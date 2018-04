Žádáte hypotéku? Připravte se na prověrku

Všechny banky rády uvítají nové zájemce o hypoteční úvěr. Ne každý, kdo k přepážce dorazí, však uspěje. Banka se rozhoduje hlavně podle příjmů a výdajů klienta. Připravte se na to, že zkoumání výdajů samo o sobě nemusí být klientům příjemné - není totiž výjimkou, že si úředník okopíruje výpis klientova bankovního účtu a k odchozím platbám navíc i smlouvy, na základě kterých se uskutečnily.

Z toho se banka dozví, jaké klient platí pojistky, alimenty i v kterých obchodech nakupuje. Komu to vadí, neuspěje s tvrzením, že nemá bankovní účet - pakliže zaměstnavatel posílá mzdu bankovním převodem, je to napsáno na výplatnici a její kopii je nutné předložit také. Důkladný prověřovací postup se bankám vyplácí. Jak říká Markéta Šichtařová, hlavní ekonomka společnosti Next Finance: „Banky velmi pečlivě posuzují bonitu svých klientů, navíc se naučily využívat služeb soukromých firem při vymáhání dluhů.“

B udou se ptát na všechno

Suchá čísla o příjmech a výdajích nejsou jediným parametrem výběru, zda a jak vysokou hypotéku člověk dostane. Banky mají ještě další hlediska, kterými se řídí buď při stanovování úroků, které klientovi vyměří, nebo při určování množství peněz, které mu poskytnou. Příkladem může být bydliště - zde mají lehkou nevýhodu obyvatelé Prahy, kterým bývá u některých bank životní minimum při výpočtu bonity násobeno vyšším koeficientem.

Není koruna jako koruna

Roli hraje i povolání - klient, který je v zaměstnaneckém poměru v prosperujícím odvětví, obvykle dosáhne na vyšší hypotéku než drobný podnikatel v oboru, který není příliš perspektivní.“ Člověk, který začíná pracovní dráhu nebo má pracovní poměr na dobu určitou, není pro banky zajímavý skoro vůbec,“ vysvětluje finanční poradce Petr Černý.

Rodinný stav má při posuzování bonity význam z hlediska počtu dětí a životního minima domácnosti. Ale banky posuzují nejen životní minimum - pro některé je mladý svobodný člověk méně spolehlivý než starší manželský pár se stejným příjmem, protože se u něho počítá se založením rodiny a zvýšením budoucích výdajů.

Stejně tak životní pojištění klienta není obvykle povinné, ale existuje-li, tak příznivě ovlivňuje úrokovou sazbu a zprostředkovaně i výši hypotéky, kterou klient může získat. Zmiňované parametry však banky veřejně nehlásají. Jsou součástí jejich vnitřního posouzení, ze kterého pak plyne rozhodnutí, zda klient uspěje, či ne.

D o zástavy lze dát i chatu

Některé banky půjčují klientům až sto procent peněz, které jsou třeba na vyhlédnuté

bydlení, jiné trvají na tom, že klient musí dodat třicet procent vlastních prostředků. Kdo nemá naspořené žádné peníze, není ještě ze hry venku, měl by zvážit možnost dát do zástavy kromě kupované nemovitosti ještě jiný objekt. S velkou pravděpodobností tak získá šanci na vyšší úvěr, protože zajištění převýší půjčovanou částku. Možná ho čekají i lepší podmínky úrokové sazby než u některé stoprocentní hypotéky. Samozřejmě nejprve je nutno takovou nemovitost mít k dispozici. „To lze vyřešit třeba rodinnou rekreační chatou, i takovou záruku banky přijímají,“ upřesňuje Ivo Polišenský, tiskový mluvčí Živnobanky.

N enechte se odradit

Neúspěch v jedné bance ještě nemusí znamenat, že hypotéku nemůžete dostat. Jiná banka bude třeba konkrétní případ posuzovat jinak. Přijme vyšší odhad na nabízenou nemovitost, posoudí lépe klientovu životní situaci, nebude přísně hledět na to, že máte „jen“ středoškolské vzdělání.

