti zájmu spotřebitelů. Zkušenosti z jiných trhů ukazují, že si obchodníci, kteří poplatky zavedli, sami uškodili," míní.

"Pokud obchodník uplatní přirážku, musí být v okamžiku platby držiteli karty jasně sdělena částka nebo způsob výpočtu. Přirážka přitom musí být přiměřená nákladům obchodníka na akceptaci platby kartou," dodává Brian Lang, generální ředitel MasterCard Europe pro Českou republiku a Slovensko.

Zda obchodníci budou správně informovat, že si za platbu kartou přirážejí určité procento, chce ohlídat Česká obchodní inspekce. Podle vyjádření mluvčího Tomáše Vozába mohou dát podnět k případné kontrole i samotní zákazníci. "Účtovaná přirážka musí být vyznačena písemně třeba u pokladny nebo označena tak, aby o ní zákazník vždy předem věděl a mohl se seznámit s cenou, kterou zaplatí," upozorňuje Vozáb.

Obchodní řetězce zatím přirážky neplánují



Velké obchodní řetězce podle zjištění iDNES.cz zatím žádné změny nechystají. Naopak si pochvalují, že lidé platí kartami stále častěji. Jako velcí hráči mají totiž šanci, aby bankám za bezhotovostní transakce platili méně než drobní obchodníci.

"Počet zákazníků, kteří platí za nákup platební kartou, meziročně neustále stoupá. Nyní takto platí zhruba třetina našich zákazníků. Poplatek neplánujeme našim zákazníkům účtovat," říká Eva Karasová za společnost Tesco. "Neuvažujeme o zavedení poplatků při platbě kartou, ani že by se tyto poplatky jakkoliv promítly do cen zboží," přidává se Michael Šperl za Kaufland.

Stejně se hodlá zachovat i společnost Ahold, která ročně v prodejnách Albert zaznamenává 200 milionů bezhotovostních transakcí.

