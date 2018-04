Začátek penze nechte až na leden

Abyste vůbec mohli o důchod požádat, musíte splnit dvě podmínky – dosáhnout důchodového věku a potřebné doby důchodového pojištění. Podrobnou tabulku s důchodovým věkem najdete v následujícím článku. Nutná doba pojištění je nejméně 25 let, u lidí starších 65 let stačí 15 let. Do doby, kdy jste byli pojištěni, se vedle let, kdy jste pracovali, započítávají také takzvané náhradní doby pojištění. Jsou to životní období, kdy jste například studovali, pečovali o děti ve věku do 4 let, byli nezaměstnaní nebo nemocní.

Vyberte si dobře datum odchodu do důchodu

Odklad odchodu do důchodu se může vyplatit. „Nárok na důchod jsem měla už k 23. prosinci, ale vzhledem k tomu, že na konci roku máme slušné odměny, o důchod jsem si záměrně požádala až 5. ledna, aby se mi tato vysoká výplata počítala do základu pro výpočet penze,“ vypráví pracující důchodkyně Eva Malá ze Strakonic.

Co všechno může na poslední chvíli ovlivnit výši vaší penze?

Vždy na konci roku se mění takzvané rozhodné období, ze kterého se důchod vypočítává. Když budete chtít penzi přiznat do letošního Silvestra, budou se vám počítat příjmy z let 1986 až 2006, když až od ledna 2008, započtou se vám výdělky až do roku 2007. Pokud jste si letos výrazně platově polepšili, odložte žádost o důchod až na leden.

Každým rokem, vždy k 1. 1., se v souvislosti s vývojem ekonomiky upravují výpočty důchodu. Pokud jste v roce 1986 brali průměrný plat 2 860 korun, bude se vám na dnešní mzdy přepočítávat letos jinak než v lednu příštího roku.

Výši penze ovlivňuje valorizace – od ledna jsou navyšovány jen důchody přiznané do konce předcházejícího roku, ty nové si musí rok počkat.

Část důchodu se zvyšuje o 1,5 procenta za každých 90 kalendářních dnů, které odpracujete po vzniku nároku na penzi. Pokud tedy pracujete, i když už můžete jít do důchodu, penzi si zvyšujete podstatně rychleji než do té doby.

Vybrat ten nejlepší termín, kdy odejít do důchodu, je však poměrně složité a velmi individuální. Nejlépe vám poradí přímo na okresní správě sociálního zabezpečení v místě vašeho bydliště, kde důchody vyřizují. Než tam však vyrazíte, písemně si požádejte o takzvaný informativní osobní list důchodového pojištění. List obsahuje přehled dob, kdy jste byli pojištěni, a právě podle něj vám sociálka poradí. O tento dokument si jednou za rok může zažádat kdokoli. I ten, kdo má do penze třeba 20 let. Není od věci si průběžně kontrolovat, jestli jsou všechny údaje v pořádku. Počítejte však s tím, že zaslání listu může trvat i tři měsíce.

Žádost podejte na správě sociálního zabezpečení

Jestli už máte jasno v tom, ke kterému datu chcete o důchod zažádat, vypravte se na okresní správu sociálního zabezpečení s občanským průkazem, dokladem o studiu nebo vyučení včetně nedokončených škol, případně také s doklady o zaměstnání nebo evidenci na úřadu práce, jestli nejsou uvedené v listu pojištění. Muži navíc musí mít doklady o výkonu vojenské služby. Ženy kvůli určení věku odchodu do důchodu přinesou rodné listy dětí.Péči o dítě si však mohou do doby pojištění nárokovat i muži, pokud s nimi byli na rodičovské dovolené.

Jestli vám některý z dokladů chybí, což se za čtvrtstoletí zpětně může snadno stát, do žádosti uvedete, co si pamatujete, nebo můžete chybějící doby pojištění dohledat či doložit jinými doklady.

Pokud si důchod chcete nechat posílat na běžný účet, musíte k žádosti přiložit ještě vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet“. Tento způsob výplaty je asi nejpohodlnější, nemusíte na důchod čekat doma nebo pak stát fronty na poště, a navíc budete mít peníze o den nebo dva před výplatním termínem.

