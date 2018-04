S podzimem přicházejí i zloději. Nezapomeňte chatu dobře zabezpečit

"Riziko, že nechtěná návštěva zavítá do rekreačního objektu, je v podzimních a především zimních měsících až dvakrát vyšší než během léta. Často se přitom stává, že škody zjistí majitelé rekreačních nemovitostí až s několikaměsíčním zpožděním, když se po ‚zimním spánku‘ opět vypraví na svou oblíbenou chatu nebo chalupu," uvádí Jan Šepek, ředitel odboru pojištění majetku ČSOB Pojišťovny.

Podle údajů statistického úřadu je v Česku v současnosti více než 168 tisíc rekreačních nemovitostí, každá 26. domácnost v republice má rekreační objekt, který celoročně neobývá. A jen v loňském roce bylo vykradeno 4 634 chalup se škodami za téměř 88 milionů korun.

Své o tom vědí zvláště majitelé chat ve středních Čechách, které jsou vykrádány zdaleka nejčastěji, ale jisti si nemohou být ani chataři z jiných částí republiky. Z více než čtyř tisíc krádeží vloupáním do chat, které se staly během loňského roku, jich na Středočeský kraj připadala téměř čtvrtina, nejméně se vykrádaly chaty v Karlovarském kraji.

Krádeže vloupáním do rekreačních objektů v roce 2012 Středočeský kraj 1 265 Jihočeský kraj 364 Jihomoravský kraj 354 Ústecký kraj 349 Plzeňský kraj 340 Liberecký kraj 339 Kraj Vysočina 278 Moravskoslezský kraj 233 Praha 229 Královéhradecký kraj 217 Olomoucký kraj 196 Pardubický kraj 175 Zlínský kraj 174 Karlovarský kraj 121 Celkem 4 634 Zdroj: ČSOB Pojišťovna na základě statistik Policie ČR

Vykradení nelze vždy zabránit, ale ztížit zloději práci a snížit tak škody můžete. "Základem je dobré mechanické zabezpečení obydlí, pečlivé uzavření oken a dveří, odstranění cenných věcí ze zahrady," doporučuje vrchní ředitel úseku občanského pojištění České pojišťovny Petr Svoboda a dodává, že je dobré k chatě přistupovat stejně jako k domovu a nezapomenout také na pojištění rekreační domácnosti a nemovitosti.

Nezapomeňte Zamkněte všechny vstupní dveře do objektu na bezpečnostní zámek (u zvlášť odlehlých míst zvažte připojení na pult centrální ostrahy) a pečlivě zavřete okna či okenice.

Nepotřebné spotřebiče odpojte ze sítě, všechna technická řešení v objektu připravte na extrémně nízké teploty (vypouštění radiátorů a ohřívačů vody; prosolení mís toalet, kde zůstává voda atp.).

Ochraňte nejrizikovější přístupová místa zabezpečovací technikou.

Na zvonek či poštovní schránku uvádějte příjmení bez titulu a v množném čísle.

Zabraňte tomu, aby bylo kukátkem nebo poštovní schránkou vidět do interiéru chaty.

Nikde veřejně neprobírejte své majetkové poměry ani vybavení chaty. Nedávejte fotky a informace o umístění chaty na sociální sítě.

Cenné věci, například elektroniku, jízdní kola nebo drahé nářadí, si uskladněte v místě trvalého bydliště.

Pokud v chatě či v okolních stavbách cenné věci zůstávají, zapište si jejich výrobní čísla a pořiďte si jejich fotodokumentaci.

Zajistěte pravidelnou kontrolu objektu alespoň jednou za měsíc, raději však častěji. Občas na chatu zajeďte a odkliďte sníh. Pokud to zloděj uvidí, nebude riskovat, že ho přistihnete při činu.

Rekreační objekt si pojistěte, případně zkontrolujte, zda máte sjednáno pojištění v dostatečném rozsahu. Zdroj: Česká pojišťovna

Navíc zloději nejsou jediným nebezpečím, které může vaše chalupy a chaty potkat. Velké škody může napáchat také příroda, v zimním období nejčastěji tíha sněhu.

Důležité je také pojištění dobře vybrat, tedy pojistit si to, co chcete. "Při likvidacích škod dochází k nedorozuměním, kdy klienti nevědí, co je pojištěno v pojištění domácnosti a co v pojištění nemovitosti. Panuje totiž mylná představa, že jedno pojištění zastupuje i druhé," upozorňuje Petr Svoboda.

Každá chata nebo chalupa by určitě měla mít pojištění pro případ požáru a výbuchu, zejména pokud jsou konstrukční prvky budovy ze dřeva nebo pokud se k vytápění či vaření používá stlačený plyn (například propan-butan).

Jestli máte chatu u lesa, nebo jsou blízko vzrostlé stromy, nezapomeňte sjednat pojistku i na škody způsobené pádem stromů. Stejně tak by ti, kteří mají chatu na břehu řeky či rybníka, neměli zapomenout ani na pojištění povodně a záplavy.

Kromě toho je nutné pamatovat i na "lidský faktor" a pojistit nemovitost také proti krádeži a vandalismu. Důležité je například, aby se pojištění vztahovalo i na škody, které pachatel způsobí při vloupání třeba rozbitím oken, poškozením okenic nebo dveří.

Pojištění chaty nebo chalupy se obvykle vztahuje pouze na hlavní nemovitost. Pokud k ní patří i nějaké vedlejší stavby, jako například oplocení, studna, samostatná garáž, bazén nebo čistírna odpadních vod, je nutné je připojistit, což se dá ale zpravidla snadno udělat v jedné pojistné smlouvě.

Pro snadnější orientaci nabízí pojišťovny různé balíčky, které zahrnují všechna potřebná pojistná rizika. Stává se, že zloděj, kterému se nepodaří vloupat do objektu, vzteky zničí, na co přijde. Pak mají majitelé nárok na uhrazení škod nejenom na samotné nemovitosti, ale třeba i za poničení zahrady.

Další věcí, na kterou je třeba myslet, je určení správné výše pojistné částky. Když se vám třeba podařilo chatu přes léto zrekonstruovat, vyměnit střechu a dostavit dřevník, měli byste si patřičně zvýšit pojistnou částku. A to ještě před zimou.