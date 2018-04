Žádost o důchod musí mít písemnou podobu. Na požádání ji na předepsaných tiskopisech sepisuje zaměstnavatel, případně okresní správa sociálního zabezpečení (u pracovníků ve firmě s 25 a méně zaměstnanci, u podnikatelů a u těch, kteří v době podávání žádosti nejsou důchodově pojištěni). Zaměstnavatel nesmí odmítnout sepsání žádosti, i když má zato, že pracovník podmínky pro přiznání důchodu nesplňuje nebo nedoložil potřebné doklady, ani nesmí vázat sepsání žádosti na další podmínky (za to mu hrozí pokuta). K žádosti o důchod je třeba přiložit doklady potvrzující dobu pojištění (především tu, která není uvedena ve výpisu dob pojištění, kterou žadatel obdrží od České správy sociálního zabezpečení, dále ČSSZ), dobu studia (vysvědčení), výchovu dětí (rodné listy), výkon vojenské služby apod. Žádost o důchod je dobré podávat přibližně tři měsíce před plánovaným odchodem do důchodu, aby o ni mohlo být včas rozhodnuto a mohla být včas zařízena výplata důchodu. Je však možné požádat o důchod také zpětně. Pozor! Nárok na výplatu důchodu zaniká uplynutím tří let ode dne, od kterého důchod náleží. Rozhodnutí o přiznání důchodu je písemné. Uvádí se v něm, od kterého data a v jaké výši byl důchod přiznán, i skutečnosti, které byly vzaty v úvahu při výpočtu důchodu. Jeho součástí je takzvaný osobní list důchodového pojištění, kde jsou uvedeny všechny doby pojištění žadatele, vyměřovací základy i koeficienty nárůstu všeobecného vyměřovacího základu.