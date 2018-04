Začněte spořit ve fondech, může se vám to vyplatit

Jak investovat do fondů - podíly nakoupíte v bance, investiční společnosti nebo u makléře, potřebovat budete občanský průkaz - sepíšete rámcovou smlouvu, v ní se domluvíte, že budete od společnosti kupovat podíly jejích fondů - vyberete si fond, do kterého chcete investovat. Má samostatný účet, na který pošlete peníze. Minimální částku určuje každý fond individuálně, může to být 500 i 10 000 korun. - jako variabilní symbol platby použijete buď číslo rámcové smlouvy, nebo své rodné číslo, podle pokynů společnosti, ta si automaticky strhne poplatek - kdykoli můžete poslat další peníze - do ruky nedostanete žádné podíly, vše je vedeno elektronicky, po každém pohybu na kontě (vklad, odkup) však dostanete aktuální výpis - potřebujete–li peníze, obrátíte se na společnost s žádostí o odkup - peníze vám pošlou na účet obvykle do týdne od podání žádosti, pokud jste prodali do půl roku po nákupu, musíte danit zisk