Za platbu v GSM bankingu zaplatíte i třikrát

Poplatky v případě aktivního používání GSM bankovnictví nabíhají opravdu rychle a i když to nejsou horentní částky, rozhodně mohou s celkovými náklady na vaše bankovní konto zahýbat.

Banky zpoplatňují u naprosté většiny služeb jak její pasivní vedení, tak jednotlivé použití kanálu. V případě GSM bankingu to platí také. Aktivace služby je v naprosté většině případů u českých bank bez poplatku, avšak pokud nevyužíváte některý z balíčků služeb, budete za GSM banking platit měsíčně poplatek ve výši od 20 do 40 korun. U „balíčkových“ kont je tento kanál přímého bankovnictví v ceně. Protože je GSM banking díky svému omezení služeb spíše doplňkovým kanálem přímého bankovnictví, má i některá omezení v případě zřízení. Například u ČSOB jej nelze zřídit jinak než v kombinaci s telefonním bankovnictvím. Díky tomu však ale zase získáte slevu na poplatku – ze 40 na 20 korun.

Platíte za SMS operátorovi a někdy i bance

Ceny za jednotlivé aktivní i pasivní služby se pohybují v řádech několika korun. U aktivních služeb (naprostá většina bank umožňuje pouze zadání jednorázového příkazu k úhradě, popřípadě dobití kreditu předplacené SIM karty) je poplatek za provedení podobný jako u internetbankingu, a to 2 až 8 korun. Není to však jediná finanční částka spojená se zadáním příkazu. Při vyčíslení všech nákladů na jeden příkaz zadaný pomocí GSM bankingu je někde nutné započíst ještě tzv. odpovědní SMS zprávu, která potvrdí, že příkaz byl přijat ke zpracování. U většiny bank jsou tyto zprávy zasílány zdarma, GE Money Bank si však za každou řekne 2,50 Kč, HVB Bank jednu korunu.

Banky zpoplatňují i využívání pasivních služeb GSM bankovnictví. Jestliže se dotážete na zůstatek účtu, historii obratů, kurz vybrané cizí měny nebo úrokovou sazbu, opět pokaždé zaplatíte za odpovědní SMS zprávu – tentokrát pouze s výjimkou ČSOB a České spořitelny, kde je to zdarma. Banky mají obvykle cenu za jednu vyžádanou SMS určenou jednotně. Najdou se však i výjimky – HVB Bank má GSM bankingové SMS rozčleněny do několika skupin. Za SMS s obecnými informacemi nebo potvrzením transakce jí klient zaplatí 1 korunu, za pasivní informace o svém účtu 2 koruny a za službu zrušení tuzemské platby pomocí SMS pak pět korun. Možné je i rozlišení poplatku podle cenové programu (banka – 2,90/3,90 Kč za vyžádanou informaci přes sms).

UPC PŘINÁŠÍ TVRDOU KONKURENCI

pro Telecom: vyděláte na tom? UPC PŘINÁŠÍ TVRDOU KONKURENCI

Posledním dílčím nákladem, který je třeba do celkové částky za jednu operaci provedenou přes GSM banking započítat, je poplatek za každou odeslanou SMS zprávu mobilnímu operátorovi. Její výše se odvíjí od tarifního programu, který máte aktivovaný. U měsíčního paušálu jeho majitel platí většinou operátorovi korunu až dvě. Majitelé předplacených SIM karet však mohou za SMS zprávu platit až 3,70 Kč (platí pro jeden z tarifů Eurotel Go).

Jestliže tedy chcete spočítat, na kolik vás jedno odeslání příkazu přijde například u Živnostenské banky u konta Economy přes Vodafone kartu, dostanete se ke sčítání položek: 6 Kč za platební příkaz + 2,38 Kč za odeslanou SMS operátorovi + 1,90 Kč za odpovědní SMS z banky. Celková suma je tedy 10,50 korun. Jestliže bychom toto zadání měli porovnat s jiným produktem téže banky – telefonním bankovnictvím, pak se dostaneme na částku 13 korun (6 Kč příkaz, 6 Kč položka účtovaná bankou za spojení telefonním bankéřem, 1 Kč jednorázové heslo TAN). GSM je tedy v tomto případě výrazně levnější. Jak ale dopadly jednotlivé banky ve srovnání v našich modelových příkladech? Která je nejlevnější?

Pro propočet cen jsme zvolili dva modelové příklady. Do výpočtu nebyly zahrnuty poplatky za služby jednotlivých operátorů vzhledem k jejich velmi rozdílné výši – i v rámci jednoho operátora by jinak vyšla cena pro klienta s paušálem a jinak pro zákazníka s předplacenou kartou, přičemž rozdíly existují samozřejmě i mezi jednotlivými paušály.

