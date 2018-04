Začátečníkům se vyplatí lyže z bazaru

Předtím, než se rozhodnete pro konkrétní koupi, obejděte několik bazarů - srovnejte ceny a nabízené zboží. Nemusíte chodit jen do bazarů, čas si ušetříte čtením inzerátů. Třeba na internetu můžete pořídit ojeté lyže i s vázáním již za 2000 korun. V tomto případě se však vyplatí před rozhodnutím o koupi prodávajícího navštívit a lyže si prohlédnout.

Co jiný bazar, to jiná cena lyžařského vybavení. Cena samozřejmě závisí na typu lyží, jejich stáří, míře poškození. Klasické sjezdové lyže můžete koupit od 900 do 4500, carvingové i s vázáním stojí v bazaru od 2500 do 7800 korun. Na internetových stránkách pražského bazaru Coinco Sport seženete loňské modely carvingových lyží za 2890 korun. Nejlevnější a nejstarší lyžařské boty z bazaru stojí 200 korun, jejich cena se v průměru pohybuje od 700 do 2900 korun.

Výhody: Nevýhody: - levnější a starší lyže jsou lepší pro začátečníky - starým lyžím nevadí, když je třeba poškrábete - nemusíte sehnat model, který chcete - zboží již užíval někdo jiný

Cena běžek je podstatně nižší - sehnat se dají v rozmezí 500 až 1000 korun. „Slušné běžky i s vázáním stojí kolem 750 korun,“ říká dovozce použitých lyží Pavla Skácelová.