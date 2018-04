Začít podnikat lze v síťovém marketingu

Mnoho lidí, kteří hledají nové pracovní uplatnění, dostává mimo jiné i nabídky na zapojení do některé z firem využívajících systém síťového marketingu. Většina má přitom pojem síťový marketing (někdy též nazývaný multi level marketing - MLM) spojený s takzvanou pyramidou či letadlem. Tedy s něčím podvodným, čemu je třeba se zdaleka vyhnout.



Proč nejde o pyramidu?



Firma využívající systém MLM poskytuje konkrétní produkt konečnému uživateli, který nemusí být členem distribuční sítě. Příjmy firmy a celé distribuční sítě pak pramení výhradně z prodeje tohoto produktu. S ním může každý zájemce obchodovat sám nebo v tomto obchodu zaučí kohokoliv dalšího s tím, že dostává odměnu za obchod uskutečněný tímto podřízeným. Ten má pak stejné možnosti, čímž dochází právě k výstavbě sítě, kterou někteří lidé označují za pyramidu. Systém MLM však na rozdíl od ní žije z obchodu, který provádí směrem ven. Nikoliv z náboru členů - tím se právě od pyramidy zásadně odlišuje.



Jde o nábor členů a chybí výrobek? Utečte!





Systémy označované jako pyramida či letadlo jsou obvykle založeny jen na příspěvcích členů celé sítě. Jejich úkolem je shánět další členy, kteří také zaplatí příslušný příspěvek. Protože přímá platba příspěvku (vkladu) by byla příliš průhledná a trestně postižitelná, zpravidla se platba maskuje například prodejem nějaké brožury. Její reálná hodnota ani zdaleka nedosahuje požadované částky. V jiných případech je takový poplatek vybírán za školení, na kterém se po zaplacení vkladu účastníci dozvědí, jak budou bohatí, když seženou další platící účastníky. Žádný reálný produkt, se kterým by bylo možno obchodovat mimo distribuční síť, zde neexistuje.Kvalitní firma, se kterou stojí za to spolupracovat, se dá poznat podle následujících kritérií. Zaprvé existuje na trhu mnoho let, a to pokud možno nejen v Česku. Produkt, který nabízí, vykazuje kvalitu a je pro zákazníky potřebný a užitečný. Přitom má veškerá povolení a zákonem požadované náležitosti pro jeho prodej v České republice. Firma nepožaduje nákup produktu jako nutnou podmínku spolupráce. Zaměstnance platí podle písemně daných pravidel jak za přímý zrealizovaný obchod, tak i za obchod lidí, které do firmy dotyčný přivede. Na špičkové pozici firma poskytuje další platbu (například firemní rentu). Jednotlivé pozice ve struktuře společnosti jsou písemně definovány a lze jich dosáhnout automaticky splněním daných kritérií. Naopak na jednotlivé pozice nelze jmenovat nikoho, pokud nesplnil daná kritéria. Struktura je směrem nahoru volně prostupná - lze tedy přeskočit méně úspěšné spolupracovníky nad sebou. Firma dodržuje důsledně výstavbu sítě a nedovoluje přechod mezi jejími jednotlivými soustavami, to znamená vzájemné přebírání podřízených.Spolupráce každého jednotlivce se systémem multi level marketing je podložena řádnou písemnou smlouvou o obchodním zastoupení či o spolupráci mezi podnikatelskými subjekty. Tato smlouva je za firmu podepsána vždy osobou k tomu oprávněnou dle údajů v obchodním rejstříku. To, že firma má povolení k příslušné činnosti na území České republiky a je zapsána v obchodním rejstříku, musí být samozřejmostí. S uzavřením smlouvy není spojen poplatek (či vstupní vklad). Nedostatečný objem obchodu by neměl být u takové společnosti důvodem k výpovědi smlouvy. Firma má také vybudován systém vzdělávání, který je bezplatný nebo pouze za cenu režie.