Málo aktivní klient:

vedení běžného účtu s aktivní službou GSM bankovnictví

2 převody na účet v jiné tuzemské bance (zadané přes GSM banking)

2 příchozí platby z jiné tuzemské banky

2 platby na základě trvalého příkazu do jiné banky

1 platba SIPO

měsíční výpis z účtu zaslaný poštou

platební karta

2x zjištění zůstatku přes GSM banking

1x zjištění historie transakcí přes GSM banking

Málo aktivní klient Banka Měsíční náklady v Kč Poštovní spořitelna - program Klasik 57 ČSOB - Osobní konto Plus 88 Česká spořitelna - Výhodný program 89,5 HVB Bank - konto Pohoda 95 Živnostenská banka - konto Economy 108,7 Raiffeisenbank - Kompletkonto Start 109 eBanka - program Základ zdarma* 113,6 GE Money Bank - konto Genius/běžný účet s kartou a GSM** 125,5/115,50 eBanka - program Základ 215,4

Aktivní klient:

vedení běžného účtu s aktivní službou GSM bankovnictví

10 převodů na účet v jiné tuzemské bance (zadané přes GSM banking)

10 příchozí plateb z jiné tuzemské banky

5 plateb na základě trvalého příkazu do jiné banky

5 plateb na základě povoleného inkasa do jiné banky

měsíční výpis z účtu zaslaný poštou

platební karta

5x zjištění zůstatku přes GSM banking

3x zjištění historie transakcí přes GFSM banking

Aktivní klient Banka Měsíční náklady v Kč Klasik Živnostenská banka - Osobní menu Standard 124,2 Poštovní spořitelna - program 127,5 HVB Bank – konto Pohoda 200 ČSOB – Osobní konto Plus 210 eBanka - program Plus zdarma*** 217,4 Česká spořitelna - Výhodný program 228,5 Raiffeisenbank - Kompletkonto Start 248 GE Money Bank - konto Genius/běžný účet s kartou a GSM** 264/254 eBanka - program Plus 365,2

*) v případě, že klientovi přijde měsíčně na účet minimálně 15 tisíc Kč

**) při prům. měsíčním zůstatku nad 40 000 Kč za poplatkovací období

***) v případě, že klientovi přijde měsíčně na účet minimálně 30 tisíc Kč

Pozn.: nejsou zahrnuty poplatky operátorům za odeslané SMS

Z pohledu na tabulku je zřejmé, že rozdíly u jednotlivých bank v měsíčních nákladech jsou opravdu značné. U obou modelových klientů se vysoko umístila Poštovní spořitelna zejména díky absenci paušálu za GSM banking, který se projeví v ceně programu s přidanými službami, stejně jako díky nulovým poplatkům za příchozí tuzemské platby. U ČSOB a České spořitelny jsou výhodou nulové poplatky jak za potvrzující SMS o přijetí transakce, tak za vyžádané SMS o zůstatku, historii apod. V případě aktivního klienta se jako první umístila Živnobanka, a to díky svému balíčku Osobní menu Standard, který je k aktivnímu klientovi cenově a transakčně více než přívětivý. Jeho majitel totiž v rámci měsíčního paušálu získává všechny elektronické transakce zdarma - tedy příchozí i odchozí platby či platby uskutečněné na základě trvalých příkazů či inkas plus některé další služby.

Na závěr je nutno podotknout, že modelový příklad vycházel z minimálních požadavků (viz výše) - u všech bank proto za daný peníz nezískáte všude stejné množství služeb. Například Česká spořitelna má v balíčku kromě dvou elektronických transakcí (které jsme započítali) v ceně za měsíční vedení i dva výběry z bankomatu ČS zdarma, podobně jako Živnobanka dva výběry ze svých bankomatů v rámci konta Economy. O balíčku Osobní menu Standard od Živnobanky a jeho zvláštní konstrukci jsme se již zmiňovali výše. Stejně tak u většiny bank za dané měsíční náklady získáte všechny kanály přímého bankovnictví - výjimku tvoří GE Money Bank (v kontu Genius jsou kromě vedení účtu s výpisem dvě služby zdarma - tedy pouze v příkladu daná platební karta a GSM banking), Raiffeisenbank s Kompletkontem Start a Živnobanka s kontem Economy (opět pouze jeden kanál přímého bankovnictví v rámci měsíčního paušálu). Poštovní spořitelna pak má jen telebanking pro pasivní operace.

Dále jsou v tabulce uvedeny dva balíčky či účty s nulovým měsíčním paušálem v případě splnění určitých podmínek - jde o eBanku a GE Money Bank.