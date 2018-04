Žádost o rodičovský příspěvek musíte podat znovu

Co vyplnit musíte, je tiskopis se zeleným záhlavím. Jmenuje se Žádost o rodičovský příspěvek. A to i když jste třeba na rodičovské dovolené krátce a žádost o peníze jste podávali před pár týdny. Útěchou vám může být, že nebudete muset přikládat žádné doklady potvrzení (občanské průkazy, rodné listy, potvrzení o zdravotním stavu, pobírání mateřské), ta úředníkům stačí z minula. Ale vyplnit žádost musíte, podle slov úředníků „to prostě žádá zákon“. Poradíme vám, jak se vyrovnat s jednotlivými kolonkami a políčky na formuláři.

1. strana

oddíl A:

Uveďte údaje o rodiči, který o peníze žádá – je to ten, který bude s dítětem doma. Údaje vyplňujte podle občanského průkazu a určitě na sebe uveďte i kontaktní telefon a e-mail, zjednoduší to situaci, když třeba úředník po vás nebude moci přečíst, zda se vaše dítě jmenuje Rita nebo Zita.

Důležitá kolonka je „nárok na PPM“ (peněžitá pomoc v mateřství – čili mateřská). „Ano“ vyplní ti, kdo pobírali mateřskou (nemocenská dávka, která náleží matkám před porodem a v prvních týdnech po něm). Kdo na mateřskou nárok neměl, kolonku proškrtne. Týká se to třeba podnikatelek, které si neplatily nemocenskou.

Příklad: Pavla Svobodová zapisuje své osobní údaje, uvádí, že měla nárok na mateřskou.

oddíl B:

Zde vypište údaje o dítěti, na které žádáte o rodičovský příspěvek. Jde o nejmladší dítě v rodině, kterému ještě nebyly čtyři roky. Výjimkou jsou děti zdravotně postižené – na ty budete brát rodičovský příspěvek do sedmi let. To, že je dítě postižené, označíte v políčku „Zdrav. p.“, pokud žádáte o příspěvek poprvé, budete muset doložit lékařské potvrzení.

Příklad: Jediné dítě Pavly Svobodové je syn Petr. Matka vepsala jeho údaje, adresu nevyplňuje, protože syn bydlí spolu s ní. Údaje o zdravotním postižení proškrtává, Petr je zdravý.

oddíl C:

Údaje o druhém rodiči nemusí vyplňovat svobodné matky ani rozvedení manželé – pokud bývalý partner pouze platí alimenty, ale nežije s vámi ve společné domácnosti, je pro úřad nedůležitý.

Příklad: Pavla je rozvedená. Údaje o otci dítěte nevyplňuje.

Strana 2

oddíl D:

Vyplníte údaje o ostatních dětech v domácnosti (do 4 let věku, nebo do 7 let u zdravotně postižených).

Příklad: Jiné děti Eva nemá, nevyplňuje nic.

oddíl E:

Vepište datum 1. 1. 2008, ti kdo žádají o dávku poprvé, napíší den po tom, kdy jim končí mateřská dovolená. Jestli mateřskou nemáte, nebo je nižší než 7600 korun, požádejte hned po porodu.

oddíl F:

Vyberte si jednu z variant, jak vám mají peníze posílat, a označte ji křížkem. U označené varianty pak vyplňte další údaje.

Příklad: Pavla si vybrala posílání peněz na účet, je to pro ni nejpohodlnější.

oddíl G:

Pokud je celá rodina hlášena k trvalému pobytu v ČR a nikdo nepracuje, není občanem a nepobírá dávky v některém ze států Unie, zaškrtněte první čtvereček. Pokud je to jinak, označte druhý. Ani v jednom případě o příspěvek nepřijdete, jde jen o to, kdo vám jej bude vyplácet.

Strana 3

oddíl H:

Zaškrtněte, zda o dítě pečujete, nebo jste dlouho nemocní. Jiná volba neexistuje. Jestliže chodíte do práce a dítě dáváte do školky, rodičovský příspěvek vám nenáleží. Pokud dítě navštěvuje školku či jesle, může to být jen v povoleném rozsahu a vy o tom musíte přinést potvrzení:

dítě, které nedosáhlo 3 let věku, navštěvuje zařízení pro děti nejvýše 5 dnů v kalendářním měsíci,

dítě, které dosáhlo 3 let věku, navštěvuje zařízení maximálně 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci. Označte také, zda dítěti náleží příspěvek na péči (ten berou například rodiče postižených dětí) a v jaké výši.

Příklad: Petr do školky nechodí, je zdravý, příspěvek na péči rodičům nenáleží. To vše Pavla označila na této stránce. Žádost nezapomeňte podepsat.