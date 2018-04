Čtyři podnikatelské příběhy, které uspěly nejen v Rozjezdech roku

Do soutěže, jejímž garantem je společnost T-Mobile, se každým rokem hlásí okolo čtyř set lidí, kteří chtějí rozjet vlastní podnikání. Finalista regionu se může těšit na peněžní výhru přes osmdesát tisíc korun a postup do celostátního kola. Vítěze určí veřejné hlasování na internetu. Celostátní vítěz získá téměř 190 tisíc korun.

Cílem soutěže je pomoci začínajícím podnikatelům, a to nejen hmotně, ale i předáním potřebných znalostí, které by jinak za provozu pracně získávali.

Rozjezdy roku Soutěž pro začínající podnikatele.

Je nutná registrace do půlnoci 19. 3. 2015 na www.soutez.rozjezdyroku.cz.

Přihlášky by měly být dobře zpracované, aby udělaly na porotu dojem.

Podmínky: začínající podnikatel přihlásí pouze jeden projekt, který je ve stádiu nápadu, či v něm podniká dobu kratší než rok.

V rámci soutěže se konají vzdělávací semináře, které jsou zdarma a stačí se na ně přihlásit. Registrace bude spuštěna od 30. 3. 2015.

Mezi vítěze se rozdělí částka přes 2 miliony korun.

Než se přihlásíte, pořádně si přečtěte podmínky klání a byznysplán pořádně vypilujte. „Soutěž je určena komukoli, kdo začíná podnikat, v jakémkoli oboru a kdekoli v České republice. Jen by neměl mít vlastní firmu déle než 12 měsíců. Přihlásit se mohou i ti, kdo start teprve zvažují a mají jasnou představu o tom, co a jak chtějí dělat,“ uvádí hlavní organizátorka projektu Martina Kemrová.

Registrace trvá do 19. března na webových stránkách projektu. Přihlášky je důležité pečlivě zpracovat, aby zaujaly porotu. „Při popisu projektu by měli být struční, ale přesvědčiví. Nadšení je pěkná věc, ale porota bude hodnotit i udržitelnost projektu, to, zda podnikatel vše zvládne lidsky, finančně a kapacitně,“ apeluje Martina Kemrová.

V rámci soutěže čekají účastníky regionální semináře vedené odborníky z oblasti finančního řízení. Ti je naučí základy marketingu, internetového marketingu, sociálních médií nebo prodejních dovedností. Na přednášky, které budou zdarma, se mohou soutěžící registrovat od 30. března.

Přečtěte si příběhy účastníků soutěže, kteří porotu v minulých ročnících zaujali.

Po padesátce si otevřela kavárnu jako z první republiky

Jaroslava Michalcová z Roudnice nad Labem pracovala celý život jako památkářka. Po padesátce se však rozhodla vyučit se cukrářkou a otevřela si cukrárnu. „Byl to můj dlouholetý sen. I když jsem vystudovala něco jiného a pracovala ve zcela odlišných oborech, cukrařina mě vždy bavila, pekla jsem doma pro příbuzné a přátele,“ říká.

Cukrárnu a kavárnu Dortletka ve stylu první republiky, která navazuje na rodinnou tradici, si Jaroslava Michalcová otevřela 10 měsíců před tím, než se přihlásila do soutěže Rozjezdy roku. Dostala se do finále za Ústecký kraj. Díky projektu si uvědomila některé chyby, kterých se při otvírání kavárny dopustila.

„Teprve v krajském kole jsem s hrůzou zjistila, že jsem začala podnikat jen s plánem v hlavě, téměř bez peněz, zkrátka docela odvážně. Semináře mi daly opravdu hodně, odborná pomoc byla skvělá,“ hodnotí. Díky financím ze soutěže si mohla pořídit nový počítač a vitrínu na zákusky.

Základem cukrárny jsou domácí výrobky, v první řadě Dortletka, což je zákusek ze sněhového základu, spojený kávovým krémem a obsypaný směsí kávy a piškotů. Získal označení Regionální potravina roku 2014.

