Za úraz si koupit kus nábytku? Aneb životní pojištění v zajetí mýtů.

Tak třeba plnění úrazů. Jak často slyším slova klienta typu: „To je dobrá pojistka, za zlomenou ruku malého Františka jsme mu koupili nové kolo“. Pojišťovny i jejich dealeři se navíc na těchto poměrně rozšířených postojích klientů velmi rádi přiživují. Čím více skutečné či jen deklarované ochrany klientovi prodají, tím více vydělají. Co tedy hrozí solidnímu poradci, který v dobré víře nastaví pojištění za dobrou cenu a s postačujícími parametry?

První agent pojišťovny, který půjde kolem, znalecky pronese něco o tom, že v té pojistce „nic nemají“ a nabídne zaručeně lepší (rozuměj dražší a provizně lépe ohodnocený) produkt. A lidé mu třeba budou ještě zavázaní. Nebo v případě, kdy pohromu v podobě návštěvy pojišťováka toužícího po provizi nahradí jiná, jménem pojistná událost. Nezřídka se poradce ani v tomto případě nezavděčí, protože za dvoutýdenní pracovní neschopnost spojenou s úrazem, který nezanechal trvalé následky, pojišťovna nic nevyplatí. A Mařka od sousedů přece pořídila za stejný úraz u Pojišťovny XY pohovku do obýváku.

Nedávno někdo v diskusi napsal zajímavou myšlenku, že by se místo popisování pojistných produktů mělo lidem říct něco ze základů ekonomie a financí. Nezbývá než souhlasit, protože právě neznalost základních pravidel fungování finančních trhů i prosté hodnoty peněz je zřetelná u většiny klientů, ale bohužel i prodejců. Ti druzí tak sami uvěří zaručené výhodnosti produktů, které ve skutečnosti klienta spíše o peníze připravují. Málokdo si spočítá, že třeba 200 Kč měsíčně placených navíc a tedy zbytečně do nějaké pojistky znamená nejen 12 000 Kč zaplacených za 5 let (to už by byla dvě jízdní kola pro Františka), ale také 1 600 Kč úroků při roční sazbě 5 %.

Rada odborníků, že by pojištění mělo krýt hlavně vážnější události, které postižený případně jeho pozůstalí nejsou schopni z vlastních zdrojů zvládnout, je průměrnému klientovi vzdálená. Zároveň platí, že by se pojistné krytí mělo nastavovat podle skutečných finančních následků (dočasná či trvalá ztráta, případně pokles příjmů).

Úrazová připojištění - základ zhruba za 130 Kč měsíčně

V prvním díle článku z 19. prosince jsem psal o kapitálových životních pojistkách a cenách, které za ně klienti platí. Kapitálové životní programy nabízejí možnost sjednat úrazové připojištění, které je ovšem možné ve většině případů kombinovat také s rizikovými pojistkami.

Základní balíček, který byl použit také pro zadání stejným deseti pojišťovnám obsahoval:

pojistnou částku pro případ smrti úrazem 200 000 Kč (o tuto hodnotu se v případě smrti úrazem zvyšuje základní pojistná částka, což znamená celkové plnění při smrti úrazem u klienta z příkladu použitém v komentáři 500 000 Kč

pojistnou částku pro případ trvalých následků úrazu 200 000 Kč (pokud je sjednána s tzv. progresivním plněním, dochází při plnění k navýšení této částky v závislosti na procentu poškození určeného lékařem, např. při 1 % je výplata z 200 000 Kč, ale při vyšším procentu poškození až ze čyř-, případně pětinásobné pojistné částky

denní odškodné při úrazu 100 Kč (lišit se může doba léčení, po které je zahájena výplata, např. od 15. dne)

Ne všechny pojišťovny však dokázaly vzhledem ke specifičnosti svých produktů zadání přesně vyhovět, takže nebylo možné sestavit nějaké pořadí na základě srovnání. Ceny tak lze posuzovat pouze s ohledem na dále uvedenou bližší charakteristiku produktů (viz. zde ).

Ceny úrazových připojištění (pořadí podle abecedy)

Allianz 129 Kč AMCICO přes opakované urgence pojišťovna údaje nedodala Česká pojišťovna 120 Kč Generali 107 Kč INGN-N 273 Kč* IPBP 130 Kč Komerční pojišťovna 183 Kč ** Kooperativa 126 Kč Pojišťovna ČS 122 Kč Winterthur 138 Kč

* s denním odškodným i pro případ nemoci (cena denního odškodného činí 173 Kč z uvedené částky)

** bez denních dávek, ale s pojištěním tělesného poškození od 1 % z pojistné částky 40 000 Kč, trvalé následky 0,4 – 2 mil. Kč

U které z uvedených pojišťoven máte sjednané úrazové pojišťení Vy? Nebo jde podle Vašeho názoru o zbytečný produkt?