Za vašeho zaměstnance může uhradit škodu pojišťovna

Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli je typické, že jde zásadně o odpovědnost za zavinění. Zákoník práce rozlišuje odpovědnost zaměstnance na tzv. obecnou odpovědnost a zvláštní odpovědnost, které se vzájemně liší nejen z pohledu osobní odpovědnosti zaměstnance za škodu, ale i pokud jde o její náhradu a její velikost. Na rozdíl od "běžné občanské" odpovědnosti, která ukládá škůdci povinnost nahradit veškerou způsobenou škodu, výše náhrady škody způsobené při výkonu zaměstnání je omezena.

Až 4,5 násobek hrubé mzdy

Náhrada škody plynoucí z obecné odpovědnosti nesmí přesáhnout 4,5 násobek průměrného hrubého měsíčního příjmu zaměstnance (PHMP) před způsobením škody. Toto omezení neplatí, jestliže škoda byla způsobena v opilosti, nebo po zneužití návykových látek a nebo byla-li škoda způsobena úmyslně. Dokazovací povinnost však plně leží na bedrech zaměstnavatele.

Vedle této obecné odpovědnosti zde existuje zvláštní odpovědnost, a to odpovědnost za škody způsobené schodkem na svěřených hodnotách, které je zaměstnanec povinen vyúčtovat - tj. hodnotách svěřených na základě dohody o hmotné odpovědnosti (peníze, ceniny, zboží, apod.) a odpovědnost za škody způsobené ztrátou svěřených předmětů - tj. předmětů svěřených na základě písemného potvrzení (nářadí a nástroje, ochranné pracovní prostředky, mobilní telefony, notebook, apod.). Zaměstnavatel je oprávněn v těchto dvou případech požadovat náhradu veškeré způsobené škody.

Zpřísnění také spočívá v tom, že se zavinění zaměstnance předpokládá a dokazovací povinnost je na jeho straně. Za zvláštní odpovědnost je také považována odpovědnost za nesplnění povinností k odvrácení škody, a to max. do 3-násobku PHMP, a odpovědnost za škodu způsobenou vyrobením zmetku, a to max. do jedné poloviny jeho PHMP.

Možnosti pojištění odpovědnosti

Většina komerčních pojištění odpovědnosti na trhu v sobě zahrnuje pouze pojistnou ochranu pro obecnou odpovědnost. Z pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli má pojištěný právo, aby za něho pojišťovna nahradila škodu, kterou způsobil svému zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů. To platí, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění podle zákoníku práce nebo obdobného právního předpisu.

Pojišťovna plní když došlo k:

porušení právní povinnosti na straně zaměstnance vzniku škody ocenitelné v penězích na straně zaměstnavatele příčinné souvislosti mezi porušením povinností zaměstnancem a vznikem škody úmyslnému či nedbalostnímu zavinění ze strany zaměstnance

Pojistnou událostí v odpovědnostním pojištění není vzniklá škoda, ale vznik povinnosti škodu uhradit. A tak pojištěný zaměstnanec musí většinou předložit pojišťovně, že v souvislosti se škodní událostí bylo zahájeno proti němu trestní řízení, tedy že právo na náhradu škody uplatnil zaměstnavatel vůči zaměstnanci u soudu či jiného příslušného orgánu. Pojišťovna tedy plní až po pravomocném rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu.

Jednotlivé produkty pojišťoven se liší v rozsahu pojistné ochrany, ve výši pojistného, ve výši limitů pojistného plnění, ve výši požadované spoluúčasti zaměstnance a podobně. Mezi standardní výluky náležejí škody způsobené zanedbáním předepsané obsluhy zaměstnavatelem, škody způsobené úmyslně či následkem požití alkoholu a podobně. Roční pojistné za toto pojištění činí v průměru zhruba 1 000 Kč. Toto pojištění nabízí již několik pojišťoven, například Česká pojišťovna, ČSOB Pojišťovna, Kooperativa nebo Generali pojišťovna.