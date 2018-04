Za psí věrnost se platí asi pět tisíc korun ročně

Na inzerát, nebo do útulku?

V denním tisku nebo na internetu si zájemce o psa snadno vybere. Nabídek, které se liší cenami podle plemene psa, jsou stovky. Na pořízení štěněte může stačit 150 korun, u vzácných plemen naopak nemusí být ani 10 000 korun dost.

Stále častěji lidé míří pro pejska do městských či soukromých útulků. Důvodem je především solidarita s opuštěným zvířetem, ale motivovat je může také hledisko finanční. Poplatek za psa je totiž zpravidla minimální; například v trojském útulku v Praze zaplatí zájemce pouze povinné očkování, což je 150 korun u štěňat a 250 korun u dospělých psů.

„Měsíčně od nás odchází k novým majitelům zhruba dvě stě pejsků a asi padesát koček,“ říká vedoucí trojského útulku Václav Steinbauer. Podle jeho slov stále častěji přicházejí lidé, kteří si už v minulosti nějaké zvíře z útulku vzali. „Pro zájemce, kteří chtějí pejska na zahrádku nebo jako kamaráda do bytu, jsme ideální zařízení. Ale člověk, který by chtěl pejska na chov nebo například na práci, u nás nejspíš nepochodí,“ dodal Václav Steinbauer.

Nejdražší je psy živit

Šatit není psa potřeba, ale živit ano. Právě krmivo je ve výdajích za psa nejvyšší položkou. K mání je dražší zahraniční a levnější tuzemské. „V poslední době se zvýšila kvalita u českých výrobců krmiv, kteří dlouhodobě patří do nižší cenové kategorie,“ říká veterinář Roman Kvapil s tím, že se tak dostali na úroveň dovážených německých či kanadských krmiv. Za ta se platí až 1500 korun za 15 kilogramů, ve střední cenové kategorii se dá koupit stejné balení za 700 až 900 korun. „Malý dvoukilogramový psík spořádá u dražší varianty krmivo zhruba za čtyři koruny denně. Střední o váze patnáct kilogramů vyjde na patnáct korun denně,“ říká Jana Hanušová z prodejny veterinárních potřeb v Praze.

„Za žrádlo pro psy měsíčně utratíme více než dva tisíce korun,“ říká chovatelka Eva Francová. Podle ní vychází spotřeba pytle granulí pro tři psy přibližně na deset dnů. „Vybíráme vždy kvalitnější žrádlo, pytel stojí asi 800 korun. Také kupujeme zhruba jednou měsíčně pytel ovesných vloček asi za dvě stě korun,“ dodává Eva Francová.

Nemoc a úraz se prodraží

Každý majitel psa musí počítat především s poplatkem za každoroční povinné očkování proti vzteklině, které se u štěňat opakuje třikrát až čtyřikrát do půl roku života. „Ceny se samozřejmě místně liší. Za očkování proti vzteklině se platí mezi dvěma a třemi sty korun,“ říká veterinář Martin Novák z Hradce Králové. Je možné zajistit psíkovi nadstandardní péči a zaplatit mu vakcínu například i proti různým virózám. „Většinou se aplikují kombinované vakcíny, které chrání před více onemocněními najednou. Mezi tyto nemoci patří hlavně parvoviróza, leptospiróza nebo infekční hepatitida. Cena těchto kombinovaných injekcí se pohybuje zhruba v rozmezí tří set až pěti set korun,“ uzavřel Martin Novák.

Ještě nákladnější je případný chirurgický zákrok zvěrolékaře. „Například léčba zlomeniny německého ovčáka vyjde určitě na tisíce korun,“ uvádí pražský veterinář Pavel Kolář. Antibiotika mohou stát až 1000 měsíčně, cena operace se podle náročnosti může vyšplhat také na 10 000 korun. „Záleží i na štěstí; některému zvířeti se za celý život nestane nic. Ale v situaci, kdy je například nutné provést složitější operaci staršího psa, může finanční hledisko připravit lidem s nižšími příjmy určité dilema,“ dodal Pavel Kolář.

Další výdaje: výcvik i poplatky

Kdo nezvládá výcvik psa sám a svěří ho odborníkům, musí připlatit. „Záleží samozřejmě na tom, jak je pes chytrý a jaké jsou na něho kladeny nároky. Ale zhruba třicet hodin základního výcviku by mělo stačit,“ říká bývalý juniorský mistr republiky ve všeobecném výcviku Tomáš Kýr. Podle jeho slov probíhá výcvik ve dvou fázích: nejprve individuálně a poté se pes cvičí ve skupině. „Cena za hodinu výcviku je sto dvacet korun. Tři a půl tisíce korun je tedy zpravidla maximální cena za základní výcvik. Trénink pro výstavy nebo nějaký jiný speciální požadavek znamená samozřejmě další hodiny na cvičišti,“ uzavřel Tomáš Kýr. Každý majitel psa za něj musí platit poplatek do obecní pokladny. Kdo si vezme pejska z útulku, je z jeho placení na dobu jednoho roku osvobozen. Částka to rozhodně není zanedbatelná, například v Praze činí 1000 korun. V menších městech a na venkově je to méně, například město Svitavy je rozděleno do čtyř zón a poplatek se pohybuje od 180 do 480 korun ročně.