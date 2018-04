Zadlužte se rozumně

Stejně tak skutečná hodnota domácího kina či supermoderního mobilu klesá rychle. Bude se vám chtít ho splácet ještě za dva roky, když bude v bazarech za pár korun? Někdy je dobré rozmyslet si, zda „to“ opravdu potřebujete.

Spočítejte si, zda budete mít na splátky

Ještě než si půjčíte, vypracujte si domácí rozpočet. Jen tak zjistíte, zda vás dlouhé splácení nezruinuje. Na levou stranu papíru uveďte všechny čisté měsíční příjmy domácnosti včetně sociálních dávek a alimentů, na pravou všechny výdaje. A nezapomeňte na nic, ve hře jsou: bydlení, škola, jídlo doma i v práci, zábava, sport, telefony, internet, pojištění, tramvajenka, benzin, dárky, platby za kroužky, potřeby do domácnosti, oblečení, případné nedoplatky za energie a čtvrtletní či roční platby (ty rozpočítejte na měsíční). Dále ještě přičtěte rezervu na nečekané opravy a také například na školu v přírodě, hory a jiné nepředvídatelné výdaje – měsíčně by to měla být alespoň tisícovka.

Nakonec odečtěte výdaje od příjmů. Při takzvaném zdravém zadlužení by na splátky neměla padnout více než pětina celkového příjmu rodiny. Takže, vám na účet chodí 20 000 korun, měly by vám po odečtení výdajů zbýt alespoň 4 000. Víc si nemůžete dovolit splácet.

Vybírejte pečlivě

Půjčky dnes nabízí kde kdo. Banky, různé splátkové společnosti, snad na každé zastávce autobusu najdete nalepený papír s kontaktem na poskytovatele „úžasné“ půjčky komukoli a na cokoli. Kde a u koho si půjčíte, však není lhostejné. „Vyhýbejte se takovým věřitelům, kteří půjčí každému a nechtějí žádný doklad o zaměstnání. Za tento risk si nechají pořádně zaplatit,“ varuje Michal Kaderka z Asociace občanských poraden. Podezřelé jsou také smlouvy, které jsou psány malým písmem, a velmi neseriózní je, když věřitel nechce poskytnout smluvní podmínky k prostudování domů. Od takového raději utečte. Špatnými zkušenostmi s půjčkami u takových pochybných společností se hemží diskuse na internetu.

Ptejte se na celkový dluh

Ještě než podepíšete smlouvu, nechte si spočítat, na kolik vás půjčka opravdu dohromady vyjde. „Nestačí jen porovnávat úroky a roční procentní sazbu nákladů, ale také si vynásobit veškeré měsíční splátky počtem měsíců, které budete platit. Zeptejte se na všechny poplatky a náklady spojené s půjčkou, jen tak se dozvíte, o kolik přesně půjčku přeplatíte,“ uvádí Andrea Běhálková ze sdružení SPES.

Důležité je vědět, zda je nutné mít nějaké pojištění, úvěrový účet, jaké jsou poplatky za uzavření smlouvy či předčasné ukončení půjčky. „Když jednou zapomenete na splátku, může nastat pohroma – některé společnosti vyžadují, abyste ihned uhradili celý dluh najednou. A když nemáte, začne penále růst do astronomických výšek,“ doplňuje Michal Kaderka.

Nestačí si jen prostudovat smlouvu, ale i všechny její dodatky ve formě všeobecných podmínek. Nebude-li vám něco z toho jasné a srozumitelné, raději se před podpisem poraďte s odborníkem, třeba v některé z mnoha občanských poraden.

Rada MF DNES: Využijte půjček bez navýšení

Někteří obchodníci nabízejí půjčky bez navýšení, musíte však dodržet pevně splátkový kalendář či bezúročné období na kreditní kartě. Chce to disciplínu a přesný přehled.

Jak odolat pokušení