Vyrábějí ručně porcelánové zásuvky. S netradičním projektem mají úspěch

Chcete podnikat? Naučte se správně investovat.

Lucie Javůrková a David Richtr začali porcelánové zásuvky a vypínače vyrábět ve středočeském Neveklově loni na podzim. Myšlenka odvážného projektu se rodila dlouho. „Vlastně od prvních kroků až do teď uplynulo skoro pět let,“ říká spolumajitel firmy David Richtr.

Proč tak dlouho? Co bylo na vývoji komplikované?

Přijít na to, jak takovou zásuvku udělat, aby splňovala všechny platné normy a nařízení a byla funkční. Neměli jsme možnost se to někde naučit. Takže jsme si vymýšleli svoji cestu. Za tři roky práce po večerech vedle zaměstnání jsme pak vyvinuli první keramické zásuvky. Ovšem po chvíli vlastního testování, jsme zjistili, že se materiál odlamuje.

Takže jste začali znovu.

Tentokrát s porcelánem. To znamenalo jiné postupy, jiné teploty, všechno nové. Největší problém je, že se tento materiál při výrobě smršťuje o desítky procent, takže se to celé špatně počítá. Nezbývalo nám, než to dělat formou pokus - omyl. Nakonec jsme na správný postup přišli. Získali jsme všechny možné atestace pro Českou republiku i Evropu a v tu chvíli jsme konečně mohli vstoupit na trh.

Jak vás vůbec napadlo vyrábět porcelánové vypínače?

Koupili jsme byt ve starém domě za Prahou. A když ho Lucka procházela, řekla, že nám udělá nové zásuvky z keramiky. Že se jí ty umělé nelíbí. Pracovala v keramické dílně v Praze, takže to bylo její profesi blízké. A já, když jsem viděl její pokusy, tak ve mě postupně rostla myšlenka, že by z toho mohla být možná jednou i slušná živnost.

Vsadili jste především na zajímavý design. Zaujaly mě zásuvky, které vypadají jako z první republiky, pak ty hodně barevné nebo plné ornamentů. Navrhujete si je sami?

Všechno sami. Pak také vycházíme z přání zákazníků a jsme schopni jim udělat výrobky podle jejich vlastního návrhu. Baví nás, když si někdo vymýšlí nové věci. To jsou pro nás výzvy a ty milujeme.

Každý měsíc přibývá zakázek. Jakou jste zvolili reklamu?

Především na internetu. Máme webové stránky a přes klíčová slova nás lidé bez problémů najdou. Je totiž pravděpodobné, že u nás nakoupí ti, co takové zásuvky a vypínače už přímo hledají. Bylo by pro nás marketingově drahé vylepovat někde plakáty, roznášet letáky a čekat, že někoho jednou za čas osloví. Míříme teď k rychlému zisku, potřebujeme na začátku vydělávat. Když se podívám zpět, tak náklady na start celé firmy odhaduji na zhruba čtyři miliony korun. Tolik už jsme do toho za ta léta vložili. A je třeba, aby se nám peníze začaly vracet.

Ale objíždíte i kamenné prodejny.

Vytipoval jsem si několik obchodníků, ke kterým by se naše výrobky typem hodily. S těmi se pak domluvím na partnerství. Například nedávno jsem umístil naši prezentační dřevěnou desku s několika zásuvkami do jednoho kamnářství. Výhodu to má i v tom, že mohu případné zájemce nasměřovat do nejbližšího obchodu v jejich místě bydliště, kde si naše výrobky prohlédnou a vyzkoušejí.

A co vaše zajímavé kufříky?

Chceme, aby naše výrobky byly hezky prezentované. A tak pokud se ozve zájemce, pošleme mu dřevěný kufřík s několika vybranými dekory. Požadujeme zálohu pět tisíc korun. Dotyčný si vše doma vyzkouší, zjistí, zda mu pasuje vybraný model a případně si ho objedná. Nebo kufřík vrátí zpět.

Přihlásil jste se do podnikatelské soutěže Rozjezdy a vyhráli regionální kolo. Porotu jste zaujali právě tím, jak je váš projekt připravený, jak máte zvládnutý marketing, jak máte ve firmě nastavená pravidla. Byla účast v soutěži náročná?

Tato soutěž mi přijde pro začínají podnikatele skvělá a nejenom kvůli zajímavým výhrám. Proto jsme to zkusili. Nic pro nás nebylo těžké, protože všechny ty věci, které jsme prezentovali, děláme. Tudíž nebyl problém o tom mluvit před porotou. Byli jsme připravení, ukázali jsme, jak firma funguje a na jakých základech stojí. A byli jsme úspěšní.

Kolik stojí vaše výrobky? A proč zrovna název Mulier?

Ceny odrážejí náročnost výroby. Pohybují se od jednoho do dvou tisíc korun. Fakticky to trvá tři týdny než vyvineme jeden kus. A název firmy? Hledali jsme název , který by byl zajímavý a zároveň pro něj byla volná doména na internetu. A tohle nás zaujalo, je to latinsky žena. Známe i nevýhody názvu, lidé to občas totiž zaměňují za Müllera, ale s tím se popasujeme.

Každý měsíc vám přibývá zakázek. A máte už dvě zaměstnankyně.

Rosteme o desítky procent měsíčně. Našimi zákazníky jsou lidé, kteří mají rádi designové a kvalitní výrobky a rekonstruují, nebo staví dům. V tuto chvíli jsme čtyři, ale hledáme další pomocníky.

Jak si je hledáte?

Pracoval jsem léta v softwarové firmě a moji šéfové měli vždy výborný „čich“ na lidi. Přemýšlel jsem, jak to dělali, a došel jsem k názoru, že si hledali konkrétní osoby. Výběr cíleně zaměřili. Takže postupuji stejně. Hledám lidi, kteří mají učňák, tedy alespoň minimální pracovní návyky a dělali něco rukama. Například švadleny, cukrářky, aranžérky.

Co plánujete v nejbližší době?

Pracujeme na zvyšování kvality výroby. A chtěli bychom také všechny pracovní postupy přesně a jasně popsat. Aby všichni naši zaměstnanci věděli, co mají dělat bod po bodu a zvládli to, i když já s Luckou na chvilku vypadneme. Směřujeme k opravdové firmě.