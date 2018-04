Začínali u cibulí nebo válením sudů. Dnes jsou na špici českého byznysu

MIKE SHORT

generální ředitel Plzeňského Prazdroje Bylo mi šestnáct let a dostal jsem první prázdninovou práci v malém pivovárku na severu Anglie v chudém městečku, kde jsem se narodil. Pivo nebylo nejlepší, ale místní ho rádi pili, zvláště pak zaměstnanci. Ti dostávali dvě pinty denně během pracovní doby zdarma. V den výplaty zamířili zaměstnanci rovnou z práce přes ulici do hospody. Jejich manželky ale čekaly před branou pivovaru a nechaly jim jenom drobné na pivo, aby výplatu nepropili.

Moje práce byla ve sklepě. Valil jsem dřevěné 36galonové sudy nahoru do nákladního výtahu. Sudy byly neuvěřitelně těžké, člověk se musel naučit s nimi manipulovat po rozbité chodbě dlážděné kameny, která byla plná kaluží. Údržba nebyla prioritou. Šéf pivovaru přijížděl každou středu odpoledne ve svém jaguaru, golfové hole na zadním sedadle. Nejprve šel do kanceláře navštívit účetní, po půlhodinové kontrole čísel prošel celý pivovar. Někdy se také objevil ve sklepních dveřích a díval se na nás dolů. Po několika minutách zakřičel: "Dobře chlapci, pokračujte!" a odešel, pravděpodobně zpět na golf.

To byla moje první lekce v managementu.