Žádost sepíšete s pracovnicí sociálky, podáte a pak už jen čekáte, kolik vám stát za nějakých 30 až 40 let práce přidělí a s čím budete muset po zbytek života každý měsíc vyjít. Písemné rozhodnutí a přiznání a výši starobního důchodu vám Česká správa sociálního zabezpečení pošle nejdéle do dvou měsíců.

Kdy žádat o peníze?

O starobní důchod můžete požádat nejdříve tři měsíce před datem, od nějž máte na jeho výplatu nárok. Později je to možné kdykoliv.

Dokonce lze nechat si vyplatit důchod i tři roky zpětně, ale pouze v případě, že už vám před uvedenou dobou vznikl nárok na důchod. „K tomu dochází třeba v situaci, kdy si senior neuvědomí, že už má nárok na důchod, a požádá o něj později,“ uvádí Štěpánka Filipová z České správy sociálního zabezpečení. „Pokud však člověk v důchodovém věku nadále pracuje, byl by sám proti sobě, aby si žádal o důchod ke staršímu datu. Neměl by jej totiž navýšen o dobu, kdy pracoval navíc,“ dodává.

Nespoléhejte jen na stát

I když důchody každým rokem rostou, vyjít s průměrnou penzí ve výši okolo 9000 korun například v Praze není jednoduché. Jen za bydlení řada pražských důchodců vydá polovinu, nebo dokonce dvě třetiny svých příjmů. Pokud nemáte nic našetřeno bokem, musíte počítat s propadem své životní úrovně. Na peníze je proto dobré myslet předem a nespoléhat jen na stát.

Pokud se už blížíte důchodovému věku, je nejvýhodnější spořit si na penzijním připojištění. Starší člověk, který si spoří pět let 500 korun měsíčně, zhodnotí svoje úspory téměř 12 procenty ročně, což je velmi slušný výnos. Mladším, kterým do důchodu zbývá víc než 20 let, finanční odborníci doporučují nespoléhat jen na penzijní připojištění, ale kombinovat ho s jinými dynamičtějšími produkty, které jim mohou vydělat více – například podílové fondy nebo investiční životní pojištění.

Co dělat, když vám chybějí doklady o pojištění

Od roku 2004 mají zaměstnavatelé povinnost každoročně uzavírat evidenční listy důchodového pojištění a posílat je na Českou správu sociálního zabezpečení. Pokud sociálka nemá dobu pojištění ve svých záznamech a vám se ji nepodaří prokázat, nebude vám do důchodu započítána. Když se na ČSSZ doklady nepodaří najít, můžete dobu pojištění doložit i jinak:

pracovní smlouvou, dokladem o ukončení výdělečné činnosti, fotokopií zápočtového listu, výplatními páskami, občanským průkazem, pokud je v něm razítko organizace s přesným uvedením doby trvání výdělečné činnosti, v krajním případě postačí i výpověď dvou svědků.

Doklady o studiu

Studium na střední nebo vyšší odborné škole se prokazuje posledním školním vysvědčením. Vysokoškolské studium pak diplomem o vykonání státní závěrečné zkoušky. Jestli vysvědčení ani diplom nemůžete najít, obraťte se na školu, kde jste studovali. U vysoké školy na její rektorát. Výpis doby studia může vydat i příslušný archiv, jeho adresu zjistíte na ministerstvu školství.

Doklady o vojně

Skutečnost, že jste absolvovali vojenskou službu, lze doložit vojenskou knížkou, případně příslušné vojenské velitelství požádejte o potvrzení o výkonu vojenské služby. Jestli doklady nenajdou ani tam, zkuste ještě Správní archiv Armády České republiky, který sídlí v Olomouci na náměstí Republiky 4.

Roky pojištění

Když vám chybějí roky pojištění, pak bohužel nemáte na důchod nárok. Tato situace může nastat například u osob samostatně výdělečně činných, které si důchodové pojištění neplatily. Řešením je začít si na důchod platit a vydržet do 65 let, kdy namísto 25 let pojištění k odchodu do důchodu stačí jen 15 let.