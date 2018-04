Za výpisy z účtu je zbytečné platit. Lepší je elektronická cesta

Výpisy jsou standardní součástí bankovních balíčků

Tuzemské banky mají zákonem stanovenou povinnost své klienty informovat o stavu a pohybech na jimi vedených účtech. Zákon však formu tzv. výpisu přesně nedefinuje. Ukládá bance jedinou povinnost, a to předat informaci o stavu účtu minimálně jednou za rok.

Banky svým klientům výpisy předávají zpravidla mnohem častěji, většinou měsíčně. Výjimkou přesto nejsou výpisy zasílané po každém pohybu (tedy denně), týdně, dekádně, čtvrtletně, pololetně či ročně. Stačí si tedy jen zvolit frekvenci nejlépe odpovídající konkrétním potřebám (časově i finančně). Buďte ovšem při volbě opatrní. Platí zde totiž přímá úměra mezi tím, jak často výpisy dostáváte, a jejich cenou. Cena výpisů s frekvencí narůstá.

Většina finančních tuzemských ústavů ale neprodává pouze samostatné účty, nýbrž účty s řadou navazujících služeb – tzv. balíčky. S nimi za jednu cenu pořídíte i výpisy. Běžně si můžete zvolit, zda dáte přednost jejich doručování elektronickou či klasickou poštou.

Výpis z účtu jiný než tištěný a zaslaný poštou nedokážou svým klientům dodat dvě tuzemské banky. Jsou to Citibank, která elektronické výpisy zatím nenabízí vůbec, a UniCredit Bank, kde elektronický výpis získá jen podnikatel užívající internetové bankovnictví. V těchto bankách tedy nelze zaměnit papírové výpisy elektronickými.

Poplatky za účet mohou snížit elektronické výpisy

Dáte-li přednost výpisům v podobě elektronické, získáváte výpisy zdarma. A to buď u osobních účtů v rámci nabízených produktových balíčků, nebo také u účtů vedených samostatně.

Poplatek vám ale naúčtují v České spořitelně, pokud vlastníte sporožirový účet. Bude to za vyhotovení výpisu. Sazba činí 5 korun u frekvence předávání týdenní a měsíční. Čtvrtletní výpis pak přijde na 12 korun, pololetní (elektronický) stojí 24 korun a za roční, rovněž pouze elektronický, zaplatíte 48 korun.

Poněkud jinak se dívá na elektronické výpisy ČSOB. "Za elektronické výpisy zasílané jednou měsíčně klient nic neplatí. Naopak je proti situaci, kdy by si nechával měsíčně výpisy posílat poštou, zvýhodněn. Cena balíčku účtu je s elektronickými výpisy o 10 korun nižší," uvedla pro iDNES.cz Irena Zatloukalová z externí komunikace ČSOB.

Elektronické výpisy Banka Poplatky Frekvence zasílání Kde o el. výpis požádat Uznávání el. výpisů jiných bank Česká spořitelna zdarma* T, M, Č, P, R pobočka, IB ano ČSOB sleva 10 korun z ceny balíčků M pobočka ano GE Money Bank zdarma D, T, M, pobočka, IB ano Komerční banka zdarma D, T, M pobočka, IB ano LBBW zdarma D, M pobočka, IB potvrzený bankou mBank zdarma M, R IB automaticky potvrzený bankou Poštovní spořitelna zdarma D, T, M pobočka, písemně, call centrum ano Raiffeisenbank zdarma D, T, M, Č, P, R pobočka, IB ano UniCredit Bank** zdarma D IB pouze podpůrně Volksbank zdarma D, T, M, Č, P, R pobočka, IB ano Zdroj: banky

Vysvětlivky: D - denní, T - týdenní, M - měsíční, Č - čtvrtletní, P - pololetní, R - roční

Poznámky: * poplatek za vyhotovení u sporožirových účtů dle frekvence předávání

** nabízí pouze v rámci BusinessNetu podnikatelům

Problémy s uznáváním elektronických výpisů obvykle nejsou

Váhat mezi výpisy zasílanými běžnou poštou či elektronicky už nemusíte. Jestliže navíc jediným důvodem, proč jste setrvávali u těch tradičních, byly pochybnosti o jejich uznávání, sáhněte klidně po elektronických.

Ptali jsme se úřadů i bank, zda předložení bankou elektronicky zasílaných výpisů (např. vytištěných na domácí tiskárně) působí jejich klientům nějaké problémy.

"Česká správa sociálního zabezpečení ve své praxi nevyžaduje předkládání výpisu z bankovního účtu klientů. Výjimečným případem by mohla být situace při kontrole plateb pojistného osob samostatně výdělečně činných, kdy by kontrolní orgány zjistily nejasnosti. V tomto případě by předložení výpisu z účtu klienta mohlo být hodnověrným dokladem v elektronické podobě tak, jak jej dostává z banky," odpověděla Alena Fraňková z tiskového oddělení ČSSZ.

To nám potvrdil i Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank. "Naši klienti se občas setkávají s problémy u menších, lokálních úřadů, například při prokázání platby ve škole," uvedl Kofroň. Výpisy by měly být především opatřeny elektronickým podpisem, což nesplňují kupříkladu výpisy LBBW.

A jak to vypadá v bankách, které mnohdy často v souvislosti s žádostí o hypoteční úvěr předložení výpisu z bankovního účtu žadatele vyžadují? S elektronickým výpisem nepochodíte v LBBW, mBank a UniCredit Bank. LBBW a mBank musíte totiž předložit výpis potvrzený vaší bankou. UniCredit Bank elektronické výpisy akceptuje výhradně jako doplňující doklad v případě, že o úvěr žádá drobný podnikatel.

Ostatní banky elektronické výpisy uznávají bez větších problémů. Jedině v případě pochybností přiznávají, že si vyhrazují právo vyžádat si od klienta potvrzení o příjmech na vlastním formuláři.