Opustil technický obor a učí lidi milovat dřevo

Michal Slavíček vystudoval Technickou fakultu pražské České zemědělské univerzity, ale po obhajobách zjistil, že ho více baví pracovat se dřevem. Lásku k němu zřejmě zdědil po tatínkovi, který je truhlářem. Zaujala ho myšlenka vyrábět drobné dřevěné předměty.

Poslední rok zkouší, co mu dřevo dovolí, a tak vznikly první prototypy pouzder na doklady či zápisníků s dřevěnými deskami. „Chci nabídnout lidem kvalitně řemeslně zpracované výrobky a obnovit u nich kladný vztah ke dřevu,“ vysvětluje.

Začátky ovšem nebyly snadné a přízeň zákazníků se nezískávala lehce. „Očekával jsem, že zájem bude vyšší. Pozitivní ohlasy na produkty, ať už od zákazníků, či návštěvníků marketů, kterých se pravidelně účastníme, mě ovšem motivují k další práci,“ říká Michal. V soutěži Rozjezdy roku byl finalistou za Středočeský kraj.

V uplynulých měsících uvedla jeho firma Urbanwood výrobky v některých kamenných obchodech v Česku, například v pražském designovém obchodě Kuráž. Pro letošní rok chystá truhlárna novinky. „Nyní pracujeme na úplně nové řadě výrobků. Budou to dřevěné interiérové doplňky jak do kuchyně, tak do obývacího pokoje,“ dodává podnikatel.

Našla díru na trhu a založila luxusní dětský salon

Monika Hertlová pracovala celý život v bankovnictví, ale během rodičovské prošla rekvalifikací a vrhla se na podnikání. „Hledala jsem cestu, jak skloubit rodinný život s pracovním. Orientovala jsem se hlavně na děti, protože jsem byla maminkou malé holčičky a zároveň jsem si byla vědoma toho, že se musím něčím odlišit, abych uspěla. A v pětihvězdičkovém dětském salonu Funny Sassy se spojilo obojí,“ vzpomíná podnikatelka.

Ve světě jsou dětské salony běžné, v Česku jde o díru na trhu. Ten pražský v Galerii Butovice je první svého druhu, byl otevřen loni v dubnu. V soutěži získala Monika Hertlová Speciální cenu, díky níž se utvrdila v tom, že v podnikání jde správnou cestou. Dalším přínosem byla publicita, například v časopise, který přímo oslovuje její cílovou skupinu.

Salon nabízí dětem kosmetickou péči jako stříhání vlasů, manikúru, pedikúru či realizaci dětských oslav. Při procedurách používají pracovnice pouze veganskou kosmetiku a laky bezpečné pro děti. „Neustále se snažíme vymýšlet různé akce a překvapení pro zákazníky, abychom nabízeli něco víc,“ uzavírá Monika Hertlová.

Princezna nemusí být růžová, řekla si a začala šít

Alena Dosedlová vystudovala dvě vysoké školy, vedla kurzy angličtiny a pracovala v advokátní kanceláři. V duchu se viděla přinejmenším v soudcovském taláru. Po šesti letech doma s dětmi se ocitla na křižovatce.

„K šití mě přivedla má dcera, která tvrdošíjně odmítala nosit jakékoli holčičí oblečení. Pochopila jsem, že princezna nemusí být jen růžová, kanýry na kalhoty rozhodně patří a dvouletý kluk může vlastnit kravatu, která není nudná,“ vypráví. Nejdřív šila jen pro své děti, pak i pro ratolesti známých a postupně se o její věci začali zajímat cizí lidé.

Tak si otevřela vlastní e-shop Not Just Mom. Soutěž, v níž získala druhé místo ve Středočeském kraji, jí pomohla především v ucelení podnikatelského záměru. Poznala hodně zajímavých lidí a absolvovala několik seminářů. Největším přínosem prý bylo školení o marketingu na Facebooku, kde se jí daří získávat nové zákazníky.

„Momentálně rozšiřuji svou nabídku dětského oblečení a doplňků o podrobné fotonávody, podle kterých si každý, kdo má šicí stroj a umí ustřihnout obdélník, může ušít oblečení podle mých návrhů a svého vkusu,“ vysvětluje podnikatelka. Zájem zákazníků postupně roste, a proto si otevřela další internetové obchody na Slovensku a na evropském portálu DaWanda.