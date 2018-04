Žádné zadávání PIN. Mávnete peněženkou a je zaplaceno

Když u pokladny v obchodě narazíte na logo bezkontaktních plateb, právě jste se setkali s bezkontaktním terminálem. Pokud máte tu správnou kartu, stačí ji přiložit, aniž byste ji museli vyndavat z peněženky, a můžete jít. Když se váš nákup vešel do pětistovky, je zaplaceno. Žádné zdržování se zadáváním PIN a čekání na to, až platba proběhne.

Pípnutí u kasy = budoucnost placení

Citibank vydala první bezkontaktní kreditní kartu už v červnu a v současné chvíli ji má několik stovek klientů banky.

Česká spořitelna v úvodní fázi rozeslala 200 tisíc dopisů lidem, kterým aktuálně končí platnost karty a banka jim bude vystavovat novou. Jen 200 z nich přitom bezkontaktní platební kartu odmítlo. Ostatní dostanou při automatické výměně kartu s logem bezkontatních plateb a budou moci platit bez zadávání PIN. V průběhu pěti let tak při automatických obměnách karet banka nahradí všechny dosavadní bezkontaktní technologií. Kdo nechce čekat, může o výměnu požádat na pobočce kdykoli.

Vydávání bezkontaktních karet plánuje na příští rok i Komerční banka, která už letos odstartovala pilotní projekt placení pomocí mobilního telefonu.

Je to opravdu bezpečné?

Fakta Kde nabízejí bezkontaktní platby: Citibank, Česká spořitelna Kde je aktuálně chystají: Equa bank, GE Money Bank, Komerční banka Kde na přípravě pracují: ČSOB, mBank, Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Zuno Bank Kde je možné kartou platit bez zadání PIN: Spar, C&A, Baumax, Kaufland (Praha), Cinema City, Globus (Praha a Plzeň), Mangaloo Freshbar (Praha, Pardubice, Hradec Králové) Výhledově: Penny Market, Lidl, Kika, Obi, Billa, obecně doprava, čerpací stanice, drogerie, lékárny, supermarkety, rychlé občerstvení

Kouzlo bezkontaktních plateb je v rychlosti. Jenže se vkrádá i několik pochybností, zda je takové placení opravdu bezpečné. Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky:

1. Nemůže se stát, že omylem zaplatím za někoho jiného jen tím, že projdu kolem terminálu?

Ne, to není možné, kartu je potřeba přiložit přímo na čtečku, vzdálenost větší než tři centimetry je naprosto bezpečná.

2. Co když špatně pohnu kartou a platba se mi odečte dvakrát?

Okamžitě po prvním pípnutí se terminál zablokuje a další platbu nepřijme.

3. Budu muset mít dvě karty, jednu do 500 a druhou pro platby nad 500 korun, u nichž budu zadávat PIN?

Není to třeba, stejnou kartou zaplatíte i vyšší částky, jen budete vyzváni, abyste vyťukali PIN kód.

4. Jak je ošetřeno zneužití karty, když ji ztratím, nebo mi ji někdo ukradne?

To je největší problém bezkontaktních karet – zloděj nebo nepoctivý nálezce ji mohou stihnout zneužít a provést s ní i několik plateb do výše 500 korun.

Zneužití brání dva způsoby: odcizenou kartu co nejdříve zablokujete ve své bance, stačí telefonicky. Čas od času budete požádáni o zadání PIN i u plateb do 500 korun. Systém je nastaven tak, aby zohledňoval četnost a výši plateb – takže když někdo třikrát za sebou zaplatí v jednom obchodě částku 499 korun, pravděpodobně bude o PIN požádán.

5. Bude mi karta něco platná u obchodníků, kteří zatím nepodporují bezkontaktní technologii?

Kartu použijete jako dosud – vložíte ji do terminálu a zadáte PIN.

6. Nebudou s novou službou spojeny vyšší poplatky?

Banky, které technologii zavedly či se na to chystají, s žádnými zvýšenými poplatky nepočítají. Za vydání a vedení karty budete platit to, co dosud.

Na plyšáky zatím zapomeňte

Možná jste si teď vzpomněli na informace, že platební čip je možné zabudovat do hodinek, přívěsku či plyšáka. "Byla to spíše propagace bezkontaktních plateb, do praxe podobné věci uvádět nebudeme. Sice to technicky možné je, ale vyšlo by to příliš draze. Výhledově uvažujeme pouze o propojení s mobilními telefony," uvádí Miloslav Kozler, zástupce platební asociace Visa Europe.

Češí mají zájem o bezkontaktní platby Využívali byste bezkontaktní platby? Rozhodně ano - 39 procent

Asi ano - 37 procent

Nevím - 12 procent

Asi ne - 7 procent

Rozhodně ne - 5 procent Jakým nástrojem byste chtěli provádět bezkontaktní placení? Platební karta - 67 procent

Mobilní telefon - 63 procent

Přívěsek - 25 procent

Hodinky - 24 procent

Klíčenka - 21 procent

Náramek - 15 procent

Prsten - 15 procent Zdroj: Výzkum MasterCard

Petr Javorský z konkurenčního Master Cardu však ukazuje "platící samolepky". Jsou pružné a nalepit si je můžete jak na mobil, tak třeba na desky diáře, vizitkovník či obal od brýlí. Není tedy třeba komplikovaná technologie, již vyžadují mobily. "Během října se speciální samolepky, které lze použít k bezkontaktním platbám, objeví i v nabídce naší banky," přidává se Branislav Cehlárik ze Citibank.