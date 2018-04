Odevzdali jste včas přehledy? Zapomnětlivcům hrozí pokuty

„Základní termín pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích připadá letos na 4. květen, neboť 1. května byl státní svátek následovaný víkendovými dny. U podnikatelů, kteří povinnost podat daňové přiznání nemají, byla pro podání přehledu v oblasti zdravotního pojištění stanovena speciální lhůta do 8. dubna 2015. V oblasti sociálního zabezpečení do 31. července 2015,“ říká daňová poradkyně Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Pokud vám však daňové přiznání zpracovává daňový poradce, termín odevzdání přehledů se posouvá na 3. srpna. Letos je totiž 1. a 2. srpna rovněž víkend.

Zálohy 2015 1797 korun za zdravotní pojištění



1943 koruny na sociální pojištění



Za neodevzdání „přehledů“ v zákonném termínu hrozí pokuty. Zdravotní pojišťovna po vás může chtít až 50 tisíc korun. Je to podle zákona 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Také Česká správa sociálního zabezpečení může uložit opozdilcům pokutu. Podle zákona až do výše 20 tisíc korun.

“V praxi je to tak, že pokud někdo podá přehled se zpožděním, které nebude delší než řekněme týden, nestane se nic. Nanejvýš ho pracovnice pojišťovny upozorní, že už je po termínu a že je tedy třeba přehled co nejdříve přinést. Samozřejmě ale záleží i na tom, jak se bude opozdilec chovat. Umím si představit situaci, kdy bude třeba arogantní, sprostý a dostane nějakou pokutu, protože proč mu v takovém případě vycházet vstříc,“ říká mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny Oldřich Tichý.

Zaplaťte do osmi dnů

Osoby samostatně výdělečně činné, kterým v přehledech za rok 2014 vznikl nedoplatek, musí částku zaplatit nejpozději do 8 dnů od podání přehledu. A nesmí zapomenout také na to, že od dosaženého zisku za loňský rok se bude odvíjet nová měsíční záloha na sociální a zdravotní pojištění.

“Částka zálohy se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Takto vypočtená záloha je poprvé splatná za měsíc, v němž byl podán přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok a platí se do doby, dokud nebude platit záloha nová podle dalšího podaného přehledu. Při odevzdání přehledů v dubnu je nutné novou měsíční zálohu u zdravotního pojištění zaplatit do 8. května a u sociálního pojištění do 20. května,“ připomíná Gabriela Ivanco.