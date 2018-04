Zachovejte si výhodnější státní podporu

V lednu letošního roku nabyla účinnosti novela zákona o stavebním spoření, která kromě jiných změn přinesla snížení státní podpory. Týká se to smluv uzavřených v roce 2004 a později, zatímco smlouvy sjednané do 31.12.2003 se řídí starším zněním zákona. To znamená, že na ně stále náleží státní podpora 25% z ročně uspořené částky, ve výši až 4 500 korun za každý kalendářní rok.

Pokud má účastník stavebního spoření sjednáno do 31.12.2003 více smluv, státní podporu může nárokovat pouze na jedinou z nich. Musí si tedy vybrat tu, na které bude mít ze státní podpory největší užitek. Nemusí to být nutně ta „nejnovější“. Pokud je dostatečně vysoká cílová částka u smlouvy sjednané před několika lety, je možné využít toho, že úročení vkladů tam bude pravděpodobně vyšší než u smlouvy uzavřené v roce 2003. V takovém případě bude výhodnější ponechat státní podporu na starší smlouvě. Doba spoření není shora nijak omezena, spořit se může i po pětileté vázací lhůtě. Kdo chce čerpat úvěr, státní podpora mu pomůže zkrátit dobu do jeho přidělení, jelikož zvyšuje výši zůstatku na účtu.

Změnu nároku na státní podporu je nutné provést do 31.12.2004

Článek II zákona o stavebním spoření (novela), přechodná ustanovení, odstavec 3: Nárok na státní podporu podle dosavadních právních předpisů nevzniká u smlouvy uzavřené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na kterou účastníkovi k 31. prosinci roku, v němž tento zákon nabyde účinnosti, nepříslušela státní podpora podle dosavadních právních předpisů. V době, kdy účastníkovi přísluší státní podpora podle dosavadních právních předpisů, nepřísluší mu státní podpora podle tohoto zákona.

Může se tedy stát, že pro klienta bude výhodné požádat ona jiné smlouvě, než na které ji nárokuje doposud. Musí si pospíšit, neboť tuto změnu lze provést pouze do konce letošního roku. Pokud by změnu provedl až v roce 2005 a později, státní podporu by získal již pouze ve snížené výši podle novely zákona. To znamená maximálně 3 000 korun za předpokladu, že za rok naspoří 20 000 korun. Vyplývá to z přechodných ustanovení novely zákona. Ta uvádí, že klient má u smlouvy uzavřené do 31.12.2003 nárok na státní podporu v původní výši (tj. 4 500 korun) za předpokladu, že na ni státní podpora bude náležet k 31.12.2004.V jedné zese objevila informace, že tato změna musí být u stávajících smluv provedena již nyní v listopadu. Není to však pravda, změnu klienti mohou provádět bez problémů až do konce roku, jak nám potvrdilo všech šest stavebních spořitelen. Na druhou stranu je pro klienty výhodnější nečekat na poslední chvíli a o změnu požádat s předstihem. Někde uvádějí, že k datu 31.12. musí být žádost o změnu doručena na centrálu spořitelny, jinde stačí žádost pouze sepsat a doručena může být i o něco později.

Jak o změnu požádat

Aktuální ceny bytů a nájemného v České republice vám přináší exkluzivní projekt serveru iDNES a společnosti Institut regionálních informací. Více na CENYBYTU.IDNES.CZ

Aby mohla být na smlouvě v dalších letech čerpána státní podpora za výhodnějších podmínek podle staršího znění zákona, je nutné ji nárokovat již za rok 2004, tedy s datem od 1.1.2004, nikoli až od roku 2005! To musí být v žádosti výslovně uvedeno. Zároveň je nutné, aby klient, který dosud nárokuje státní podporu na jiné smlouvě sjednané do 31.12.2003, požádal o její změnu na smlouvu bez státní podpory taktéž od roku 2004. Jinak by došlo k duplicitě, jelikož jak již bylo výše uvedeno, narozdíl od současné právní úpravy může účastníknárokovat státní podporu pouze na jediné ze svých smluv, pokud byly sjednány do konce roku 2003.

O změnu lze požádat prostřednictvím změnového formuláře na pobočkách stavebních spořitelen či u jejich finančních poradců. Ve většině spořitelen postačuje i zaslání individuálního dopisu s žádostí o změnu. V něm je nutné uvést:

jméno a příjmení

adresu

číslo smlouvy o stavebním spoření

jaká změna má být provedena – tj. požádat o státní podporu, nebo naopak žádost o ni zrušit

kalendářní rok, pro který má být změna provedena

datum

podpis klienta či zákonného zástupce (např. v Raiffeisen musí být podpis ověřený)

Sepsání žádosti o změnu požadavku na státní podporu pouze na k tomu určeném formuláři vyžaduje jen Stavební spořitelna České spořitelny. Umožňuje však provedení změny státní podpory i prostřednictvím svých internetových stránek. Klient si vyplní elektronický formulář a spořitelna mu jej zašle poštou v listinné podobě k podpisu, přiložena je i odpovědní obálka. Jelikož tento formulář musí být doručen na centrálu spořitelny do 31.12., je nutné jej vyplnit s dostatečným časovým předstihem.

Stavební spořitelny: každá má jiné podmínky. Věnujte čas na výběr stavební spořitelny, ještě než se některé z nich upíšete. V čem se nejčastěji liší stavební spořitelny?

Více čtěte ZDE .

Kolik máte sjednáno smluv o stavebním spoření? Budete na nich nyní měnit nárokování státní podpory? Z jakého důvodu je to pro vás výhodné?