Za sprchu i elektřinu se v kempech připlácí

Výměnou za to turisté nezatíží peněženku zdaleka tak, jako kdyby zamířili do penzionu. Nejlevnější kempování je pro cestovatele, kteří přijdou do kempu po svých, vlakem či autobusem, a nemusí tudíž platit za auto, ale jen za stan a osoby v něm.

To však není všechno - v různých kempech se za některé služby připlácí. Například sprchování je někde v ceně, v jiných zařízeních na žetony, platí se zvlášť připojení na elektřinu, použití kuchyňky, žehličky či pračky. Obvyklá je platba místnímu úřadu za pobyt.



Slevy za delší nebo opakované pobyty se v kempech nenosí. Řada lidí v nich má celoročně nebo přes léto postavený karavan a dojíždí do něj na víkendy a na dovolenou. Ani tyto skalní milovníci kempování provozovatelé kempu nezvýhodňují. „Platíme po celou sezonu stejný poplatek nejen za karavan, ale i za osoby - a to bez ohledu na to, zda v něm jsme, nebo ne,“ říkají starší manželé z karavanu v kempu Trhovky, kteří sem jezdí už třicet let a patří ke starousedlíkům. Zároveň dodávají, že už je celoroční kempování vyjde na 15 000 korun a částka je rok od roku vyšší. Některé kempy však věrným slevy připisují - jako například v Sedmihorkách je získají majitelé karavanů, kteří se zde zdrží déle než měsíc. Obvyklé jsou nižší poplatky před a po skončení prázdnin. Dávno už není problém vzít do kempu psa, jeho denní pobyt stojí nejčastěji 15 až 50 korun.