Záchranný úvěr vám může pomoci, ale také vás připravit o více peněz

Konsolidace závazků (dluhů) je sloučení několika úvěrů menších, mnohdy od celé řady společností, v jediný velký. Banky a splátkové společnosti při jejich prodeji argumentují výhodami, jakou jsou například menší administrativní náročnost (slibují vyřízení většiny papírování), nižší měsíční splátky či snížení zbytečných nákladů (např. poplatky za vedení několika úvěrových účtů).

Celková cena půjčky vyšší

Tento produkt má ovšem nejen proklamovaná pozitiva, ale i jistá negativa. A především zápornou stránku konsolidace úvěrů byste měli znát, než o ni projevíte zájem.

Rozložením splátek sloučeného úvěru do delšího období si totiž sice na měsíčních splátkách aktuálně ulevíte, nicméně váš celkový dluh se tím nikterak nesníží. Pouze celý objem svých dluhů přesunete "pod jednu střechu“ a rozložíte na delší období. Splácet nový úvěr (vzniklý sloučením vašich závazků) totiž můžete dokonce až 120 měsíců. Ovšem musíte také počítat s tím, že delší doba splácení znamená vyšší částku, o niž úvěr přeplatíte.

. za šest let o desítky tisíc více Např. IQ půjčku od Bawag Bank při konsolidaci úvěrů v celkové částce 150 tisíc korun přeplatíte za 48 měsíců splácení přibližně o 38 400 korun. A za 72 měsíců dokonce o 60 888 korun. U GE Money Bank při konsolidaci závazků stejného objemu přeplatíte za 50 měsíců splácení původní dluh o 52 250 korun a za 72 měsíců o 60 600 korun. zdroj: webové kalkulačky bank

Dobře si tedy rozmyslete, zda úvěry skutečně potřebujete sloučit a jakou výši splátky jste schopni měsíčně zvládnout. Možná je pro vás zbytečné přistoupit na nabídku banky využít co nejdelší možné splácení. Myslete na to, že čím déle budete splácet, tím více vás vypůjčení peněz bude stát.

Čtyři banky a jedna splátková společnost

V současnosti si můžete vybrat, zda budete konsolidovat své dluhy bez zajištění a tedy v nižších hodnotách, nebo zda splátkové společnosti či bance nabídnete jako zajištění návratnosti nemovitost. V takovém případě můžete dosáhnout až na částku 1,5 milionu korun. Samozřejmě pouze za předpokladu, že vaše úvěrová historie je doposud bez poskvrny. To znamená, že nemáte/neměli jste žádné problémy se splácením minulých či současných závazků.

. jak postupovat před tím, než své dluhy zkonsolidujete 1. Zjistěte si aktuální výši svých závazků a měsíčních splátek.

2. Ověřte si, za jakých podmínek (zejména cenových) je úvěr možné splatit předčasně.

3. Ptejte se na konsolidaci závazků v různých bankách a nechte si zpracovat cenové nabídky.

4. Porovnejte náklady na splacení všech současných dluhů s částkou, kterou máte zaplatit za nový úvěr.

5. Rozhodujte se teprve na základě výsledků.

6. Před tím, než smlouvu podepíšete, vždy se dobře seznamte se všemi podmínkami.

Konsolidaci závazků jako specializovaný produkt nabízí čtyři tuzemské bankovní domy. První Bawag Bank pod názvem IQ půjčka, dále pak GE Money Bank jako Konsolidaci půjček, Komerční banka Optimální půjčku a Raiffeisenbank Rychlou půjčku pro konsolidaci. Ze splátkových společností pak má tento "slučovací“ úvěr ve svém portfoliu například Cetelem, a to pod označením Combi půjčka.

Banka/Společnost Limity (v tis. Kč) Doba splácení (v měs.) Úrok/RPSN od (v % p. a.) Poplatky (v Kč) Bawag Bank* 20−500 12−72 7,15/11,31 1 % za poskytnutí, 50 měs. za vedení úvěru GE Money Bank 30− 1 500 12−120 9,90/11,47 1 %, min. 500 za poskytnutí, 40 měs. za vedení nezajištěného úvěru, 5 %, min. 1 000 za předčasné splacení Komerční banka 30−500 12−120 7,01/8,90 80 měs. za vedení úvěru nad 250 tis. Raiffeisenbank 50−500 6−120 7,90/8,53 99 měs. za vedení úvěru Cetelem 20−500 6−120 8,50/9,23 1 % za poskytnutí

Zdroj: banky a splátkové společnostiPoznámky: * Bawag Bank dovolí konsolidovat nejvýše 5 závazků.

Nakonec pouhý spotřebitelský úvěr

Parametry specializovaných půjček na konsolidaci si vesměs v ničem nezadají s běžnou nabídkou bankovních spotřebitelských úvěrů. Délka splácení se pohybuje od jednoho roku do deseti let. Výše dluhů, které můžete sjednotit v jediný, se pohybuje od 20 tisíc do 1,5 milionu českých korun. Liší se prakticky jen v nabízených úrocích. Vysoké sumy pak fungují prakticky jako tzv. americká hypotéka, v jejichž případě od vás banka rovněž vyžaduje zástavu nemovitosti.