Za práci dostanou cizinci domov

Ministerstvo práce a sociálních věcí zařadí do pilotního projektu „Výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků“ novou kategorii. Od 1. července bude otevřena pro cizince zaměstnané v České republice pozice, která vyžaduje vysokoškolské vzdělní.

Cizinci z této kategorie budou moci požádat o trvalý pobyt už po roce a půl. Přihlásit se mohou na internetové adrese www.imigrace cz.org. Z dosavadních zkušeností pro- jektu vyplývá, že vysokoškolsky vzdělaní cizinci nemají problémy s integrací do české společ nosti. Řada z nich údajně nastu puje do zaměstnání v oboru bezprostředně po svém příchodu, a jsou tak pro Českou republiku přínosem. Do projektu se od začátku čer vence zapojí i nová země, Indie. Přiřadí se tak k Bělorusku, Bosně a Hercegovině, Černé Hoře, Chorvatsku, Kanadě, Kazachstánu,Makedonii,Moldavsku, Ruské federaci, Srbsku a Ukrajině.

Významnou změnou je také prodloužení a rozšíření ochranné lhůty na hledání nového pracovního místa. Pro všechny účastníky projektu se ochranná lhůta prodlužuje z dosavadních 30 na 45 dnů. Cílem projektu je přivést do země zahraniční odborníky, kteří se zde chtějí usadit i s rodinami. Nejčastěji to bývají odborníci z oblasti IT, administrativy a technických profesí.