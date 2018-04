Za poškozenou kartu chtějí banky i pět stovek, některé výměnu komplikují

"V Poštovní spořitelně mi řekli, že musím poškozenou kartu nejdřív vrátit a teprve do deseti dnů dostanu novou. Nechci ale nosit peníze po kapsách. S kartou platím často a chci mít k penězům na účtu kdykoliv přístup. Naštěstí mi platnost poškozené karty končí už v červnu, takže čekám na řádnou výměnu, při které nemusím starou kartu předem vracet. Do té doby to musím nějak vydržet," postěžoval si pan Marek.

Obdobnou svízel s výměnou poškozené karty mají i klienti GE Money Bank a UniCreditBank. I tam požadují, aby lidé nejdřív odevzdali starou poškozenou kartu a novou pak vydá UniCreditBank do pěti dnů a GE Money Bank zhruba do deseti dnů.

Výměna zdarma jen u Volksbank, jinde vysoké poplatky



V ostatních bankách je výměna snadnější. Odevzdání staré karty před vydáním nové nepožaduje Citibank, Komerční banka, mBank a Raiffeisenbank. Volksbank a LBBW Bank stačí, když ji klient odevzdá až při vyzvednutí náhradní. ČSOB vyžaduje vrácení poškozené karty jen v případech, kdy je stará debetka zneužitá, nebo ji klient ruší před koncem platnosti. Česká spořitelna zase nechává původní kartu v platnosti ještě 30 dnů po výrobě náhradní a když platnost staré vyprší, je povinností klienta, aby kartu zlikvidoval sám.

Pokud si debetku poškodíte sami svou neopatrností, například ji zlomíte nebo naštípnete a platební terminál ji už nepřijme, počítejte s tím, že zaplatíte poměrně tučný poplatek. A to v rozpětí od 100 do 500 korun. Marek by za výměnu poškozené Maxkarty zaplatil Poštovní spořitelně 350 korun.

Přehled bankovních poplatků včetně termínů pro vydání náhradní platební karty přinášíme v infografice.

Jediná Volksbank provádí předčasnou výměnu platební karty zdarma. Nejdráž přijde výměna klienty ČSOB, kteří zaplatí až 500 korun, pokud zvolí expresní vydání nové debetky do pěti dnů. Raiffeisenbank si naúčtuje 500 korun v případě, že klient původní kartu ztratí nebo mu ji někdo odcizí.

Objednat novou kartu lze většinou jen na pobočkách



Ve většině bankovních domů je stále nutné zamířit při problému s kartou na bankovní pobočku a tam si novou objednat. Některé banky jako třeba LBBW Bank a Poštovní spořitelna vyžadují, aby o vydání nové karty požádal jedině majitel účtu. Pokud má potíže s debetkou druhý disponent účtu, nezbývá nic jiného, než se společně dostavit na nejbližší pobočku.

Klienti Raiffeisenbank, mBank a Citibank si mohou objednat náhradní debetku i po telefonu, u Volksbank navíc také emailem a ušetřit tak alespoň jednu cestu.

S některými bankami lze dohodnout, aby poslaly novou debetku na adresu poštou nebo ji doručily na pobočku, která je pro klienta dostupnější. Zdarma to umožňuje třeba mBank, Citibank nebo Česká spořitelna. Raiffeisenbank si za doručení na jinou než mateřskou pobočku nebo jinou adresu naúčtuje poplatek 200 korun plus náklady na doručení.

Předčasnou výměnu karty potřebují ročně tisíce lidí



I když některé banky nezveřejňují kolik lidí během roku požádá o předčasnou výměnu své platební karty, jsou to řádově tisíce případů ročně. Důvodem pro výměnu totiž může být i ztráta nebo odcizení karty či změna příjmení po uzavření sňatku. Může to být ale i v případě, že má držitel karty podezření, že kartu někdo zneužil nebo byl prozrazen její PIN.

Kdy banky doporučují požádat o výměnu platební karty • V případě fyzického poškození, například při nalomení karty.

• Pokud karta opakovaně nefunguje při placení u obchodníků a výběru v bankomatech.

• Pokud jsou na kartě smazány identifikační údaje nebo ji poškodí obchodník.

• Při podezření, že byla karta zneužita nebo porzrazen PIN.

• Při ztrátě platební karty nebo jejím odcizení.

• Při změně jména po uzavření sňatku.

Všechny banky vymění každou platební kartu po čase automaticky. Výrazně se však liší v termínech, které se pohybují v rozpětí od dvou do pěti let. Rozdílné termíny pro výměnu zdůvodňují banky životností plastové kartičky nebo tím, že nechtějí klienty s výměnou často obtěžovat.

Přehled termínů pro řádnou výměnu platebních karet přinášíme v infografice.

Výměna platebních karet v řádném termínu je prakticky ve všech bankách zdarma. Pouze Komerční banka zpoplatňuje řádnou výměnu podle balíčku služeb, který má klient sjednaný ke svému účtu.