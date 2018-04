Za věrnost slíbila firma zákazníkům dvanáct stovek, peníze neposlala

"Elektřina, kterou mít doma se vyplatí," zněl například slogan jedné energetické společnosti, která loni vsadila na to, že přiláká zákazníky na jednorázovou 1 200korunovou slevu za každé odběrní místo a navíc i 10procentní slevu z ceny silové energie odebrané v průběhu září až prosince 2011. Podmínkou bylo uzavřít smlouvu do 31. 12. 2013.

Zkusili jsme na nabídku kývnout, abychom zmapovali, jaké může mít háčky a na co si dát pozor.

Revolvingovou smlouvu je potřeba ohlídat

Vystát frontu v zákaznickém centru energetické společnosti PRE trvalo téměř dvacet minut, o nabídku byl velký zájem. Odnášíme si takzvanou revolvingovou smlouvu na dobu určitou s platností do 31. prosince 2013.

"Když ji ve lhůtě 30 dnů před uplynutím sjednané doby písemně nevypovíte, smlouva se automaticky prodlouží vždy o dalších 12 měsíců," dočítáme se. Smlouvu může písemně a ve stejné lhůtě vypovědět i dodavatel.

"Cena elektřiny uzavřená v rámci akce Podzim 2011 se mění dle běžného ceníku pro kalendářní rok," upozorňuje Petr Holubec, mluvčí PRE. Smluvní podmínka ale varuje: "Když ukončíte smlouvu předčasně, musíte slevu z ceny za spotřebovanou elektřinu pro každé odběrní místo vrátit."

Slibovaná sleva i přeplatek šly do dalších záloh

V lednu, kdy přichází roční vyúčtování za odběr elektřiny, zjišťujeme další háčky. Kdo se těšil, že dostane vyplaceno slibovaných 1 200 korun, byl pořádně zklamaný. "Vyplácení finančního dárku ve výši 1 200 korun zákazníkům zpět na jejich účet by bylo administrativně i finančně náročné, proto v reálu byla o tento dárek ve výši 1 200 korun snížena platba za účtované období. Výsledek je stejný, nikdo není ošizen," hájí postup firmy mluvčí PRE Petr Holubec.

PRE ale zákazníkům nevrací ani přeplatky za uspořenou energii a používá je na úhradu záloh na příští období. Obdobně se tak chovají i někteří další dodavatelé energií (čtěte více zde). V našem případě přitom dosáhl přeplatek 1 234 korun. Na kontě energetické společnosti tak zůstalo ležet včetně slibovaného finančního dárku celkově 2 434 korun a firma si tak podržela zálohu na tři a půl měsíce dopředu.

"O vrácení přeplatku však může zákazník požádat. Nejrychlejší je to převodem na účet. Za vrácení přeplatku se nic neplatí, je to zdarma. Ovšem v případě vrácení přeplatku musí zákazník logicky zaplatit plnou platbu záloh na další období, takže jak se říká: nula od nuly pojde," vysvětluje Holubec.

Podtrženo a sečteno

Obdobné nenápadné taktiky používají ve svých věrnostních nabídkách i mnohé další firmy. Než na ně kývnete, je užitečné řídit se několika doporučeními.

Řada věrnostních nabídek se tváří výhodně jen na první pohled. Předem se proto zajímejte, čím jsou bonusy, slevy a další věrnostní výhody podmíněné a zda je nebudete muset při nedodržení stanovených podmínek vracet.

Zajímejte se rovněž o to, jakou smlouvu či dodatek stávající smlouvy podepisujete a za jakých podmínek ji lze vypovědět.

Kde poradí zdarma: Spotřebitelská poradna

tel.: 299 149 009

"Zákazník by měl být vždy jasně informován a upozorněn na to, že se smlouva automaticky prodlouží, pokud ji v dohodnuté lhůtě nevypoví," upozorňuje Jan Votočka z poradenského oddělení dTest. Počítejte přitom s tím, že některé smluvní podmínky vám pracovník firmy může zatajit nebo prostě zapomene sdělit. Spoléhejte se proto vždy na sebe a potřebné informace získejte tím, že si smlouvu důkladně pročtete.

Jestliže zjistíte, že jde o revolvingovou smlouvu, poznamenejte si do kalendáře, kdy ji musíte nejpozději vypovědět. Dejte si také alespoň dvouměsíční předstih, na to, abyste si ohlídali, zda se ji vyplatí dál prodlužovat, nebo raději sáhnout po lepší nabídce jiného dodavatele. "Solidní firma by měla zákazníka před lhůtou nutnou k vypovězení na tuto možnost upozornit. Mnohé společnosti však v tichosti vyčkávají a kalkulují s tím, že si takovou skutečnost zákazník neuvědomí a bude tak vázán na další období," poznamenává Votočka.

Pokud se stane, že váš přeplatek firma zadrží, řiďte se vždy pravidlem: "Co je doma, to se počítá." O přeplatek lze požádat na zákaznické lince, e-mailem nebo v klientské centu firmy. Pokud je smlouva na jméno manžela či manželky, přineste plnou moc, jinak žádost nemusí vyřídit. Vrácenou hotovost pak můžete využít podle vlastního uvážení, třeba na nákup ve slevách. Firmě tak nedovolíte, aby je na úrocích zhodnotila ve svůj prospěch. V konečném součtu totiž mohou zadržené přeplatky firmám docela slušně vynášet.

"Zákazník má právní nárok na vrácení přeplatku, protože jde o bezdůvodné obohacení firmy," upozorňuje Votočka. Jak dodává, u přeplatku, který je vrácen až za 30 dní trvajícího prodlení, má zákazník právo i na úrok z prodlení. "Ten se vypočítává z repo sazby stanovené Českou národní bankou, která se zvýší o sedm procentních bodů, což je nyní 7,75 procent." Pokud je ale přeplatek v řádu několika korun a náklady na převodní transakci by převýšily jeho hodnotu, má firma právo vaši žádost odmítnout.

Jak se stanoví úrok z prodlení podle občanského zákoníku

(§ 1) Výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanové ČNB, zvýšené o sedm procentních bodů.

(§ 2) Výše poplatku z prodlení činí za každý den prodlení 2,5 promile dlužné částky, nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení.

Zdroj: Nařízení vlády č. 142/1994 Sb.

