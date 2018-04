Za stejný plat bohatší život

MF DNES na příbězích tří párů českých a slovenských rodin obdobných profesí zkoumala, jak se žije na Slovensku ve srovnání s Českem.

Palugovy ze slovenského Dolného Kubína a Engelovy z moravské Kopřivnice spojuje dosažené vzdělání: středoškolské. A pak také zhruba stejný rodinný příjem. Tím však podobnost končí.

Příběh slovenský: Na byt šetří už dvanáct let

Modré moře a písečné pláže zná čtyřiatřicetiletá Lubomíra Palugová ze slovenského Dolného Kubína jen z pohlednic. Sama ho ještě nikdy v životě neviděla. Zdaleka to však není to, co by ji nejvíc trápilo. Touží po něčem mnohem prozaičtějším: chce vlastní byt. Matka dvanáctileté Zuzany a sedmileté Mirky žije s manželem už léta v podnájmu. Za dvoupokojový byt platí rodina navíc k běžným poplatkům tisícikorunu. „Chtěli bychom koupit třípokojový byt, jenže ten tady u nás vyjde tak na sedm set tisíc korun. Máme stavební spoření, ale takovou hypotéku nám asi nedají,“ strachuje se Palugová.

Jako pomocnice v kuchyni místní nemocnice bere 6200 slovenských korun. Manžel vydělá dalších deset tisíc korun jako údržbář v pekárně. Rodina tak musí počítat každou korunu. „Manžel se snaží po večerech něco přivydělat,“ říká Palugová.

K červnovým volbám tentokrát s mužem ani nešli. „Politici jen slibují a lidem se lépe nevede. Platy jsou hrozně nízké,“ říká. Reformy předchozí slovenské vlády ji nenadchly. „Třeba poplatek dvacet korun za návštěvu u lékaře je v rozpočtu rodiny už znát, když máme dvě děti. A rovná daň se nás nijak nedotkla.“

V Dolném Kubíně, který leží v podhůří Západních Tater nedaleko polských hranic, je poměrně draho. Tamní obchodníci totiž mají jen malou konkurenci. „Trochu se to zlepšilo, až když tu otevřeli supermarket, který ceny srazil.“

O dovolených zůstávají Palugovi doma - benzin do jejich ojeté lady je drahý. „Občas zajedeme na zahradu k rodičům. Je to 17 kilometrů, takže to jde i na kole,“ dodává.

Příběh český: Chtějí nové auto a domek

Devětadvacetiletý David Engel z Kopřivnice na Novojičínsku si na svůj život nestěžuje. Otec osmileté Patricie a tříleté Terezky má manželku Janu, práci, která ho baví, a k tomu hezký byt. „Jsem spokojený, i když někdy si říkám, že by nebylo špatné mít se ještě lépe,“ říká Engel.

Jako šéfkuchař v jedné z restaurací v nedalekém Příboře vydělává přes osm tisíc českých korun, občas i víc. Manželka je na mateřské, takže s jejím rodičovským příspěvkem mají o tři a půl tisíce korun víc. V přepočtu na slovenské koruny (cca 16 000 Sk) tak rodina hospodaří zhruba se stejným příjmem, jaký mají Palugovi. Mají se však o poznání lépe. Výplatu sice pravidelně spolknou běžné výdaje za potraviny a bydlení, ale díky vlastnímu bytu nemusí Engelovi tolik šetřit. „Většinou všechno probendíme,“ přiznává Engel.

O politiku se nestará. „Volit jsem byl a občas zaslechnu, že se ti nahoře zase nedohodli. Mě osobně se politika netýká. To spíše majitele restaurace, kde vařím, ten musí řešit, co si zase vláda vymyslela.“

Do práce do sousedního města jezdí David Engel na kole nebo autem. Na dovolené už nikde dlouho nebyl, obvykle jede s rodinou za známými na chatu nebo k rodičům na vesnici. „Volný čas? Teď ho moc nemám, jsem hodně v práci.“

A jaké má plány do budoucna? „Vydělávat peníze, našetřit na nějaké méně ojeté auto, než jaké mám nyní, opravit náš velký třípokojový byt nebo koupit v budoucnu starší domeček.“

* Život středoškoláků

Palugovi, Dolný Kubín, Slovensko: Lubomíra Palugová pracuje jako pomocnice v nemocnici, Miroslav Paluga je údržbář, mají dvě děti

Měsíční příjem rodiny: 16 200 Sk

Automobil: ojetá lada

Dovolené: tráví doma či u rodičů

Byt: žijí v podnájmu

Engelovi, Kopřivnice, Česko: David Engel je šéfkuchař, manželka Jana je na mateřské, mají dvě děti

Měsíční příjem rodiny: 12 000 Kč

Automobil: ojetý Opel Kadet

Dovolené: tráví na chatě či u rodičů

Byt: vlastní byt 3+1 *