Za rozlousknutí puzzle slíbili matematici 2 000 000 dolarů

Princip je jednoduchý, stačí propojit 256 dílků skládačky s barevnými vzory na čtvercové hrací ploše a řešení zaslat výrobci. Tvůrce Monckton tvrdí, že puzzle může rozluštit kdokoliv bez ohledu na věk či vzdělání. Pětileté dítě, nebo devadesátiletá babička.

Výrobce otevře všechna doručená řešení až 31. prosince 2008. Osoba, která sestavila řešení jako první, získá slibovanou odměnu dva miliony dolarů.

Eternity II následuje po úspěšném prodeji Eternity I. Oba dva hlavolamy opravdu vypadají na první pohled poměrně jednoduše, ale zdání někdy klame. Kupříkladu u Eternity I uváděl výrobce tisíce možných řešení. Mnohem méně však propagoval fakt, že celkový počet možných kombinací dosahoval neuvěřitelného sedmisetmístného čísla. Počet řešení v řádu tisíců je tedy ve srovnání s množstvím všech možných kombinací celkem zanedbatelný. Pro Eternity II zatím výrobce počet všech možných kombinací a odhadovaný počet řešení odmítl zveřejnit.

Pro srovnání dodejme, že Sazka uvádí pravděpodobnost výhry prvního pořadí ve sportce jako jedna ku 6 991 908 a šanci, že si správně tipnete první místo v číselné hře Šťastných 10 jako jedna ku 8 911 711. Jedná se tedy v obou případech pouze o čísla sedmimístná.

Clayův matematický institut přihodí další milion dolarů

Nutno podotknout, že v případě nalezení obecného řešení puzzle byste získali celosvětovou slávu a další milion dolarů od Clayova matematického institutu v Cambridgi v Massachusetts.

V puzzle lze totiž rozpoznat jeden ze sedmi nevyřešených příkladů současné matematiky, známý pod pojmem P vs. NP či jako "problém obchodního cestujícího". Velmi zjednodušeně jde o to, zda je možné zjednodušit a zrychlit způsob nalezení například nejkratší možné cesty obchodního cestujícího mezi několika městy. Jaká je nejkratší cesta, kdy navštívíme všechna města jednou a vrátíme se do výchozího bodu? U dvou měst máme dvě možnosti, v jakém pořadí města navštívit (2 x 1), u tří měst si můžeme vybrat ze šesti možností (3 x 2 x 1) a tak dále. Více ZDE.

Brzy však nastane problém. Již u 15 měst dosahuje celkový počet kombinací více než jednoho bilionu (1 307 674 368 000). Eternity II právě tohoto faktu využívá, má dílků dokonce 256 a navíc lze každý z nich umístit čtyřmi různými směry.

Tomáš Blumenstein, předseda Mensy, která sdružuje po celém světě lidi s vysokým IQ v horních dvou procentech populace (v případě ČR lidi s IQ nad 130), k hlavolamu dodává: "Jsou dva způsoby, kterými se budou řešitelé snažit k výhře dostat. Někteří budou skutečně skládat papírové kostičky k sobě a mají-li být úspěšní, potřebují nesmírnou dávku trpělivosti, štěstí a asi i zkušeností z podobných skládaček."

Větší šanci na úspěch podle něj ovšem mají ovšem programátoři, kteří na řešení vytvoří software. "Vzhledem k obrovskému množství kombinací jednotlivých dílků by však samotný program dosazující postupně všechny možnosti trval i na nejvýkonnějších strojích miliony let. Půjde tedy o souboj algoritmů, které co nejlépe zvládnou odhad slepých uliček, sestavení možných a nemožných variant a zde je, kromě programátorských zkušeností, inteligence rozhodující," dodává Blumenstein.

Výrobce nabízí puzzle k odbourání každodenního stresu. Je otázkou, zda některým hra stres spíše nepřivodí. Ale možnost pokusit se za 999 korun (tolik totiž puzzle stojí) o dvoumilionovou odměnu v dolarech je určitě lákavá.