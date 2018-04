Za učením jezdí studenti do ciziny

Projekty mobilit evropského programu Leonardo da Vinci jsou součástí široké palety možností, které tento program nabízí (vedle pilotních projektů, projektů jazykových dovedností, projektů databází, výzkumů a analýz a dalších). V jejich rámci může skupina studentů, ale i absolventů odborných škol, mladých pracovníků podniků a různých organizací či uchazečů o zaměstnání vycestovat do některé země Evropské unie. Tam po dobu několika týdnů, někdy i měsíců, vykonávají odbornou praxi nebo si vyměňují zkušenosti v oblasti odborného vzdělávání.



Samostatnosti se doma málokdo naučí



Co mladým lidem učební praxe přináší? Jeden příklad za všechny. Studentka Radka

Blažková byla jedním z žáků chrudimské vyšší odborné školy, střední zemědělské školy a středního odborného učiliště, kteří v rámci projektu Silné a slabé stránky v řízení rodinné farmy vycestovali do Nizozemska. Studenti se starali o zvířata, někteří pracovali v sýrárně. Zajímali se přitom například o místní půdní podmínky, systémy ustájení, technologie krmení a ekonomickou analýzu fungování farmy. Tyto a další poznatky pak využili ve své studii o pobytu na rodinné farmě. Radka Blažková strávila měsíc na rodinné farmě. Kromě procvičení cizího jazyka ji čekaly lekce z dojení a veškerá starost o dobytek. "Naučila jsem se spoléhat sama na sebe. Myslím, že mi hodně vzrostla sebedůvěra," říká Radka Blažková. Ve své budoucnosti má nyní jasno: Nizozemsko ji natolik uchvátilo, že se tam určitě vrátí. A kdo ví, jestli ne nastálo.Učební pobyt mladých lidí v některé ze zemí Evropské unie byl vyústěním nezměrného úsilí jejich učitelů a těch, kteří projekty uskutečňují. Zvláště v době, než se spolupráce s partnery za hranicemi plně rozvinula. Některé školy měly možnost navázat na předchozí spolupráci s partnerskými městy, která spočívala například ve výměnných sportovních a kulturních pobytech.

Již v rámci projektu Leonardo mohli tvůrci projektu ještě před jeho zahájením podniknout přípravné návštěvy partnera. Dále také nebylo snadné rozhodnout, kteří studenti by se měli do zahraničí vypravit. Ředitel Středního odborného učiliště zemědělského v Horkách nad Jizerou Vratislav Morava míní, že to nutně nemusí být vždy premianti. "Myslím, že i průměrný či lehce podprůměrný žák je rád, když se s ním počítá a je mu nějakým způsobem projevena důvěra. Máme zkušenosti, že u takových žáků pak vzrostla motivace a zájem o obor," říká. Samozřejmě však student musí znát cizí jazyk. Je také pro něho lepší, když už má zkušenost s pobytem v zahraničí.



Co projekt přináší?



Pozitivem účasti v projektu mobilit Leonardo je zvýšená šance na uplatnění se na pracovním trhu - a to nejen českém, ale i evropském. Například některé studentky z vyšší zdravotnické školy z Prahy absolvovaly odbornou stáž ve Velké Británii, kde měly možnost nasbírat zkušenosti v nejstarší charitativní společnosti v Anglii. Všechny účastnice stáže získávají osvědčení - certifikát stáže a uznání profesních zkušeností - které jim otevírá cestu na mezinárodní pracovní trh. Zkušenosti ze zahraničí jsou žádoucím doplňkem vzdělání získaného v Česku. Student lépe porozumí svému oboru, navíc je donucen mluvit cizím jazykem.

Řada účastníků stáží přiznává, že školní osnovy příliš kladou důraz na gramatiku, nikoli na znalost odborných termínů a schopnost skutečně se domluvit. Mladí lidé navíc na vlastní kůži zažijí jiné zvyky, hodnoty a tradice než ty české. Stanou se tak přizpůsobivějšími, tolerantnějšími a vnímavějšími k rozdílům mezi národnostmi. "Svůj přínos má projekt nejen pro jeho přímé účastníky, ale také pro české organizace, které projekty předkládají," připomíná Alena Kazdová z Národního vzdělávacího fondu, při němž Národní agentura Leonardo da Vinci v České republice působí. I oni tak mají možnost se seznámit s prací kolegů v zemích Evropské unie, s jejich poznatky a zkušenostmi, které mohou uplatnit i v Česku.