Zablokoval ukradenou platební kartu, přesto s ní zloděj zaplatil

Pětadvacetiletému Petrovi z Prahy ukradli embosovanou platební kartu ze čtvrtka na pátek. "Asi půl hodiny po tom, co jsem zjistil, že kartu nemám, zavolal jsem do banky a kartu zablokoval. Ujistili mě, že s ní nikdo nemůže zaplatit," svěřuje se Petr.

Náš čtenář se tedy domníval, že si jen zažádá o novou platební kartu a vše je zabezpečeno. Opak byl pravdou. Zhruba za dva týdny přes internetové bankovnictví zjistil, že dva dny po zablokování karty s ní někdo zaplatil tisíc korun ve vlaku v jídelním voze.

"Transakce se předtím v internetovém bankovnictví neobjevila, naskočila až čtrnáct dní po tom, co s ní zloděj zaplatil," říká Petr. Tisíc korun mu banka samozřejmě strhla z účtu.

Petr si to nenechal líbit a vyrazil do banky, tam ho ale odbyli s tím, že to není možné. Když jim doložil všechny potřebné dokumenty o zablokované kartě a neoprávněné platbě, dali věc k posouzení reklamačnímu oddělení. Na výsledek reklamace zatím čeká.

Co na to banka?

Petrovi by měli reklamaci bez problémů uznat. "Pokud klient blokuje kartu, tak je blokovaná okamžitě a už ji nelze použít pro výběr z bankomatu nebo pro platbu u obchodníka přes on-line terminál," upřesňuje Markéta Dvořáčková z GE Money Bank.

Co je "žehlička" Imprinter, lidově řečeno žehlička, je mechanická čtečka platebních karet. S její pomocí lze uskutečnit off-line transakci bez zadání PIN kódu. Zaplatit takto můžete jen s embosovanou platební kartou.

Problém je, pokud obchodník používá tzv. žehličku. "V takovém případě karta projde, protože obchodníci často neověřují transakci po telefonu," dodává Dvořáčková. Obchodníci také často dostávají black list ukradených karet, ze kterých by neměli peníze strhnout. Na ty se ale většinou také nikdo nedívá.

Jediným řešením je podat reklamaci platby. Banky své klienty ujišťují, že když byla platba provedena po zablokování karty, peníze by měli dostat bez problémů zpět. Transakce pomocí čtečky bez zadání PIN se objevují na výpisech někdy až 30 dní po zaplacení.

"Pokud by karta byla zneužita znovu, klient by nenesl za transakci žádnou zodpovědnost," doplňuje Dvořáčková.

Další možností, jak předejít tomu, aby se situace opakovala, je zrušit celý účet. Karta tak bude kompletně nefunkční a nebude možné s ní cokoli zaplatit.